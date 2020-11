L'oroscopo di giovedì 26 novembre prevede un Cancro piuttosto agguerrito sul posto di lavoro, grazie alla posizione favorevole di Mercurio, in trigono dal segno dello Scorpione, mentre Toro dovrà cercare di evitare polemiche inutili in ambito sentimentale. Oroscopo di giovedì discreto per i nativi Ariete, che si preoccuperanno delle loro relazioni sociali, mentre Capricorno sarà piuttosto furbo sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 26 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 26 novembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata abbastanza valida per mettervi alle spalle alcuni vostri impegni al lavoro secondo l'oroscopo. Marte e la Luna si trovano nel vostro cielo e un po’ di sana competizione tra colleghi sarà l'ideale per svolgere meglio le vostre mansioni. In amore voi single potreste aver bisogno di essere spronati per farvi avanti, ma vi basterà poco per sentirvi a vostro agio. Se invece avete una relazione stabile state recuperando il vostro rapporto con il partner e la voglia di portare qualche piccola novità al partner si farà sentire. Voto - 8

Toro: previsioni astrali di giovedì poco soddisfacenti per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale le incomprensioni rovinano il vostro umore e la giornata, ma sappiate che in parte è anche colpa vostra.

Se necessario, fate un passo indietro e non scaldatevi per nulla, specialmente con il partner. I cuori solitari tenderanno ad essere un po’ più riservati. Nel lavoro la voglia di mettersi in gioco e ottenere un ruolo di rilievo si farà sentire, ma non dovrete superare chi sta più in alto di voi. Voto - 6,5

Gemelli: giornata piuttosto stressante al lavoro secondo l'oroscopo di giovedì 26 novembre.

Questo cielo al momento non è così favorevole, e i vostri impegni saranno tantissimi in questo periodo. Meglio dunque rimboccarsi le maniche e darsi da fare, anche se la stanchezza gioca a vostro svantaggio. In amore se siete single non tenete per voi le vostre emozioni. Trovate qualcuno con cui condividerle.

Se invece avete una relazione stabile gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri sentimenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+

Cancro: avrete uno spirito piuttosto battagliero per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di giovedì. Non vi tirerete mai indietro, neanche con incarichi particolarmente complessi, perché vorrete dimostrare tutta la vostra abilità e con Mercurio favorevole potreste riuscirci. In amore voi single se vi siete sentiti allontanati ultimamente, presto avrete l'occasione per potervi rifare. Se invece avete una relazione stabile il vostro romanticismo vi spingerà a vivere momenti molto piacevoli con il partner.

Voto - 8+

Leone: potreste tendere ad allontanarvi dagli altri in questo periodo secondo l'oroscopo, soprattutto voi single. Se siete già impegnati invece, meglio non correre troppo con il partner, perché con questo cielo potreste anche commettere degli errori. Per quanto riguarda il settore professionale controllate bene le vostre mansioni, perché potrebbero esserci degli errori. Prendetevi dunque qualche momento in più se necessario. Voto - 6+

Vergine: Venere favorevole vi farà apparire bellissimi ed eleganti per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo. Sarete irresistibili agli occhi del partner e trascorrere una giornata un po’ particolare potrebbe essere una buona idea. Se siete single le difficoltà avute nel precedente periodo spariranno e vi sentirete più a vostro agio quando corteggiate una persona.

Nel lavoro sarete pronti ad entrare in azione, e raggiungere un buon traguardo senza che nessuno vi abbia aiutato, solamente con le vostre forze. Voto - 8,5

Bilancia: ambito lavorativo privo di pause in questa giornata secondo l'oroscopo. Ci saranno tanti impegni da portare a termine, ma almeno sarà piacevole e produttivo al tempo stesso ciò che farete. Attenzione solo alle energie, ultimamente in calo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single potreste riuscire a trovare qualcuno che apprezza le vostre battute. Se invece avete una relazione stabile vi dimenticherete dei litigi avuti con il partner e sarete molto più aperti e gentili. Voto - 7,5

Scorpione: previsioni astrali di giovedì 26 novembre positive per voi nativi del segno.

In ambito lavorativo sarete alle prese con gli ultimi ritocchi di un vostro progetto e farete in modo che sia tutto perfetto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in congiunzione sostiene il vostro rapporto di coppia, e il vostro sguardo sarà sufficiente per sciogliere il cuore del partner. Se siete single la vostra espansività sarà particolarmente utile per allacciare nuovi rapporti. Voto - 8,5

Sagittario: ottima Luna in trigono dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo di giovedì. In amore brillerete di luce propria e con questo cielo potreste ricavare tante soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single dovrete giocare molto bene le vostre carte per avvicinarvi di più alla persona che amate.

Per quanto riguarda il settore professionale potreste faticare un po’ a prendere il passo con le vostre mansioni, ma forse vi servirà solo un po’ di motivazione in più. Voto - 7,5

Capricorno: un atteggiamento piuttosto furbo vi permetterà di mettervi un gradino sopra gli altri sul posto di lavoro in questa giornata secondo l'oroscopo, merito soprattutto delle vostre abilità, e di Giove in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere sarà in posizione favorevole favorirà eventuali iniziative sentimentali con il partner. Se siete single finalmente sarete più morbidi, ma soprattutto più intriganti. Voto - 8

Acquario: favoriti dalla Luna in sestile, in questa giornata la sfera sentimentale sarà lievemente più soddisfacente secondo l'oroscopo, anche se ancora ci saranno alcune questioni da sistemare tra voi e la vostra anima gemella.

meglio non cantare vittoria così presto dunque. Se siete single questo periodo vi invita alla pazienza, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro meglio mettersi il cuore in pace e accontentarsi di poco con alcune mansioni andate ormai piuttosto male. Voto - 6,5

Pesci: sfera sentimentale particolarmente soddisfacente in questa giornata per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale Venere vi accompagna nella vostra relazione di coppia, rendendola più affascinante del solito. Se siete single la vostra potenziale anima gemella potrebbe essere più vicino di quanto pensiate. Nel lavoro Mercurio favorevole vi aiuterà ad organizzare al meglio la giornata e svolgere correttamente le vostre mansioni.

Voto - 8+