L'Oroscopo del giorno 7 novembre è pronto per essere consultato dagli amanti la buona astrologia. In evidenza in questa sede è l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate agli ultimi sei segni. Iniziamo mettendo in risalto i segni fortunati in amore e nel lavoro.

Questo fine settimana vedrà in primo piano Bilancia, Scorpione e Sagittario, con possibili nervosismi in vista per i nati in Acquario. Tra i restanti segni appartenenti alla sestina sotto analisi, ad avere un periodo del tutto nella norma saranno i nativi del Capricorno, valutati nelle nostre classifiche con le quattro stelle riservate ai periodi di routine.

In merito alla sponda un critica relativa alle negatività quotidiane, l'astrologia punta l'indice direttamente su Pesci: agitati per via di problematiche di non facile risoluzione, molti del segno potrebbero avere una giornata abbastanza ostica da portare a buon fine.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di sabato su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 7 novembre

L'astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo sabato: pronti a togliere il velo alla nostra classifica stelline quotidiana? Il periodo in analisi interessa l'avvio del weekend dal punto di vista dei segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Come già anticipato in apertura, ad avere di diritto l'ambita corona di segni migliori in assoluto saranno Bilancia, Scorpione e Sagittario. Uno solo il segno in grado di reggere il passo del predetto trio: il Capricorno. In coda alla scaletta due simboli astrali abbastanza in difficoltà: l'Acquario e Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi sul periodo in analisi:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 7 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. La giornata di inizio weekend si prospetta positiva a tutti gli effetti.

Alla maggior parte di voi nativi potrebbe andare davvero ottimamente: sarà o no un periodo d'oro? In effetti le possibilità ci sono tutte, soprattutto in campo lavorativo e relazionale. In amore, la vostra intraprendenza sarà molto utile per cercare di rimettere in sesto situazioni in bilico, oppure nel realizzare progetti in comune con il partner. Anche se il vostro ardore passionale è sempre più apprezzato dal partner, un pizzico in più di romanticismo saprà donarvi senz'altro sensazioni nuove e indimenticabili. Single, l'atmosfera si preannuncia vivace, il che invita alla distrazione e alle belle avventure. Datevi da fare anche se qualcuno reclama da voi un impegno maggiore o esige un chiarimento.

Nel lavoro invece, giorni addietro non avevate calcolato bene alcuni introiti, pertanto sarete piacevolmente stupiti dai guadagni extra che non vi aspettate di certo. Altresì non mancheranno assolutamente le idee per migliorare o per portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano un weekend davvero speciale in arrivo per molti di voi del segno. Le stelle di domani perciò consigliano un po' più di pazienza in campo sentimentale, specialmente se ultimamente avete vissuto un periodo senza o con poche novità, oppure perché da tempo avete chiuso le porte del cuore al mondo. Volete starvene ancora per conto vostro?

Diciamo che adesso questo è un atteggiamento sbagliato! In coppia, contrariamente a quanto vi capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare a sogni o illusioni. Sguardi seducenti o parole sussurrate a fil di voce all'indirizzo del partner potrebbero aprire scenari inimmaginabili. Single, sarete molto vivaci e spigliati grazie agli astri particolarmente di parte in questo inizio weekend. Di certo questo vi porterà a conoscere nuove persone e, di conseguenza, a stringere interessanti rapporti d'amicizia: in bocca al lupo! Nel lavoro, le stelle avvisano che la buona sorte sarà con voi ancora per poco, quindi regolatevi. Intanto, alcuni dei progetti più impegnativi che già avevate in cantiere stanno per essere coronati dal successo: che dire?

Finalmente! Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 7 novembre al Sagittario indica una giornata davvero ottima per fare a disfare. Questo sabato di fine settimana non sarà difficile da affrontare nemmeno per coloro con questioni pesanti "sul groppone". Viste le ottime effemeridi, gli astri considerano la giornata come giusta per prendere decisioni importanti per il futuro. In amore, le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate. Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con il partner in modo da poterli realizzare insieme. Diciamo allora che anche il rapporto di coppia sarà eccellente, grazie a un dialogo fittissimo e a nuovi interessi comuni.

