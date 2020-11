Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata del 30 novembre? Comincia molto bene la settimana grazie soprattutto al quadro astrale che interesserà i vari segni dello zodiaco. Sarà il giorno della Luna piena in Gemelli. Non sarà da escludersi nulla, infatti potrebbero emergere delle novità generali e qualcosa potrebbe cambiare. L'amore, il lavoro, la salute e il denaro saranno le tematiche maggiormente toccate in queste 24 ore. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche 30 novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Sagittario - 12 - I problemi non mancheranno, ma questo sarà l'ultimo lunedì di tormenti. Rischierete di farvi frenare dai problemi di lavoro, salute o famiglia. Qualcosa non sta andando nel verso giusto da tempo, ma continuare a lamentarsi non risolverà magicamente le cose. Datevi da fare, l'impegno vi premierà. Aspettatevi una novità o un cambiamento. Amore ko.

Scorpione - 11 - I sogni, se lasciati nel cassetto, marciscono rovinosamente. Questo lunedì sarà l'ideale per dare una rinfrescata a quei progetti che forse avete messo un po' da parte con l'intenzione di riavviarli a gennaio. "Chi ha tempo, non aspetti tempo", abbiate più cura dei vostri giorni e delle vostre ore perché non si vive in eterno.

Non prendetevi troppo sul serio e gustatevi la vita tra una risata e una coccola personale. Premiatevi per gli impegni che portate a conclusione.

Vergine - 10 - Spesso, nella vostra mente, fate mille progetti strepitosi che vi gasano moltissimo. Purtroppo, però, a frenarvi è la dura realtà, che si presenta poco favorevole.

Come se non bastasse, dentro di voi c'è una vocina che vi dice che non ce la potrete mai fare e che è meglio lasciar perdere. Così facendo finite per alimentare la vostra infelicità interiore. La fortuna e il successo arridono a coloro che, nonostante tutto, vanno avanti nei loro intenti. Anche se il lavoro o le finanze scarseggiano, fate in modo che questa sia una vantaggiosa settimana.

Leone - 9 - Uscire dalla fase di stallo è possibile, soprattutto in questa efficiente settimana. Il buongiorno si vede al mattino, quindi fate in modo di cominciare le vostre giornate con lo spirito giusto e con una bella dose di positività. Ne avete le scatole piene delle persone pessimiste, per dicembre tornate bambini e divertitevi tra giochi e chiacchiere in famiglia. L'amore sta per esplodere, i cuori solitari presto non saranno più soli.

Bilancia - 8 - Sforzatevi d'intraprendere una nuova e salutare abitudine. Aspettatevi un lunedì ricco di sfumature e novità. Non potete continuare a mangiare schifezze e a oziare sul divano invidiando il successo altrui. Avete bisogno di dare una scossa alla vostra vita, che attualmente si presenta fiacca su ogni comparto.

Il successo non è altro che la somma di buone abitudini quotidiane. Quindi impegnatevi, fatelo per voi stessi e per quel futuro che tanto sognate. Giornata favorevole per le diete.

Capricorno - 7 - In questo novembre ne avete vissute di cotte e di crude, ma per fortuna presto vi lascerete tutto alle spalle. Aspettatevi un lunedì di ripresa, qualcosa comincerà a muoversi sul fronte sentimentale, salutare, economico e professionale. Tenete gli occhi aperti e non sottovalutate niente e nessuno. Possibili uscite per spesa casalinga o per sbrigare commissioni urgenti alla posta o in banca.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli - 6 - Ciò che state vivendo è solamente una situazione temporanea, destinata a dissolversi nel vento prima o poi.

Dunque cercate d'impedire a questo momento passeggero di travolgervi e continuate a lavorare sui vostri sogni. Quando le cose non girano come sperato si fa presto a puntare il dito sugli altri. Le cose materiali non danno soddisfazione, puntate invece alle esperienze che vi faranno sentire vivi. L'amore sta per bussare alla vostra porta, siete pronti?

Acquario - 5 - Non preoccupatevi troppo o vi spunteranno nuove rughe: imparate a rilassarvi! In quest'ultimo giorno di novembre direte finalmente addio alle vostre incertezze e ripenserete a quelle amarezze che vi hanno tormentato. Sarete pronti ad accogliere il mese di dicembre e tanti sono i vostri progetti in cantiere. Una bella passeggiata vi riempirà i polmoni di aria fresca, ultimamente state troppo tempo rinchiusi in casa.

Rivedete i conti, qualcosa potrebbe non quadrare.

Toro - 4 - Non mentite a voi stessi accampando mille scuse pur di non fare ciò che vi procurerebbe soltanto gioia e soddisfazione. Il successo non piove dal cielo per pura magia, se volete condurre un'esistenza piena e valida, dovete impegnarvi ogni singolo giorno. Dunque cominciate la settimana con dei buoni propositi e impegnatevi per portare a termine ogni impegno/dovere. In questo lunedì sarete molto risoluti!

Cancro - 3 - Siete in modalità "feste natalizie", è probabile che abbiate già iniziato ad addobbare la casa. Siete un segno sognatore e romantico, per la famiglia siete pronti a tutto. Interrogatevi sul significato dei vostri sonni notturni, ultimamente risultano più intensi che mai.

C'è sempre una luce in fondo al tunnel, ma per vederla occorre camminare. Riprendete in mano un progetto che vi sta a cuore, sarà la settimana giusta! Amore a gonfie vele per le coppie, mentre chi è solo farà conquiste anche via social.

Ariete - 2 - Lunedì che parte con slancio, avrete la determinazione di una tigre. Dopo settimane e settimane di paturnie, finalmente vi sentirete riprendere sia fisicamente che mentalmente. L'insoddisfazione non è un limite, anzi è il segnale che volete qualcosa di più e invita a cambiare e a darsi da fare. Vincere lo stress è possibile, basta non accumulare rabbia e non sovraccaricarsi di responsabilità. Fascino e sensualità alle stelle!

Pesci - 1 - Lunedì molto tranquillo e leggero in cui cercherete di prendere ogni cosa con comodo e di liberarvi di ogni responsabilità.

Dedicatevi al vostro benessere, ultimamente avete la pelle sciupata a causa del poco sonno e delle molteplici preoccupazioni. Una maschera facciale, un bagno caldo e una bella meditazione, vi rimetteranno in sesto.