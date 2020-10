L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 novembre è pronto a mettere in chiaro come saranno i prossimi sette giorni del mese. In primissimo piano, oltre alle predizioni astrologiche, le pagelle con le stelline relative ai segni della seconda sestina. A chi non avesse ben chiaro quali sono i segni della seconda metà dello zodiaco, ricordiamo che ne fanno parte i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora cosa aspettarsi dalle stelle? Soddisfazioni o delusioni riguardo i prossimi sette giorni? Certamente la buona astrologia promette buone notizie in amore e nel lavoro per Bilancia (voto 8) e Scorpione (voto 7).

Per i restanti segni, invece, vi rimandiamo direttamente alle analisi di competenza interessanti le previsioni zodiacali da lunedì 2 a domenica 8 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. L'oroscopo settimanale ritiene possa essere un periodo più che soddisfacente per il vostro segno. Iniziamo con lo svelare i giorni migliori: giovedì 5 novembre porterà in dote buone notizie, nonché una efficacissima giornata sottolineata dal "top del giorno" in classifica. Periodo da sfruttare per le cose importanti, sia sentimentali che lavorative. Altrettanto positive risulteranno le giornate di venerdì 6, sabato 7, domenica 8 novembre, tutte indicate da cinque stelle super positive.

La routine intesa come ripetitività e blanda normalità sarà rappresentata nel periodo da mercoledì: porterà in questo caso solo quattro stelle. Invece la parte peggiore coinciderà con lunedì, portatore di tre stelle e il conseguente martedì, giorno valutato con due stelline da "ko".

La classifica delle stelle:

Top del giorno giovedì 5 novembre;

giovedì 5 novembre; ★★★★★ venerdì 6, sabato 7, domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 novembre;

★★★ lunedì 2 novembre;

★★ martedì 3 novembre.

♏ Scorpione: voto 7.

Previsioni della settimana belle, anche se non da "top". Arriveranno ottime giornate da metà a fine periodo, mentre la partenza non sarà delle migliori. In amore puntate tutto su venerdì 6 novembre, indicata dall'astrologia al "top". Non da meno saranno quelle previste a cinque stelle di giovedì e sabato: sappiate sfruttare il periodo per mettere in luce problematiche da risolvere.

Non male, secondo l'oroscopo settimanale, anche le giornate a quattro stelle di lunedì e domenica, buone entrambe se sfruttate nel comparto famiglia o nel campo delle amicizie. Parlando di periodo negativo, "sottotono" segnata con tre stelle quella di mercoledì. Invece con due stelle da "ko" risulterà quella precedente relativa a martedì 3 novembre.

La scaletta relativa alle stelline

Top del giorno venerdì 6 novembre;

venerdì 6 novembre; ★★★★★ giovedì 5, sabato 7;

★★★★ lunedì 2, domenica 8;

★★★ mercoledì 4 novembre;

★★ martedì 3 novembre.

♐ Sagittario: voto 7. Settimana non difficile da superare, valutata con un discreto "sette" in pagella. L'inizio e la fine del periodo saranno positivi, mentre la parte centrale farà registrare le giornate peggiori.

Infatti, mercoledì 4 novembre sarà leggermente "sottotono", pertanto prevista da tre stelle. Giovedì, purtroppo, è stato preventivato con solo due stelline, quindi con molta probabilità si andrà incontro a una giornata da "ko". Invece tra le giornate più belle da segnalare in primis quella di domenica considerata al "top", con quelle a cinque stelle di lunedì e sabato: in ogni caso il periodo sarà all'insegna dell'amore con amici e famigliari in primo piano. La normalità nel periodo la troverete martedì e venerdì, due giorni previsti a quattro stelle: ordinaria amministrazione con le solite cose scontate.

La scaletta riepilogativa con le giornate belle, normali e meno belle:

Top del giorno domenica 8 novembre;

domenica 8 novembre; ★★★★★ lunedì 2, sabato 7;

★★★★ martedì 3, venerdì 6;

★★★ mercoledì 4 novembre;

★★ giovedì 5 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Periodo leggermente in stallo. Visto il momento poco idoneo per fare o disfare qualsivoglia situazione, il consiglio è quello d'immergersi nella solita routine quotidiana, senza strafare più del dovuto. L'oroscopo della settimana vi anticipa quali saranno i giorni più fortunati e quelli meno assistiti dalle stelle. Iniziamo con le giornate migliori: mercoledì 4 e domenica 8 porteranno le cinque stelline della buona sorte, mentre buone quanto basta saranno quelle a quattro stelle di lunedì 2, martedì 3 e sabato 7 novembre. Riguardo i periodi negativi, da segnalare giovedì 5 novembre portatore di solo tre stelle. Spina nel fianco per molti di voi, purtroppo, sarà venerdì 6 novembre, in questo caso segnato con due pessime stelline da "ko".

