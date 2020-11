Gli straordinari movimenti degli astri permetteranno di tracciare il profilo amoroso e personale di ciascun segno zodiacale. L'oroscopo di domenica 29 novembre vedrà come protagoniste assolute le emozioni. Ariete e Leone non riusciranno a contenere l'energia dei loro sentimenti travolgenti e gioiosi, mentre Gemelli e Bilancia dovranno lottare per ritagliarsi un ruolo nel cuore degli altri. Nella volta celeste di domani sarà possibile osservare delle combinazioni planetarie molto interessanti. In particolare, la Luna sarà in opposizione a Mercurio, in trigono a Giove e in trigono a Plutone, mentre Giove si troverà in congiunzione a Saturno e in congiunzione a Plutone.

Inoltre, Venere sarà in opposizione a Urano e Saturno in congiunzione a Plutone. Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 29 novembre per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 29 novembre: Ariete passionale, liti con il partner per Toro

La settimana sta per terminare, ma questa domenica avrà in serbo ancora tante novità da regalare ai segni zodiacali. L'Ariete sarà completamente travolto dal partner, mentre Toro e Gemelli dovranno risolvere alcuni problemi sentimentali. Il Cancro sarà più concentrato su se stesso e userà questa domenica per riflettere.

Ariete: sarà una domenica di fuoco per voi! Proverete dei sentimenti molto intensi verso il partner e non riuscirete a staccare gli occhi da lui.

Il vostro istinto vi suggerirà di puntare tutto su questo rapporto perché saprete che niente potrà rendervi più felici di così. La forza delle emozioni allontanerà i pensieri negativi, ma non vi permetterà neanche di ragionare lucidamente. L'oroscopo suggerisce di non compiere scelte affrettate e di godere della bellezza del presente.

Toro: il rapporto con il partner diventerà difficile da gestire. Litigi e battibecchi vi faranno male al cuore, ma non potrete fare a meno di controbattere. Sarà fondamentale trovare un punto d'incontro perché solo in questo modo potrete riportare la pace all'interno della coppia. Gli amici saranno fondamentali in questo momento: vi staranno vicino e cercheranno di supportarvi in tutti i modi possibili!

Fate attenzione a non riporre la vostra fiducia nelle persone sbagliate.

Gemelli: noterete degli atteggiamenti diversi nel vostro partner. Cercherete di indagare sulla causa, ma non sarà facile venirne a capo. Il dialogo sarà sempre la scelta migliore però, se vedrete una certa resistenza da parte della persona amata, la cosa migliore sarà lasciar perdere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di avere pazienza: non potrete ottenere tutto subito, ma la fortuna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a compiere le scelte giuste!

Cancro: la solitudine non sarà qualcosa di negativo per voi perché vi aiuterà a riflettere e a trovare la vostra strada. Preferirete rimandare risate e divertimenti ad un secondo momento: per ora, avrete bisogno di concentrarvi sulla parte più profonda di voi.

Potreste scoprire qualcosa di inaspettato che vi spingerà a compiere delle scelte diverse dal previsto. L'oroscopo consiglia di non escludere totalmente i consigli altrui dalla vostra vita: a volte, un punto di vista differente può solo fare del bene!

Oroscopo di domani 29 novembre: Vergine alla ricerca della serenità, Scorpione leale

Non tutti i segni zodiacali vivranno questo 29 novembre allo stesso modo. Ci sarà chi, come la Bilancia, desidererà un posto di rilievo nel cuore delle persone, mentre altri, come lo Scorpione, non faranno alcuna fatica a essere presi in considerazione dal prossimo. Il Leone avrà occhi solo per il partner e la Vergine sarà concentrata sulla sua serenità.

Leone: la passione sarà uno degli elementi fondamentali della giornata.

