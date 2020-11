Venerdì 13 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dalla Bilancia - dove sosta anche Venere - al segno dello Scorpione, facendo compagnia a Mercurio ed al Sole. Giove, Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno, mentre Urano proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, Marte permarrà sui gradi dell'Ariete come Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Scorpione, meno entusiasmante per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: loquaci. Grazie all'eloquio di cui probabilmente saranno forniti i nati Acquario durante questa giornata, riusciranno con gran naturalezza a trattare tematiche spinose o tabù, suscitando una certa ammirazione negli interlocutori.

2° posto Scorpione: shopping. Venerdì dove i nati sotto il segno dello Scorpione avvertiranno, con ogni probabilità, un forte desiderio di gratificazione materiale, che potranno facilmente soddisfare anche online, acquistando quell'oggetto adocchiato qualche giorno prima.

3° posto Leone: soluzioni. Le prime due decadi saranno, c'è da scommetterci, favorite nel loro percorso professionale in questo giorno che precede il weekend, in quanto potranno giungere a soluzioni alternative che li aiuteranno non poco a togliere le castagne dal fuoco.

I mezzani

4° posto Toro: mattina top. Con la Luna in Bilancia, che terrà banco per metà giornata, il primo segno di Terra potrebbe dedicare le attenzioni che merita all'amato bene, che risponderà col medesimo slancio emotivo.

Qualche perplessità lavorativa, invece, subentrerà dal tardo pomeriggio, ma sarà bene non porgervi particolare attenzione, perché svanirà già dalla prossima settimana.

5° posto Sagittario: determinati. 24 ore che saranno probabilmente in crescendo per i nati Sagittario, in quanto la mattinata sarà utile per mettere a punto qualche dettaglio progettuale, mentre dal pomeriggio in poi la determinazione farà da propulsore per giungere ai loro obiettivi professionali anzitempo.

6° posto Bilancia: conciliante. Eccezion fatta per il nervosismo serale, la giornata scivolerà probabilmente sui binari della serenità nel menàge amoroso, coi nativi che risulteranno particolarmente concilianti verso il partner e, se necessario, faranno orecchie da mercante.

7° posto Cancro: serata top.

Ad un inizio venerdì dove, con tutta probabilità, la voglia di darsi da fare sarà ridotta al lumicino seguirà, dal tardo pomeriggio in poi, un rinnovato entusiasmo in casa Cancro, specialmente sotto le lenzuola dove col partner saranno faville.

8° posto Pesci: diplomatici. Anche nelle discussioni più complesse, questo venerdì, il dodicesimo segno zodiacale darà presumibilmente sfoggio di una spiccata diplomazia che lo aiuterà a venirne fuori in svariati casi, a patto che non incontrino un segno Fisso che potrebbe invece mangiare la foglia.

9° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale del primo segno d'Aria non sarà probabilmente dei migliori in queste 24 ore, dove i nativi preferiranno di gran lunga starsene per i conti propri quanto più possibile, amore e lavoro permettendo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: nostalgici. La Luna e Nettuno, rispettivamente in Scorpione e Pesci, verso sera potrebbero stimolare le corde della nostalgia nativa, facendogli rivivere alcune storie sentimentali travagliate e lasciandogli addosso una certa malinconia.

11° posto Ariete: taciturni. Giornata ideale per fare il punto della situazione, specialmente sul fronte affettivo, dove i nati Ariete saranno probabilmente immersi nei loro pensieri, risultando insolitamente taciturni, ma ciò risulterà oltremodo utile per comprendere al meglio come affrontare certe situazioni sentimentali.

12° posto Capricorno: insoddisfatti. La routine professionale e quella affettiva sembrano traballare da qualche tempo, ed in giornate come questa i nati Capricorno, vogliosi di certezze, sembreranno accusare il colpo risultando parecchio insofferenti vero il loro presente.