Tranquilli, vi rifarete.

Il report astrologico condensato di competenza del Capricorno:

★★★★★ mercoledì 4, domenica 8;

★★★★ lunedì 2, martedì 3, sabato 7;

★★★ giovedì 5 novembre;

★★ venerdì 6 novembre 2020.

♒ Acquario: voto 6. Giornate iniziali di novembre ancora di attesa per voi nativi. La settimana di avvio del mese, prima di quello con il Natale, vi vedrà ancora un po' indaffarati col le solite questioni di lavoro e per qualcuno anche in quelle sentimentali. Diciamo che la parte finale della settimana non sarà delle migliori: tre stelle sabato e, ancora peggio, solo due stelline da "ko" la domenica seguente. Successivamente quasi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno mercoledì e giovedì, ottime per mettere in pratica sogni e desideri d'amore, oppure per fare quello che d'importante avete in agenda.

Discretamente buone saranno anche quelle relative a lunedì 2, martedì 3, venerdì 6 del mese, valutate con le quattro stelle della solita routine.

Il report astrale indicato dalle stelline giornaliere:

★★★★★ mercoledì 4, giovedì 5;

★★★★ lunedì 2, martedì 3, venerdì 6;

★★★ sabato 7 novembre;

★★ domenica 8 novembre.

♓ Pesci: voto 6. Per tanti del segno l'oroscopo della settimana invita a non sottovalutare cose, persone e situazioni a rischio. Invito rivolto soprattutto nella fase finale del periodo lavorativo e poi anche nell'avvio del nuovo weekend. Mentre ottimo sarà l'inizio della settimana: infatti, lunedì e martedì serviranno cinque ottime stelline su un vassoio d'argento. Stabili e anche abbastanza positive saranno quelle valutate con quattro stelle coincidenti con le giornate di mercoledì 4, giovedì 5 e domenica 8 novembre.

Adesso diamo uno sguardo alla parte della settimana meno convincente: venerdì 6 novembre sarà all'insegna della prudenza, visto che sarà segnato solo con tre stelle e relativo periodo da "sottotono". In misura maggiore dovrà essere usato il buon senso nel corso della giornata di sabato 7 novembre, coperto solo da due stelline da "ko": peccato per il primo giorno di weekend!

La scaletta settimanale con le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 2 e martedì 3;

★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 novembre;

★★ sabato 7 novembre.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da spulciare è già disponibile in anteprima assoluta la classifica settimanale, in questo caso valida per l'intero comparto zodiacale dall'Ariete fino a Pesci.

A fare ottima figura in questo avvio di novembre il segno dei Gemelli, meritatamente al primo posto. Al secondo posto, una spanna sotto il simbolo di Aria, il Cancro, super favorito dalla meravigliosa Luna in entrata nel comparto nella giornata di mercoledì. In terza posizione invece, questa settimana, troviamo appaiati Leone e Bilancia, entrambi considerati in periodo più che buono. Al quarto posto, stabili e mediamente positivi, Vergine, Scorpione e Sagittario. La quinta posizione risulta essere la più affollata, in quanto troviamo presenti Vergine, Scorpione e Sagittario. Sesto e ultimo posto in classifica a scapito questa volta del Toro, sottoposto a diverse turbolenze astrali che andremo a individuare dettagliatamente nel corso dei prossimi oroscopi quotidiani.

La sintesi finale della scaletta settimanale:

1° Gemelli , voto 10 segno al " top della settimana" ;

, voto 10 segno al " ; 2° Cancro, voto 9;

3° Leone e Bilancia, voto 8;

4° Vergine, Scorpione e Sagittario, voto 7;

5° Ariete, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Toro, voto 5.

Le analisi astrologiche interessanti l'oroscopo settimanale dal 2 al 8 novembre, impostate sui primi sette giorni di novembre, sono arrivate alla fine. Come da prassi vi ricordiamo che il nuovo incontro con le predizioni, nonché la classifica completa dei dodici segni, interesserà la settimana dal 9 e al 15 del mese di novembre.