Nella giornata di domani, giovedì 12 novembre 2020, Nettuno sarà presente nella costellazione dei Pesci, mettendo in moto concretamente la loro voglia di fare. La Luna in Scorpione farà vivere ai nati sotto questo segno una situazione di serenità, aggiungendo inoltre una spiccata dote comunicativa. I nati sotto il segno della Vergine avranno una situazione emozionale molto positiva e appagante, al contrario il Capricorno dovrà rasserenare il proprio animo con l'ausilio di qualcuno di cui potersi fidare.

Leone allegro

Ariete: serpeggerà un po' di gelosia all'interno della vostra relazione, ma vi accorgerete che non sarete solamente voi a provarla.

Questo sentimento però non farà bene ad un rapporto molto compromesso dagli impegni di entrambe le parti.

Toro: darvi degli “ultimatum” in amore servirà molto a poco, al contrario avrete molto per cui risolvere e proprio per questo motivo dovrete necessariamente fare un passo alla volta per non ottenere l'effetto contrario.

Gemelli: il vostro umore migliorerà sensibilmente grazie a qualcuno che vi saprà ascoltare nonostante non possa avere la possibilità di starvi vicino in modo adeguato. Sul lavoro evitate di stressarvi troppo e di essere troppo stanchi.

Cancro: un amore travolgente vi attenderà in serata, la giornata non si prospetta così faticosa come potreste pensare in un primo momento. Un po' di attenzione alla vostra salute potrebbe fare la differenza per i giorni seguenti.

Leone: sarete splendenti e sagaci, in grado di superare anche quegli ostacoli che in altri tempi vi hanno messo parecchio in difficoltà. Provare anche a rendere concreta qualche idea che avete lasciato a lungo nel cassetto.

Vergine: in famiglia avrete una sintonia che vi darà dei vantaggi non solo per la vostra tranquillità ma anche per poter fare accordi che faranno felici entrambe le parti.

Conversare sarà anche un modo per conoscere meglio i gusti dei figli o dei genitori.

Sagittario più tenero

Bilancia: accettate di buon grado i consigli che vi verranno proposti, perché saranno molto utili, sia per il lato professionale che quello prettamente riguardante la sfera affettiva e amorosa. Evitate di essere troppo testardi.

Scorpione: più avrete tranquillità sul fronte professionale, più il vostro tempo libero o da dedicare alla famiglia si allargherà considerevolmente. Conciliare le due cose sarà molto più facile e appagante, non lascerete certe situazioni “a metà”.

Sagittario: dovrete lasciare che la persona amata vi sciolga il cuore, ma questo solamente se avete un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Se ci saranno delle perplessità nella coppia, sarà il caso di rivedere le vostre priorità.

Capricorno: risollevare il vostro umore dovrebbe essere una delle prime cose di cui dovreste occuparvi, ma dovrete farlo facendovi aiutare da un amico con cui poter parlare liberamente. Dei picchi di stress potrebbero essere preoccupanti.

Acquario: una bella notizia vi darà tutto il buonumore di cui avrete bisogno, ma dovrete prima cercare di mettere a frutto il vostro lavoro in modo che apporti benefici non soltanto a voi stessi e alla vostra carriera, ma anche agli altri colleghi.

Pesci: fate ciò che sapete fare meglio, mettete in campo quelle abilità di cui andate tanto fieri senza risparmiarvi nemmeno per un secondo. Essere gli “artefici della vostra fortuna” sarà molto più soddisfacente che attenderla inutilmente.