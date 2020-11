Domani giovedì 5 novembre 2020 sarà una giornata in cui molte novità arriveranno per i segni di acqua, in particolar modo per il segno dello Scorpione.

L'oroscopo prevede molta tranquillità per i Gemelli, sul fronte familiare sarà incentivata anche da quella che riguarderà la sfera amorosa. La Vergine avrà occasione di fare nuove conoscenze ampliando anche le prospettive per i single nati sotto questo segno.

La generosità dell'Acquario avrà dei risvolti in famiglia molto appaganti.

Cancro spossato

Ariete: dovrete cercare di recuperare la sintonia e l'armonia con il vostro partner, perché altrimenti la mancanza di questa complicità potrebbe portarvi ad una rottura definitiva.

Un chiarimento potrebbe essere necessario oltre che stimolante.

Toro: la stanchezza comincerà a farsi sentire, ma demordere in questo momento sul lavoro potrebbe essere, se non disastroso, perlomeno un po' controproducente per il progetto o l'affare in atto. Non lesinate qualche aiuto da parte di qualcuno di sincero.

Gemelli: la tranquillità in famiglia vi permetterà anche di agire meglio sugli altri fronti, quindi creare una certa armonia sarà indispensabile sia per voi stessi che per le persone che vi amano e vi circondano.

Cancro: vorreste liberarvi almeno per un secondo dalle responsabilità, ma ora come ora ciò che dovrete fare sarà tenere i denti stretti ancora per un po' e provare a regalarvi momenti di tranquillità con il vostro partner oppure con la vostra famiglia.

Leone grintoso

Leone: sarete grintosi, avrete quella spinta in più che favorirà non solo la vostra creatività, ma anche quelle idee che sono rimaste per un po' nel “dimenticatoio” e rischierebbero di essere accantonate per sempre. La sera ci sarà modo di creare passionalità con il partner.

Vergine: farete più amicizie in questo periodo che non nell'arco dell'intera settimana.

La vostra affabilità è ai massimi livelli, e sarete interessanti da tutti i punti di vista. Potreste anche fare un incontro molto più seducente.

Bilancia: cercate di cogliere quei momenti di libertà e di svago, perché in questa settimana saranno scarsi, anche nel corso del fine settimana. Purtroppo la stanchezza vi impedirà di fare alcune cose, mentre altre saranno favorite dalla buona sorte.

Scorpione: delle novità positive arriveranno in giornata risollevando sostanzialmente il vostro umore, ma avrete già dalla vostra parte tanta allegria a rischiarare le ultime settimane che sono trascorse decisamente giù di tono.

Acquario generoso

Sagittario: una battuta d'arresto sarà più necessaria che altro, perché avrete bisogno di non strafare e di trovare un giusto compromesso fra voi e la squadra di lavoro. Procedete al rallentatore, valutando i vari progetti, in modo da non tralasciare dettagli importanti.

Capricorno: vi siete resi troppo empatici e rischiate di addossarvi colpe che in sostanza non sono le vostre. Essere apatici però potrebbe non risolvere il problema, dovrete piuttosto fare del vostro meglio per poter bilanciare le varie emozioni.

Acquario: sarete molto generosi, ma d'altronde essere disponibili da molti punti di vista è una prerogativa del vostro segno. Per le questioni finanziarie avrete qualcosina in sospeso ma niente che debba indurvi ad una preoccupazione troppo accentuata.

Pesci: parlare dei vostri problemi o semplicemente delle vostre perplessità con un amico di cui potete fidarvi sarà un vero e proprio toccasana per la vostra mente e per la vostra serenità. Fidatevi anche se avrete qualche piccolo “sassolino” nella scarpa.