L'oroscopo della settimana che va dal 30 novembre al 6 dicembre prevede alcuni cambiamenti nella volta celeste per molti segni zodiacali. Già a partire dalla giornata di mercoledì, infatti, il pianeta Mercurio si sposterà nel segno del Sagittario, fornendo un concreto aiuto in più per quanto riguarda il lavoro dei nativi, mentre Leone potrebbe finalmente vedere risultati più soddisfacenti relativi proprie mansioni, grazie a Mercurio che torna favorevole. Miglioramenti anche per il segno zodiacale del Toro, che sentirà molto meno la pressione con i propri incarichi, infine Acquario riuscirà a esprimersi con maggiore originalità dinanzi alle persone che ama.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 30 novembre al 6 dicembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 30 novembre al 6 dicembre segno per segno

Ariete: settimana in rialzo per voi nativi del segno, ora che Mercurio si trova in un'ottima posizione, perfetta per poter mettere una marcia in più a livello professionale. Proseguirete verso un binario dritto, prestabilito e avrete spesso le idee chiare su come svolgere i vostri incarichi. In amore la situazione sarà un po’ altalenante, soprattutto tra mercoledì e giovedì, a causa della Luna negativa, ma il fine settimana sarà perfetto per rifarvi e rendere più dolce la vostra relazione. Se siete single le prossime saranno giornate tranquille, anche se qualcosa o qualcuno potrebbe stravolgere positivamente la vostra routine.

Voto - 8-

Toro: oroscopo della prossima settimana che tenderà a migliorare per voi nativi del segno. Già in ambito professionale inizierete a notare dei miglioramenti, non solo grazie a Giove favorevole, ma anche a Mercurio che da mercoledì non sarà più opposto. Sentirete meno la pressione dei colleghi e le mansioni da svolgere saranno più alla vostra portata.

In amore sarete più loquaci nei confronti del partner anche se Venere ancora sarà negativa, ma sarà già un passo in avanti per la vostra relazione sentimentale. Se siete single la vostra allegria sarà ben apprezzata da chi vi vuole bene. Continuate su questa strada. Voto - 7+

Gemelli: arriveranno alcune nubi nel vostro cielo durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Mercurio infatti passerà in opposizione e il lavoro potrebbe iniziare a diventare pesante o stressante. Colpa anche del periodo pieno di cose da fare, ma se volete raggiungere buoni risultati si sa, bisogna rimboccarsi le maniche. Sfera sentimentale piuttosto discreta, con la Luna che tra lunedì e martedì sarà in congiunzione, per poi tornare positiva nel weekend. Ci saranno alcune cose da fare insieme al partner, ma finché starete insieme alla persona che amate, qualsiasi cosa per voi andrà bene. Se siete single, il gioco di sguardi con la persona che vi piace alimenterà il romanticismo, soprattutto in questo periodo un po’ più magico per tutti. Voto - 7+

Cancro: previsioni zodiacali della settimana grandiose per voi nativi del segno.

In amore la Luna sarà nel vostro cielo tra mercoledì e giovedì e per voi single sarà un periodo incoraggiante per avvicinarsi alla persona che vi piace. Se avete una relazione stabile il dialogo con il partner vi permetterà di chiudere alcune questioni rimaste aperte e di dare maggiore spazio ai sentimenti. Dal punto di vista lavorativo perderete il supporto di Mercurio. Pazienza, ma con questo cielo sarete in grado di tirare fuori buoni risultati dalle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8+

Leone: migliora la vostra configurazione astrale secondo l'oroscopo della settimana, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, grazie a Mercurio che finalmente sarà in posizione favorevole da mercoledì nel segno amico del Sagittario.

Quando le cose inizieranno ad andare bene la tensione scenderà e sarete più sereni e con la mente lucida e aperta verso nuove iniziative. In amore la situazione non cambierà più di tanto, dovrete considerare che Venere è ancora negativa. Ciò nonostante nel fine settimana, con la Luna in congiunzione, potreste far uscire il vostro lato più tenero. Se siete single potrebbero arrivare notizie interessanti. Voto - 7

Vergine: oroscopo della prossima settimana leggermente in calo, ma non per questo deludente. In amore partirete sottotono a causa della Luna negativa, ma già da mercoledì vi rifarete nei confronti del partner. Basterà avere pazienza durante le prime due giornate. Se siete single forse potrebbe mancarvi l'iniziativa per farvi avanti, ma con un po’ di persuasione riuscirete a rompere il ghiaccio.

Ambito lavorativo purtroppo in calo a causa di Mercurio, da mercoledì in quadratura. Mancheranno le energie e la creatività, forse perché l'aria di Natale vi renderà un po’ più pigri. Voto - 7

Bilancia: è arrivato il periodo giusto per dimostrare tutte le vostre capacità a livello professionale. Inizierete inoltre a ricevere maggiore attenzione da parte dei colleghi, anche perché le vostre idee saranno tutto sommato valide. In amore la Luna vi darà sostegno, facendovi trovare il tempo per dedicarvi alla vostra anima gemella e godere di un rapporto sano e stabile. Per quanto riguarda i cuori solitari forse riuscirete a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda della persona che vi piace. Voto - 8

Scorpione: settimana tutto sommato valida per quanto riguarda il lavoro.

Da mercoledì perderete il supporto di Mercurio, ma sarete comunque in una posizione valida per svolgere incarichi più pesanti. Dal punto di vista sentimentale, avere una persona speciale accanto significherà molto, soprattutto per i cuori solitari. Se invece siete già impegnati, lasciando gelosia e preoccupazioni da parte, avrete modo di godere di una bella storia d'amore. Voto - 8-

Sagittario: arriva il supporto di Mercurio durante la prossima settimana secondo l'oroscopo e in ambito professionale se avete seminato bene raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro e dei sacrifici. In amore il fine settimana si prospetta pieno di vita e romanticismo, con una focosa Luna nel segno amico del Leone.

I cuori solitari con le giuste attenzioni, e lasciando più spazio alla persona che amano, potrebbero aspettarsi bei momenti. Voto - 8-

Capricorno: le belle idee a volte sono quelle che hanno originalità e anche un pizzico di follia e per quanto riguarda il lavoro se dimostrerete di avere queste abilità, potreste aspettarvi qualche bel risultato, grazie anche a Giove che vi sostiene. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, saprete come prendervi cura degli altri, in particolare del partner, affrontando se necessario alcuni problemi insieme. Se siete single, dopo una lunga attesa potrebbe essere finalmente arivato il vostro momento. Voto - 7,5

Acquario: finalmente questo cielo tende già a partire dal settore professionale, grazie al supporto di Mercurio che da mercoledì torna a essere favorevole.

Continua la monotonia, ma ci saranno meno intoppi. Ciò che vi servirà sarà un po’ d'intraprendenza in più. In amore voi single potreste essere un po’ più coraggiosi e farvi avanti con la persona che vi piace. Se invece avete una relazione fissa non ci saranno gesti eclatanti tra voi e il partner, ma almeno qualcosa inizierà a muoversi. Voto - 7-

Pesci: previsioni zodiacali della prossima settimana da focalizzare verso la sfera sentimentale, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in trigono dal segno del Cancro. Oltre a Venere già in buona posizione, che siate single oppure no, riuscirete a ridurre le distanze tra voi e la persona che amate, riuscendo a stabilire una certa alchimia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro, il pianeta Mercurio non sarà più dalla vostra parte, meglio dunque inventarsi qualcosa che possa dimostrare originalità. Voto - 7,5