Le previsioni astrologiche della prossima settimana, quella va da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre 2020, rivelano buoni propositi per i segni zodiacali dell'Ariete e del Capricorno. Settimana impegnativa per la Bilancia e difficoltà in amore per il segno zodiacale del Sagittario. Scopriamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre, da Ariete a Cancro

Ariete: buone notizie in arrivo per il segno zodiacale dell'Ariete. Interessanti novità potrebbero bussare alla vostra porta e cambiare le vostre prossime giornate.

Novità che potrebbero riguardare sia l'ambito professionale che quello privato. L'importante sarà cercare di non prendere decisioni troppo affrettate: avete tutto il tempo di riflettere con calma.

Toro: Venere vi mette buona luce e questo influirà positivamente sul vostro profilo sentimentale. Possibilità di essere coinvolti in una travolgente passionalità con il vostro o la vostra partner che sicuramente apprezzerà questa nuova 'calda atmosfera'. Anche per i single ci potrebbero essere cambiamenti in arrivo.

Gemelli: avete finalmente raggiunto alcuni obiettivi della vostra carriera lavorativa, tuttavia dovete fare molta attenzione con chi avete consolidato un patto o un accordo professionale.

Esaminate bene la questione prima di lanciarvi in una nuova missione professionale: ricordate che non tutti risultano persone fidate.

Cancro: siete pronti per una nuova settimana, tuttavia qualcosa o qualcuno potrebbe mettervi “i bastoni tra le ruote” e scombinare tutti i vostri impegni settimanali.

Dimostratevi pazienti e determinati di fronte a qualsiasi ostacolo che si presenterà nei prossimi giorni.

Previsioni zodiacali 30 novembre-6 dicembre da Leone a Sagittario

Leone: ottima settimana per il segno zodiacale del Leone. La fortuna, questa volta, gira dalla vostra parte e questo darà modo di rasserenarvi e soprattutto di intraprendere nuove iniziative facoltative.

Cogliete anche l'occasione di cercare nuovi modi di trascorrere il vostro tempo, magari con delle attività utili ma ricreative.

Vergine: state passando una fase difficile del vostro percorso professionale. Volete raggiungere grandi mete ma non riuscite a trovare il modo, sentendovi quasi impossibilitati. Un buon consiglio è quello di fare le cose poco per volta e soprattutto di rimanere con “i piedi per terra” senza pretendere subito risultati troppo lontani o fuori dalla vostra portata.

Bilancia: la settimana in arrivo potrebbe richiedere un po' più del vostro impegno. Tante le faccende quotidiane da sbrigare ma anche tanti probabili imprevisti. Fortunatamente a fine settimana godrete di una meritata tregua: potrete finalmente rilassarvi e staccare dalla routine.

Scorpione: ogni cosa ha bisogno del suo tempo. Tuttavia voi siete impazienti e tralasciate tutto quello che per voi è meno importante. Cercate di mantenere un atteggiamento più tollerante e ricordate che il momento giusto arriverà anche per voi.

Sagittario: possono emergere delle difficoltà nella coppia, tuttavia riuscite a mantenere un atteggiamento mite nonostante, molte volte, vi sentite ai limiti della pazienza. Trovare un punto di incontro che sia valido per entrambi è un buon modo per iniziare a riparare i “danni”.

Previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: siete scrupolosi di fronte alle vostre decisioni soprattutto quelle che riguardano il vostro futuro. Esaminate con attenzione ogni opportunità che vi si presenta: la settimana in arrivo potrebbe portare buoni auspici.

Acquario: settimana titubante per L'Acquario. Siete positivi e volenterosi di iniziare una nuova settimana super impegnativa ma avete bisogno di fare una pausa. Riuscite a resistere e ad essere produttivi nonostante la stanchezza. Tuttavia anche voi avete dei limiti e, se oltrepassati, rischierete di crollare da un momento all'altro.

Pesci: provate a dare uno sguardo alle vostre future ambizioni e chiedetevi se potete arrivare ancora più in alto. Spesso sottovalutate le vostre capacità e valorizzate poco il vostro miglior talento. La settimana in arrivo sarà ricca di buone occasioni per mostrare il vostro valore.