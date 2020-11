L'Oroscopo di domani 12 novembre è pronto a dare un valore qualitativo a questo giovedì. Dunque, in attesa dell'arrivo di un nuovo weekend, mettiamo subito in chiaro la classifica delle stelline con le previsioni zodiacali relative ai primi sei segni. Prima di passare ai dettagli, la scaletta ci impone di togliere il velo dal segno più fortunato risultante tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso, ad avere massima copertura in amore e nel lavoro da parte degli astri saranno solamente in due: Ariete e Toro. Questa simpatica coppia rappresentata da un simbolo di Fuoco e uno di Terra è stato valutata rispettivamente al "top del giorno" e con le cinque stelline della buona sorte.

Invece dover tirare i cosiddetti remi in barca, secondo quanto giudicato dall'Astrologia del giorno, sarà la Vergine, in difficoltà in questa parte centrale della settimana.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare a spulciare all'interno delle previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 12 novembre

Le stelle hanno espresso già tirato le somme in merito ai segni fortunati e non relativi al prossimo giovedì. Come sempre, a raccogliere e segnalare queste preziose informazioni è la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 12 novembre 2020. Come annunciato in apertura, in questo trattato ad essere considerati dall'oroscopo su amore e lavoro i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale, ossia i simboli compresi da Ariete sino a Vergine.

In evidenza, ovviamente ben saldo nella meritata posizione al "top del giorno", l'Ariete, in compagnia di altri quattro segni valutati con le cinque stelline della fortuna e le quattro stelle dei periodi routinari. Andiamo a scoprirli insieme uno ad uno.

La scaletta con le stelline di giovedì:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro;

★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 12 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'. L'oroscopo del 12 novembre al segno dell'Ariete predice che evolverà molto bene questa parte della settimana.

Infatti questo sarà un giovedì sotto la buona protezione della Luna, nel periodo presente nel campo della Bilancia. In amore, soprattutto per quelli già in armonia con la persona amata, il periodo sarà perfetto per fare le cose in grande stile, ovviamente che piacciono di più. Per qualcuno si profila senz'altro una seratina con i cosiddetti "controfiocchi". La parte sentimentale orchestrata dalla sensualità lunare di certo addolcirà molte asperità caratteriali: si sa, il carattere è una delle peculiarità fondamentali dove poggiare i sentimenti e i rapporti interpersonali in genere. Molti nativi si lasceranno accarezzare dal partner come cuccioli, cedendo a lui/lei lo scettro del comando: sarete molto felici voi e renderete entusiasta chi amate.

Single, sarà la giornata perfetta per dichiararsi alla persona che vi piace. Mettete da parte quella maledetta timidezza e proponete un appuntamento galante, vedrete che sarà meraviglioso. Nel lavoro, tenacia e realismo saranno al servizio di ogni vostra intenzione! L'agenda degli impegni organizzata nel dettaglio con i transiti eccellenti, progetti e carriera senz'altro regaleranno qualche novità. Ovviamente, da metabolizzare con intelligenza. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì preannunciano decisamente positiva questa parte della settimana. Insomma, carta astrale alla mano, vi aspetta un periodo degno delle giornate migliori. Una bella sorpresa vi attende?

Forse: i risultati non tarderanno a manifestarsi, sia sul lato puramente personale che su quello propriamente materiale, quale è il denaro. In amore intanto, se il vostro partner si fosse svegliato col piede giusto, approfittatene per proporre qualcosa di originale, magari che non avete ancora fatto assieme. Mettete un po' di pepe nella vostra relazione di coppia, rendendola così perfetta per cementare ancora di più l'intesa affettiva. Single, dovreste lasciarvi andare un po' di più in amore. Non abbiate paura di innamorarvi di nuovo nel caso foste reduci da una storia finita male. Quindi, lasciate che le cose facciano il loro corso, perché forse è il momento giusto per voltare pagina una volta per tutte.

Nel lavoro, il ricco calendario di impegni che vi aspetta in questo giorno troverà pane per i suoi denti. Merito della Luna che promette nuove collaborazioni insieme a dei progetti originali ed indovinati. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, predice che questo prossimo giovedì, sicuramente si preannuncia normale. In generale, qualche breve turbamento iniziale se ci dovesse essere, logicamente potrebbe essere dovuto ad un po' di nostalgia (per chi o cosa?). Tranquilli, la vicinanza del partner, dei figli o degli amici fidati senz'altro riuscirà a farvi sentire meglio. In merito agli affetti, tante risate faranno da apripista a progetti davvero importanti.

