L’oroscopo di domenica 29 novembre è pronto a svelare come si chiuderà quest’ultima settimana di novembre. In questa giornata la Luna soggiornerà in Toro fino a metà pomeriggio, dopodiché transiterà nei Gemelli cambiando le carte in tavola. Amore, salute e soldi, scopriamo come sarà questa domenica attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali del 29 novembre, gli ultimi sei segni in classifica

Leone - 12° - Periodo così così, ci sono dei giorni buoni e altri negativi. In questa domenica potreste non sentirvi né carne né pesce, ma una scossa sta per arrivare a scuotere la vostra vita.

Aspettatevi delle novità importanti, non dovrete dare niente per scontato di quello che potrebbe accadere. Chiudete la settimana e scrollatevi di dosso tutte quelle negatività accumulate, un bel bagno caldo vi rinfrancherà corpo e mente.

Pesci - 11° - Domenica molto pesante e faticosa. Dovrete sbrigare dei lavoretti e non potrete rimandarli in alcun modo. Evitate di scontrarvi con i familiari o la persona amata, cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca altrimenti rischierete di risultare offensivi. Siete stressati, le stelle invitano a fare una pausa o una vacanza.

Capricorno - 10° - L’Oroscopo del 29 novembre vi vedrà molto impegnati tra le mura domestiche. Dovrete correre avanti e indietro, tra una faccenda e un'altra e rischierete di perdere la cognizione del tempo.

Se siete sempre alle prese con il lavoro/studio, cercate di prendervi del tempo per voi stessi e le vostre passioni. Non siate scontrosi con il prossimo, anche se non riuscite a fidarvi di nessuno, ricordatevi di essere gentili e corretti.

Toro - 9° - Volge a conclusione anche questa settimana, ma prima di lasciarvi alle spalle ogni cosa, dovrete fare un resoconto generale.

Chiedetevi cosa non è andato come sperato e valutate come poter aggiustare il tiro in modo tale da non ricadere nei medesimi errori: “Errare è umano, ma perseverare è diabolico”. L’amore potrebbe essere entrato in una fase critica, ma se il sentimento è forte, uscirete insieme dalla tempesta.

Acquario - 8° - Domenica senza infamia e senza lode.

Sbadiglierete e non saprete che cosa fare. Qualcuno potrebbe urtare il vostro umore, ma cercate di non prendervela troppo. Se state risparmiando per la pensione o per l'acquisto di un immobile, cercate di fare attenzione alle varie offerte/occasioni. Riflettete attentamente sulla vostra vita in generale perché state facendo troppe cose e questo, a lungo andare, rischierà di farvi implodere.

Cancro - 7° - Novembre vi ha consumato nel profondo. In questa domenica avrete solamente bisogno di riposare e di ricaricare le pile. Cercate, dunque, di fare il minimo indispensabile e di non pretendere troppo dal vostro corpo e dalla vostra mente. C’è un tempo per lavorare e uno per riposare, stabilite delle regole e cercate di rispettarle.

Qualcuno potrebbe aver bisogno di un vostro consiglio o di un aiuto.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni zodiacali

Gemelli - 6° - Periodo di transizione e di grandi cambiamenti. Dentro di voi qualcosa si sta preparando a venir fuori, siete pronti a mettere un punto in quelle situazioni ormai "essiccate" e che vi hanno proprio stancato. Dicembre sarà un mese decisivo, dunque, cercate di affinare i vostri sensi e fidatevi di più del vostro intuito. Feeling maggiore tra genitori e figli.

Ariete - 5° - Domenica tranquilla, potrete finalmente mettere da parte tutti i vostri obblighi e dormire un pochino di più. Tenere le cose sotto controllo può risultare stressante e lo stress non fa bene né alla pelle né alla salute in generale.

Dunque, rilassatevi, concedetevi un trattamento estetico fai-da-te ed evitate di entrare nelle situazioni spinose. Nel caso in cui fosse impegnati sentimentalmente, lasciatevi andare alla passione.

Vergine - 4° - Serata intensa, c’è chi avrà modo di rilassarsi davanti ad una serie tv o un libro e chi invece si abbandonerà all’amore con il partner. Le soluzioni non mancheranno, qualcosa o qualcuno sta per giungere nella vostra vita illuminandola intensamente. Giornata fertile, quindi coloro che vogliono allargare la famiglia avranno maggiori chance in queste promettenti 24 ore. Chiamate in arrivo, qualcuno vi penserà.

Sagittario - 3° - Domenica da vivere tutta d'un fiato. Cogliete al volo le opportunità che vi si presenteranno.

Presto arriverà una bella sorpresa per tutti coloro che sono innamorati. Evitate le uscite e copritevi bene se non volete ammalarvi. La prossima settimana sarà carica di faccende, quindi cercate di riposarvi e svagate la mente.

Bilancia - 2° - Novembre è pronto a fare i bagagli, anche questo mese sta per uscire di scena. Sbarazzatevi per sempre delle cose, sia situazioni che persone, che vi hanno causato soltanto problemi, in tal modo sarete pronti ad accogliere dicembre in maniera pulita. Avventuratevi in nuove sfide, intraprendete dei progetti di coppia o di famiglia. Non rimandate più! Questa domenica porterà allegria e rafforzerà i migliori legami.

Scorpione - 1° - Domenica che riserva qualche cosa in più, primeggerete!

Continuate a lavorare sui vostri obiettivi, con la costanza e la pazienza riuscirete a dare sostanza ai vostri sogni. Rinnovamenti in atto, cambiare la disposizione dei mobili e buttare via l’inutile ciarpame, vi ripulirà la mente conferendovi una maggiore energia. Sentirete un vostro caro che attualmente si trova lontano.