Deliziatevi con una cenetta da soli, voi e la persona amata. Single, sarà la giornata adatta per ritrovare un po' di armonia con gli amici. La vita sociale poi, forse avrà riscontri positivi con nuovi incontri e contatti utili da sfruttare, non solo nei sentimenti ma anche a scopo prettamente economico. In ambito lavorativo la giornata risulterà essere determinante in certe situazioni e, dunque, adatta per concretizzare idee o progetti un ambito professionale e non solo. Voto 9.

Oroscopo di sabato 7 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. Il primo giorno di weekend non sarà affatto male per voi del segno. Diciamo che gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità: insomma, una via di mezzo senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa.

In amore, riceverete coccole e gentilezze a go-go ma, udite udite, non solo dal vostro partner. Occhio alle penne! Giocare con i sentimenti, si sa, anche se inizialmente potrebbe risultare molto eccitante (per qualcuno), sarà come camminare sulla lama di un rasoio. Parlando di coppia, sarete sufficientemente appagati nei sentimenti e finalmente potrete rilassarvi un po', come piace a voi. Single, dopo qualche colpo mancato, il campo sentimentale tornerà a sorridere, grazie ad un’avventura maliziosa che potrebbe capitare per caso, senza che voi dobbiate muovere un passo. Nel lavoro, un goffo tentativo da parte di un collega nell'imporre il proprio punto di vista potrebbe sfiorare l’arroganza, facendo precipitare di colpo la vostra stima nei suoi riguardi.

Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrologiche del giorno mostrano sulla carta un periodo quasi certamente in grado di generare nervosismo e ansia diffusa, perciò classificato con il segno di spunta relativo al "sottotono". L'Astrologia di sabato invita ad allentare l'eventuale tensione che si è creata in famiglia o in altri ambienti. Affrontando le situazioni delicate non abbiate timore di scontrarvi con "certe verità", anche se vi appariranno piuttosto scomode. Caso mai, provate ad essere equi e imparziali. In amore, sappiate imporre un freno ad una eventuale voglia di isolarsi da tutto e da tutti. Se così fosse fareste un grosso sbaglio. Se la persona che amate vi avesse fatto uno sgarro oppure detto qualcosa di inaspettato facendovi restare amareggiati, cogliete la palla al balzo e parlatene.

Single, sarà molto difficile per voi riuscire ad ampliare la cerchia delle amicizie: cercate di concentrare attenzioni ed energie solo su alcuni soggetti, invece di occuparvi di qualsiasi cosa "respiri" nei paraggi... Nel lavoro, forse state battendo la fiacca. Se così fosse, tranquilli, c'è già qualcuno (che sapete) che lo ha notato ed è pronto a riferire... Rimettetevi in pista prima che vi vengano fatti richiami ufficiali poco piacevoli. Voto 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 7 novembre, predice in prospettiva un inizio di weekend abbastanza impegnativo su molti fronti. Infatti proprio il primo giorno dedicato al relax è stato valutato con le due stelline interessanti i periodi da "ko".

Calma e sangue freddo, a tutto c'è rimedio (quasi!): la situazione astrologica si annuncia difficile, quindi da prendere con massima cautela soprattutto da parte di voi con problemi aperti. Preparatevi mentalmente a reggere eventuali arrabbiature, ben sapendo che dovrà passare la giornata prima di poter reagire con efficacia. In amore, valutando annessi e connessi tutto sarà in stallo, quindi nulla dovrà essere lasciato al caso. In coppia, studiate a priori (mentalmente) le opportune contromosse da usare per controbattere eventuali diatribe aperte con il partner. Single, visto la poca libertà di movimento offerta dalle stelle, vedete di giostrare alla meno peggio eventuali rapporti (o presunti tali) specialmente sul lato fiducia e confidenza.

All'occorrenza, allentate un poco la pressione su chi sapete, almeno finché non passi il periodo. Nel lavoro, potreste incontrare qualche difficoltà in più del solito: fatevi aiutare da un collega, magari da quelli a cui avete già fatto un piacere. Voto 6-.