Molti di quest'ultimi attireranno la vostra attenzione e di riflesso quella del partner: ogni azione accenderà una complicità scoppiettante e dinamica, rendendo il vostro rapporto davvero magnifico sotto ogni aspetto. Single, il passato non intende abbandonarvi, non è così? Forse pensavate di aver chiuso i conti con una situazione molto delicata che riguarda la vostra vita privata, in effetti non è così: calma... Se potete, evitate di interloquire con un vostro vecchio amore, cercando in casi estremi di tenere lontani dalla vostra vita argomenti o situazioni legate a questo tipo si situazioni. Il lavoro, sarà al centro dei vostri pensieri e dei vostri sforzi, con probabili risultati positivi.

Il periodo vi riempirà di fiducia rendendovi orgogliosi di voi stessi. Voto 8.

L'oroscopo di giovedì 12 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì valuta discretamente bene questa parte della settimana, anche se interessato da quattro stelle indicative della normalità più assoluta. In particolare si prevede abbastanza grinta e determinazione per poter affrontare ogni tipo di problema. Insomma, se sarete molto lucidi e intuitivi il frangente da così così potrebbe finire col regalare a fine giornata anche qualche bella soddisfazione. In amore, sarà una giornata perfetta anche se parecchio impegnativa. Il vostro rapporto sarà certamente più malizioso e speziato del solito, forse come piace a molti di voi.

In coppia diciamo pure che non serviranno troppe parole: col partner basterà come al solito un languido sguardo per far scattare la passione alle stelle. Consiglio: una dolce frase, esternata al momento giusto non potrà far altro che piacere. Single, avrete uno scambio a cuore aperto con una persona importante ed esperta che vi darà proprio il consiglio giusto che serve per migliorare l'attuale situazione sentimentale. Avrete una insopprimibile voglia di sfruttare pienamente il vostro tempo libero, magari facendo ciò che più vi rilassa: seguite il vostro istinto. Nel lavoro, avrete un gran bel daffare tra progetti in corso e quelli in scadenza. Date precedenza soprattutto alle cose più importanti.

Giove amico stuzzicherà le vostre ambizioni, ma fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata immersa nella scontata routine, quindi non troppo pesante in termini di impegni ma nemmeno troppo facile da gestire. Buona invece questa parte centrale della settimana con l'amore in discreta forma ed il lavoro in media risalita. Comunque, non proprio tutto andrà secondo i piani, sappiatelo, soprattutto in serata: qualche nuvoletta all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati. Nella vita affettiva perciò, vi sentirete meno amati e compresi dal partner rispetto a qualche periodo fa.

Forse è arrivato il momento di fare progetti nuovi e soprattutto rendere il rapporto tale da risultare al centro della vostra vita. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri allora fate qualcosa per voi stessi: regalatevi un momento di felicità, basta poco e mette di buon umore. In fondo tutto si gioca su equilibri instabili ed anche quello che vi sembra certo, in questo periodo potrebbe non esserlo e viceversa. Nel lavoro, la giornata potrebbe dare una nuova energia per affrontare eventuali difficoltà. Ci saranno ovviamente delle rinunce da fare a fronte di nuove responsabilità. Grazie al vostro impegno, riuscirete a superare qualsiasi tipo di problematica.

Voto 8.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 12 novembre, prevede l'arrivo di un giorno poco convincente, sotto tanti aspetti. Infatti, gli astri hanno valutato questo quarto giorno della corrente settimana con la sigla poco piacevole indicante i periodi "sottotono". Occhio a eventuali problemi di carattere economico: molti di voi attualmente non stanno ottenendo quanto meriterebbero, e questo potrebbe invogliare qualcuno ad agire senza pensare. Calma, riflettete. In campo sentimentale, il cielo sarà un po' altalenante; scorrevole in mattinata, leggermente in salita nel pomeriggio. In coppia potreste sentirvi confusi oppure attraversare un momento fatto di piccoli sbandamenti mentali: diciamo che in molti non saprete bene cosa fare in merito a una situazione che sembra ormai fuori controllo. Single, avrete la sensazione di essere protetti dalle persone a voi care. Se così fosse, non vi sbagliate, chi vi ama è sempre ben felice di aiutare a superare le vicissitudini quotidiane. Questo giovedì qualcosa di gradevole potrebbe realizzarsi anche nel campo sentimentale. State usufruendo favori di una bella congiuntura astrale che, molto presto, senz'altro regalerà fortuna e voglia di vivere. Per quello che riguarda vicende amorose in stallo, pazientate ancora un po'. Nel lavoro, forse avete tirato un po' troppo la corda ultimamente. Potreste ritrovarvi alle prese con qualche grattacapo poco simpatico. Voto 7.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.