L'Oroscopo di questa settimana vede in primo piano la Luna piena di lunedì 30 novembre che si forma nel segno dei Gemelli. Il plenilunio ci parla di leggerezza, di voglia di mettersi in movimento, ma anche di tempo da dedicare alla lettura di un buon libro. Saranno favoriti i segni di Aria e di Fuoco e tra questi, in particolare, i Gemelli, l'Acquario, il Sagittario e l'Ariete. Vediamo ora quali sono le previsioni segno per segno.

Oroscopo della settimana: il Toro sarà geloso

Ariete - Si apre per voi una settimana molto dinamica. Grazie alla Luna Piena e all'ingresso di Mercurio in Sagittario si mette in moto la vostra vita pratica e lavorativa.

Saranno molti i nuovi contatti e l'arrivo di email e messaggi che attendevate da tempo. Il 3 e il 4 dicembre saranno due giornate di grande intensità e con qualche piccolo intoppo, ma nulla di grave. L'amore procede in modo equilibrato.

Toro - L'oroscopo della settimana vede voi Toro troppo concentrati sul rapporto con il partner. Venere è ancora negativa e la Luna Piena per voi è neutra. Ci sarà, quindi, poca comunicazione da parte vostra e anche troppa gelosia. Di natura siete possessivi e potreste diventarlo ancora di più durante il fine settimana. Il lavoro, invece, procede bene, senza scossoni.

Gemelli - La Luna piena del 30 novembre si forma proprio nel vostro segno. Si prevede, quindi, una settimana sicuramente molto impegnativa, ma voi Gemelli siete sempre felicissimi quando avete mille cose da fare.

Mercurio dal Sagittario vi spingerà a essere ancora più comunicativi e ci sono novità per quelli di voi che lavorano in società. In amore darete sfogo alla vostra bella fantasia.

Cancro - Il vostro oroscopo vi suggerisce di fare attenzione solo alle giornate del 3 e del 4 dicembre, quando la Luna transiterà nel vostro segno.

L'influsso della Luna vi renderà molto intuitivi, ma anche molto più sensibili del solito. Venere vi dona un enorme fascino e vi offre anche alcune occasioni fortunate da gestire bene in campo lavorativo e pratico.

Il Leone torna in attività e la Vergine si chiude in sé stessa

Leone - La Luna piena in Gemelli del 30 novembre apre le porte ad una settimana che per voi potrebbe essere più rilassante del solito.

Mercurio è super positivo e vi alleggerirà le questioni pratiche da risolvere nel quotidiano. Alcuni di voi avranno modo di spostarsi per lavoro; altri, invece, riceveranno una telefonata o un messaggio da qualcuno che avevano perso di vista.

Vergine - Gli astri di questa settimana vi mettono in guardia. Il vostro oroscopo risente sia della Luna piena nei Gemelli, sia di Mercurio in opposizione dal Sagittario. Questo vuol dire che sarete non solo più puntiglioso del solito, ma anche che avrete tantissima voglia di ritagliare dei momenti tutti per voi. Il rischio, però, è di chiudervi troppo in voi stessi: regolatevi.

Bilancia - Si apre per voi Bilancia uno spiraglio molto positivo grazie a Mercurio che si sposta nel Sagittario.

Il pianeta della comunicazione vi porterà, infatti, novità e anche qualche interessante opportunità in campo lavorativo. Il Plenilunio nei Gemelli è pure molto favorevole: vi renderà molto creativi e anche più appassionati del solito nei confronti di tutti, partner ufficiale e non,

Scorpione - Vi sentirete meno concentrati dei giorni passati e avrete voglia di lasciare spazio solo ai sentimenti. L'amore, quindi, sarà in primissimo piano per voi Scorpione e lo vivrete in modo appassionato in particolare durante il weekend. La settimana, in generale, non vi offre molte opportunità e non vi porta novità di rilievo. Il consiglio è di dedicare più tempo alla cura del corpo.

Oroscopo al 6 dicembre: Sagittario primo in classifica

Sagittario - Siete il segno che può tranquillamente guadagnare il primo posto di una ideale classifica astrologica della settimana. Avete un ottimo Mercurio nel segno che, unito al Sole e a Marte, vi mette letteralmente in movimento in ogni campo. Ottime possibilità per nuovi incontri passionali, ci saranno nuovi contatti lavorativi in arrivo e con la Luna Piena quelli di voi già in coppia vivranno dei bellissimi momenti con il partner.

Capricorno - Il consiglio delle stelle per la settimana è quello di lasciare da parte lavoro e questioni pratiche e di dedicarvi solo all'amore. Per voi è arrivato il momento di prendervi una pausa dagli impegni.

Marte, infatti, continua a essere in posizione critica con il vostro segno, le energie diminuiscono e il vostro oroscopo dice che non è il caso di mettervi in gioco o di prendere troppi impegni: relax.

Acquario - Quante novità nel vostro cielo! Si comincia con un ottimo Plenilunio nei Gemelli e si continua con Sole, Marte, Mercurio favorevoli. Il vostro oroscopo continua a parlare di un periodo molto intenso e pieno di possibilità. Venere dallo Scorpione aiuterà i contatti con gli amici, ma anche con persone che potrebbero essere di grande aiuto per il vostro lavoro.Questo è il momento di pianificare i progetti a cui avete pensato in questi ultimi mesi.

Pesci - Venere vi appoggia ancora e questo significa che il vostro oroscopo della settimana parla di un buon periodo per l'amore.

Però è il lato pratico che vi metterà in crisi. Voi Pesci, infatti, siete il segno più distratto di tutti e la nuova posizione di Mercurio in Sagittario non farà che accentuare questo vostro difetto. Rischiate non solo di perdere le chiavi di casa, ma di dimenticare di pagare qualche bolletta, di scordare qualche importante scadenza. Dovrete, quindi, fare molta più attenzione del solito.