Avvertirete le farfalle nello stomaco e vorrete trascorrere più tempo possibile con il vostro partner. Cercherete dei segnali che mostrino un suo coinvolgimento, ma non sarete certi di ciò che vedrete. Avrete bisogno di più tempo per costruire un quadro veritiero della situazione. Nel frattempo, l'oroscopo consiglia di rivelare i vostri sentimenti, ma senza diventare invadenti!

Vergine: dedicherete questa giornata al relax e al benessere personale. Potrebbe essere il momento giusto per spolverare vecchie passioni assopite, soprattutto se legate alla creatività. Sarà un modo per risvegliare tutte quelle emozioni che, in passato, vi davano la carica. Il rapporto con il partner rimarrà stabile: forse, non condividerete intense discussioni, ma riuscirete a passare insieme momenti sereni e all'insegna dell'affetto!

Bilancia: sarete stufi di essere sempre messi in secondo piano. Inizierete a desiderare di essere notati dagli altri. Le vostre richieste di attenzioni si convertiranno nel bisogno di essere apprezzati per le vostre qualità caratteriali. Se riuscirete nell'intento, con il tempo, potrete ricoprire un ruolo importante nel cuore dei vostri interlocutori. L'oroscopo consiglia di non provare ad emulare gli altri, la spontaneità sarà sempre l'arma migliore!

Scorpione: sarete degli amici molto preziosi perché riuscirete a donare consigli adatti a ogni tipo di situazione. La vostra sincerità, sia nel bene che nel male, vi consentirà di aiutare davvero il prossimo. Non tutti accetteranno le vostre parole, ma molte persone proveranno gratitudine nei vostri confronti.

L'oroscopo consiglia di lavorare sulla relazione con il partner: ci saranno delle cose da migliorare, ma con un pizzico di attenzione in più tutto andrà nel migliore dei modi!

Astrologia di domenica 29 novembre: Saggittario chiuso, Acquario turbolento

Domenica di chiarimenti per il Sagittario, domenica di scontri per l'Acquario . Chi ha detto che tutti siamo rilassati e tranquilli durante il weekend? Per fortuna, l'affetto del Capricorno e l'organizzazione dei Pesci riporteranno un po' di equilibrio nella ruota dei segni zodiacali!

Sagittario: le persone che vi circonderanno non riusciranno a capire la vostra profondità d'animo. Potreste essere accusati di essere scostanti e superficiali, ma la realtà sarà ben diversa.

Una cosa che potrete fare sarà quella di mostrare, con più enfasi, i vostri sentimenti. Per qualcuno potrebbe essere una bella sorpresa! Inoltre, sarà fondamentale non reprimere le emozioni. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare questo cambiamento!

Capricorno: l'amicizia, per voi, non sarà qualcosa di sostituibile. Non sopporterete l'idea di non sentire i vostri affetti più cari e cercherete in ogni modo di rafforzare il vostro legame. Le delusioni, purtroppo, sono sempre dietro l'angolo, ma non ci sarà niente che non potrete affrontare con il potere dell'amore! I generosi gesti del partner, infatti, vi consentiranno di rafforzare il vostro lato più sensibile e di camminare a testa alta!

Acquario: sarà una domenica un po' turbolenta in famiglia. Non riuscirete a comprendere i vostri famigliari e ogni parola sembrerà peggiorare la situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non parlare a sproposito o guidati dalla rabbia. Dietro ad ogni comportamento e ad ogni reazione c'è un motivo. La cosa importante sarà analizzare le diverse situazioni e comprendere cosa si nasconde dietro. Potrebbe essere più facile del previsto far tornare l'armonia!

Pesci: userete questa domenica per prepararvi all'inizio della nuova settimana. Deciderete di organizzare tutto nei minimi dettagli perché non vorrete trovarvi impreparati davanti a eventuali ostacoli. Forse, tenderete a essere un po' troppo puntigliosi e questo non sarà un bene perché renderà più difficile accettare gli imprevisti.

Una persona molto importante vi dimostrerà tutto il suo affetto e cercherà di aiutarvi dal punto di vista emotivo.