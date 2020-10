L'Oroscopo di domani 2 novembre è pronto ad analizzare il probabile andamento di questo lunedì.

In evidenza, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, sono soprattutto le predizioni su amore e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, prima di scoprire qualche bella notizia in arrivo dall'Astrologia, da segnalare nel periodo l'ingresso della Luna in Gemelli, precisamente alle ore 10:59 della mattinata di lunedì. Iniziamo subito con l'indicare tre simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo della positività nel periodo esaminato. In primo piano spiccano senz'altro i nativi dei Gemelli, forti della presenza della Luna nel proprio segno.

Massima soddisfazione altresì per i nativi del Leone e della Vergine, ai quali le previsioni zodiacali di lunedì hanno messo in conto un periodo valutato a cinque stelle.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 2 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 2 novembre

L'Astrologia di lunedì è pronta a dare il benestare riguardo la giornata a quei pochi segni valutati positivamente. Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? In evidenza è la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 2 novembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A fare ottima figura al vertice della scala sono i Gemelli, meritatamente posizionato al primo posto in classifica. A stare al passo (quasi) del predetto segno d'Aria due altri fortunati, tra l'altro già svelati in apertura: Leone e Vergine, entrambi posizionati al secondo posto. La terza posizione in scaletta è tutta per l'Ariete, una spanna sopra il Cancro considerato al quarto posto.

Infine in coda alla scaletta quotidiana troviamo il Toro.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 2 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 2 novembre al segno dell'Ariete indica presumibilmente tanta normalità in questo vostro lunedì di avvio settimanale. Quindi, preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. In amore, regnerà un clima di serenità: se appartenete a coloro con un ascendente primo o secondo in classifica, allora niente e nessuno potrà levarvi di dosso quell'inequivocabile sorriso che portate stampato sulla bocca nei periodi gioiosi. Sarete determinati e questo vi renderà più decisi nella vostra relazione: riuscirete così a fare delle scelte importanti insieme a chi amate, senza avere paura di sbagliare. Single, quando si tratta di sedurre non avete rivali.

Le vostre 'prede' cedono dopo qualche giorno di assedio: sappiamo che avete uno sguardo magnetico che colpisce chi è attratto da voi, senza scampo. Se si parla di lavoro, vi sentirete fiduciosi pensando di potercela fare, e così sarà. È il momento di mettere da parte la pigrizia e di osare in tutti i campi lavorativi per trovare quello che più vi aggrada. Il consiglio: smettetela di stare a guardare e agite. Voto 8+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano questa parte della settimana come abbastanza difficile. Sarà in realtà una giornata da governare a seconda dei casi: bisognerà affrontare i problemi con una certa convinzione, magari facendosi consigliare da qualcuno di fiducia.

In amore, ricevete il terzo grado dal partner che già da un po' nella sua testa immagina chissà quali trasgressioni. Tutte sciocchezze facilmente arginabili, però alla lunga vi sentirete afflitti e depressi senza averne effettivamente colpa. Single, in questo periodo non avete le idee chiare e non per demerito vostro: saranno purtroppo alcune circostanze a cambiare di continuo le carte in tavola, obbligandovi di conseguenza a mutare posizione. La Luna vi consiglia di dedicare un po' di tempo a voi stessi: se doveste sentire il bisogno, riposatevi di più e non lasciate che le energie si esauriscano in breve tempo. Nel lavoro, sarete in affanno rispetto ad un affare gestito da una persona che non vi convince; invece potrebbe essere che quelli che non convincono siete solamente voi, in preda a dubbi e paure.

