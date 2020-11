Pronto l'Oroscopo di venerdì 27 novembre. Gli astri annunciano una giornata di grande rilevanza in cui si registrerà un alto movimento economico ed emozionale. La Luna sarà in Toro e questo permetterà ai nativi di questo segno di lasciarsi andare e di mettere in stand-by ogni problema. Andrà bene anche ai Pesci che godranno di un venerdì strepitoso.

Non mancheranno novità, shopping e tanto altro ancora: approfondiamo le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Oroscopo e classifica degli ultimi sei segni zodiacali

Vergine - 12° - Ci sono stati molti cambiamenti in questo lungo mese che ormai è agli sgoccioli.

Avrete modo di chiarire ogni situazione incresciosa che si è verificata, in tal modo vi libererete di ogni zavorra in vista del weekend e di dicembre. Siate maggiormente consapevoli dei vostri talenti e smettetela di sottovalutarvi. La superficialità porta alla fine di ogni cosa bella.

Capricorno - 11° - Venerdì con qualche sofferenza di troppo, forse un mal di testa o il solito mal di schiena. Lo stress che state accumulando vi sta consumando interiormente e questo non va bene: correte ai ripari! Questa giornata, anche se vi sembrerà andare tutto storto, potrebbe regalarvi qualcosa di buono. Un'occasione imperdibile andrà colta al volo senza starci a pensare troppo. L'amore di coppia sta attraversando un duro momento.

Scorpione - 10° - Giornata altamente intensa, avrete un mucchio di faccende di cui occuparvi. Dovete stringere i denti e sopravvivere fino alla fine dell’inverno, dopodiché potrete sbocciare come una rosa e tornare a gustarvi la vita senza sentirvi in pericolo. La storia insegna che l’evoluzione è sempre in atto, quindi aggiornatevi con costanza e non rimanete indietro.

È tempo di fare quei cambiamenti prefissati.

Bilancia - 9° - Pretendete molto da voi stessi, ma questo aspetto vi sta logorando lentamente. Tornare indietro è impossibile, mentre andare avanti è facile. È inutile piangere sul latte versato, è giunto il tempo che vi rialziate. Puntate un nuovo obiettivo, non perdete lo slancio e ricordatevi di assaporare il presente.

Qualche nativo è pronto a traslocare nel prossimo anno e a dar vita ai suoi sogni.

Toro - 8° - La situazione attuale ha amplificato ogni problema latente, portandolo a galla. Dalle complicazioni economiche a quelle familiari, nel corso dell’anno avete vissuto un incubo. Chi ha una attività in proprio, si è visto costretto a correre dietro ai molteplici cambi che hanno portato all'esasperazione. Avete desiderato di gettare la spugna e darci un taglio definitivo, ma per fortuna avete tenuto duro. Giornata da dedicare al recupero mentale, smettetela di pensare ai problemi e lasciatevi andare.

Leone - 7° - Siete molto stressati, specie perché ci si aspetta tanto da voi e non siete poi tanto sicuri di essere all’altezza.

Questo venerdì distoglierà l’attenzione dalle solite situazioni e otterrete una piccola tregua. Anche se forse i vostri movimenti sono limitati, potete sempre inventare qualcosa di nuovo. In queste 24 ore, un lampo di genio vi permetterà di svoltare.

Previsioni astrali del giorno 27 novembre, i primi sei segni

Ariete - 6° - Una rivoluzione è in atto, qualcosa dentro di voi sta sbocciando in tutta la sua bellezza. Questa giornata sarà intensa, in particolar modo per il vostro conto corrente. Si registreranno delle transazioni finanziarie, una buona offerta vi consentirà di risparmiare. Non è mai troppo presto per avviare i preparativi di Natale! Siete stanchi di cucinare, pulire e lavare, avete bisogno di prendervi una pausa o di un aiutante.

Cancro - 5° - L’inizio è la parte più importante di un lavoro, disse Platone. Alle porte del weekend cercate di mettercela tutta e non tiratevi indietro davanti agli imprevisti. Gli ostacoli esistono per essere affrontati, quindi tirate fuori il vostro spirito battagliero e non permettete al pessimismo di comandarvi a bacchetta. Preparatevi alle avventure previste in questi prossimi giorni, qualcosa bolle in pentola.

Gemelli - 4° - Per quanto possiate essere profondi e vitali, spesso avete la netta sensazione che vi manchi qualcosa. Questa giornata farà al caso vostro, potrete mettere i puntini sulle i e ripulirvi la mente dalle tossine prodotte dai pensieri negativi. Riavvicinatevi alla famiglia, coltivate più tempo con le persone a voi care.

Il tempo su questa terra è limitato, quindi avete il sacrosanto diritto di godervi la vita senza troppi patemi.

Sagittario - 3° - Più vi distraete, più perdete tempo in malo modo. Dunque, dopo una settimana di alti e bassi avrete l'occasione di trascorrere una giornata produttiva e piacevole. Il sorriso non mancherà sul vostro volto, qualcosa di emozionante vi scuoterà dal vostro stato di apatia. Qualche nativo di questo segno potrebbe ritrovarsi a pensare ad un vecchio amore, ma le minestre riscaldate non sono mai buone. Voltate pagina, questa sarà la giornata ideale per farlo!

Acquario - 2° - Novembre sta per volare via e non vedete l'ora perché ogni cosa vi è andata storta. Una battaglia è in atto, ma la state vincendo.

Queste 24 ore permetteranno di distrarvi dai soliti problemi, finalmente potrete rilassarvi un po' e divertirvi attraverso lo shopping online. Dicembre allenterà la pressione e potrete concedervi un Natale interessante anche se molto diverso. Le coppie innamorate vivranno un attimo intenso.

Pesci - 1° - Venerdì strepitoso e pieno di buone intenzioni. Avrete da fare in casa e fuori, qualche nativo porterà avanti gli addobbi natali mentre alti si dedicheranno ad una bella sessione di acquisti e shopping online. Avete le mani bucate, tendete a prosciugare il vostro portafogli comprando un sacco di cose inutili. In queste 24 ore ci saranno delle transazioni economiche. Le vostre emozioni esploderanno.