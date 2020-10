L'Oroscopo del giorno 2 novembre è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ad essere valutati in questa sede, per essere precisi, in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere cosa prevede l'Astrologia al proprio segno di nascita? In primo piano la giornata di inizio settimana: questo lunedì a spiccare su tutti, due segni particolarmente fortunati, Sagittario e Pesci.

Entrambi i predetti simboli astrali potranno contare su un'ottima giornata a cinque stelle, tutta da dedicare ai sentimenti, alla famiglia, agli amici e perché no, anche al lavoro. In decisa apprensione, intanto, gli amici della Bilancia: secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul periodo e poi messo nero su bianco nelle previsioni zodiacali del giorno, i nativi nei segno di Aria dovranno scontrarsi con un periodo valutato con le tre stelle del "sottotono". Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire la scaletta con le stelle del giorno e subito dopo l'oroscopo di lunedì 2 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 2 novembre

Questo lunedì il nostro metro di misura tra positività e negatività sarà, nella maggior parte dei casi, influenzato dal nuovo transito lunare, ossia l'ingresso della Luna in Gemelli.

Sulla base di queste ottime premesse, la nuova classifica stelline interessante la giornata di lunedì 2 novembre, ha stilato la lista dei segni migliori e peggiori nel periodo. Ovviamente, come già annunciato in apertura, la prima posizione è riservata ai segni del Sagittario e dei Pesci, in ottima compagnia di altri due ugualmente fortunati ma valutati a quattro stelle.

Tranquilli, li scopriremo immediatamente andando direttamente alla scaletta riassuntiva segno per segno.

Il report astrologico dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 2 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di lunedì 2 novembre predice che partirà e terminerà in modo poco soddisfacente questo inizio di settimana. Valutato con le tre stelle relative ai periodi "sottotono", nel corso della giornata potrebbero esserci delle recrudescenze in merito ad alcune questioni di stampo sentimentale, attualmente fuori controllo. In amore, il consiglio è quello di metterci un po' di impegno in più cercando di smuovere le acque alla solita quotidianità. In coppia pertanto, la calma e la visione positiva del futuro dovranno essere gli input su cui puntare. Intanto non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci.

Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare le vostre mire. Diciamo che gli astri non vi aiuteranno a comunicare e potreste rovinare tutto. Nel lavoro, la vostra mente sarà molto lucida e sarete più attenti ed acuti verso le cose che andrete a fare. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli. Voto 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno annunciano abbastanza positivo e di buon augurio il periodo, almeno sulla carta. Secondo l'Astrologia quotidiana riguardo i rapporti affettivi in particolare, l'inizio settimana si orienterà verso la pace e la buona tranquillità: il vostro senso dell'umorismo e la voglia di vivere vi avvicinerà moltissimo alla persona amata con assoluta complicità a far da padrone.

Dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni un buon passatempo è la cosa migliore da fare. Single, la solitudine può anche essere una scelta pratica, ma nella maggior parte dei casi è soltanto un modo per riflettere e non mettersi in gioco. Intanto, molti di voi dovrebbero cercare di rendere più interessanti gli incontri con la persona che piace, ovviamente prima di dichiararsi ufficialmente. Nel lavoro, diciamo pure che gran parte del periodo sarà produttivo con qualche nuova proposta capace di rendervi attivi e pieni di energia. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 2 novembre al Sagittario si presume possa essere più che ottima, certamente idonea a regalare novità interessanti e sorprese in molti settori.

Mantenete la calma nei rapporti interpersonali. Il consiglio: prevenite possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo. In amore è lecito sperare momenti magnifici: finalmente qualcosa inizierà a muoversi per il verso giusto dopo un periodo di crisi. In generale, la sfera emotiva diventerà sempre più stabile e duratura regalando finalmente quella pace interiore tanto desiderata. Single, sarete più affascinanti del solito e ciò vi consentirà di catturare l’attenzione di una persona a cui tenete molto: diciamo che "se son rose, fioriranno!". L'energia non vi mancherà in questa giornata, dunque spazio al divertimento con gli amici e a nuove conoscenze. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti.

Consiglio: non fatevi sfuggire nessuna opportunità, in modo da avere la possibilità di sfondare nelle cose che interessano. Voto 9.

Oroscopo di lunedì 2 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 2 novembre, prevede che partirà e chiuderà sull'onda delle quattro stelle della semplicità questa parte iniziale della settimana. In amore, se dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà approfittatene per mettere in sicurezza quelle cose che necessitano di appropriati aggiustamenti. In coppia soprattutto un consiglio: non lasciate entrare la gelosia nel vostro cuore ma siate sereni e fiduciosi nella persona che avete a fianco.

Single, in tanti avrete entusiasmo e carisma più che mai, soprattutto con una gran voglia di emozioni. Sfogate pure la vostra innata curiosità cercando persone, cose o situazioni in grado di stuzzicarla. L'Astrologia del giorno vuole lasciare aperta una speranza, a patto che prendiate coscienza del vostro "io" più sincero e vi regoliate di conseguenza. Nel lavoro infine, il vostro carisma vi farà stringere nuove alleanze e sentirete nell'aria il profumo di buoni affari e di nuove gratifiche: che sia la volta buona? Voto 8-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì, vista l'attuale carta del cielo indica una giornata pacata, con discreti risvolti in linea con la routine generale.

Diciamo che il periodo, valutato nelle predizioni del giorno con le quattro stelline della normalità, non darà ma nemmeno toglierà: insomma una via di mezzo. In amore sforzatevi di sorridere facendo anche buon viso a cattivo gioco. In ambito sentimentale pertanto, l'Astrologia consiglia specialmente in coppia di non abbassare la guardia evitando distrazioni. Single, nonostante il vostro umore ballerino finisca spesso per rattristarvi, in questo periodo riuscirete nell'impresa di fare un incontro importante. Dite la verità, è questo che da tempo desiderate, non è così? Allora non sciupare nessuna occasione, anzi, andate in cerca di nuove amicizie... Nel lavoro intanto, le stelle consigliano di smetterla di inseguire traguardi impossibili anziché attenersi alle proprie reali possibilità.

Il punto è che potreste compromettere tutti gli sforzi fatti finora. Voto 8+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 2 novembre, predice che partirà benissimo l'avvio della nuova settimana, sotto molti punti di vista. In primis però due fattori: a convincere sarà la passione e il denaro. In merito ai sentimenti, in primo piano risulta essere l'amicizia e i rapporti con il parentado messi in risalto dal momento magico: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Vi attende soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite.

Affidatevi ai sussurri del vostro cuore per comunicare con la persona amata, varranno più di mille parole. Single, l'amore potrebbe risvegliarsi nel corso della giornata, dunque chi lo cerca potrà incontrare nuove persone e, tra queste potrebbe scattare la cosiddetta "fiamma della passione". Spazio alla vostra proverbiale meticolosità e laboriosità: cercate di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malessere e spigolosità affettiva (e non solo!). Nel lavoro invece, datevi da fare in modo da non perdere neanche un minuto di questa giornata. Senz'altro il successo è quasi assicurato e potrete contare su ottimi guadagni. Voto 9+.