Voto 6-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, predice l'arrivo di un periodo davvero speciale. Secondo quanto appreso dalle effemeridi quotidiane, in amore, la Luna in entrata nel nel vostro segno sarà pronta a parlarvi di sentimenti, ma non solo: affetto e tenerezza saranno le parole chiavi in questa splendida giornata. Vivrete forse la pagina più bella della vostra vita insieme alla persona amata, con il dialogo e il sentimento pronti a viaggiare a braccetto, riempendovi il cuore pieno di gioia. Single, la Luna farà brillare molto vivacemente il vostro segno. Con la grinta e l'entusiasmo che vi ritrovate i problemi si allontaneranno, gli ostacoli si appianeranno ed anche il vostro umore riprenderà quota.

Vi sentirete decisamente più sicuri di voi stessi e delle vostre scelte; potrete anche realizzare qualcosa che vi sta a veramente a cuore. Nel lavoro, le combinazioni planetarie saranno a vostro favore e avrete la possibilità di prendervi delle rivincite, per poi, finalmente ritrovare un positivo equilibrio economico. Voto 10.

L'oroscopo di lunedì 2 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica che partirà mediamente "sottotono" questa parte della settimana. Quindi, potreste accusare un po' più di stanchezza del solito a causa del periodo decisamente improntato alla noia e, in massima parte, sotto stress da pianeti poco amichevoli.

In amore, prestate ascolto alle richieste del vostro partner, perché spesso e volentieri fate orecchie da mercante pur di continuare a vivere la vostra solita vita. Se vi siete dimenticati di avere una persona accanto, lui (o lei) sicuramente no, perciò giustamente vorranno la vostra attenzione. Single, gli astri positivi vi ricordano che, anche se sembra che nella vostra vita tutto stia andando storto, potrete contare su una grande forza interiore in grado di accompagnare in ogni istante, rendendovi forti e capaci di superare ogni ostacolo. Nel lavoro, le questioni economiche saranno in cima ai vostri pensieri; alla fine troverete la soluzione ai problemi del momento, ma anche nuove direzioni per guadagni ed entrate.

Voto 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani consiglia di lasciarsi andare, tutto o quasi evolverà nel migliore dei modi. Domani e dopodomani avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo: siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante. L'amore vi aspetta a braccia aperte e sarebbe veramente un gran peccato lasciarsi sfuggire una così ghiotta occasione. Grazie alla ottima presenza di Saturno, per voi speculare positivo al 95%, potrete godere intensi momenti di passione e di perfetta sintonia con il partner. Single, la Luna amica, vi riempirà di stimoli e di idee creative. In questi giorni, per esempio, sappiamo che in molti avete voglia di rifarvi il look, magari per risultare più sbarazzini.

Sarete sicuramente belli ed affascinanti, con quello charme inconfondibile che vi contraddistingue in qualsiasi occasione, tanto da illuminare il vostro cammino. Nel lavoro, sarete portati ad effettuare delle grandi metamorfosi al vostro settore professionale. Non vi farete vincere dagli istinti ma cercherete di reggere ai vari problemi, con successo e dedizione. Voto 9+.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 2 novembre, preannuncia una giornata eccelsa in molti settori della quotidianità. Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti. In campo sentimentale, molti vostri sogni saranno destinati a realizzarsi, altri avranno bisogno di tempi lenti, pertanto è quasi certo che vi si proporranno di volta in volta.

In ogni caso, il vostro umore sarà ottimo, così tanto da riuscire a fare da traino all'allegria e alla sana spensieratezza, per la gioia chi vi è accanto. Single, il fluido Sole sarà l’astro in grado di esaltare quella profonda sensibilità che portate dentro: se avete l’esigenza di sperimentarvi in legami nuovi, di allargare la cerchia di amicizie o quant'altro, allora datevi da fare. La routine potrebbe davvero portare nei sentimenti un cambiamento molto positivo. Ve ne gioverete a piene mani nel vivere questa giornata in compagnia di amici cari o famigliari, pronti a ricambiare. Nel lavoro, la giornata solleciterà la vostra naturale creatività ed intuizione. Avrete così una gran voglia di combattere per ottenere ciò che vi preme: con l'aiuto delle stelle ce la farete.

Voto 9.

