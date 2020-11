Per la giornata di domani martedì 3 novembre 2020 ci sarà un focus sulle amicizie che non prevede la stessa risoluzione per tutti i segni dello zodiaco. Per il segno della Bilancia ci saranno dei dubbi, delle perplessità, mentre per il segno dei Pesci sarà il momento di riagganciare i rapporti interpersonali.

Su questo piano, lo Scorpione sarà il favorito grazie alla sua volontà di interagire con tanta allegria e solarità.

L'oroscopo per tutti i segni si trova in basso, con le relative previsioni.

Pausa per il Toro, quiete per Leone

Ariete: potreste non essere nelle condizioni di svolgere un lavoro prettamente comunicativo, quindi potreste avere qualche piccola difficoltà.

Certamente questo si riscontrerà in una grande insoddisfazione, ma non lasciatevi prendere troppo dall'ansia.

Toro: sarà una giornata in cui sarà meglio prendervi dei momenti in più di pausa oppure di fermarvi per un po'. Nel caso ci siano degli insuccessi o qualche affare che potrebbe non soddisfarvi, sarà bene cambiare strategia.

Gemelli: sarete molto più determinati nel raggiungere i vostri scopi pecuniari, ma anche Mercurio farà la sua parte per potervi aiutare in qualche incarico più impegnativo del previsto. Sarà meglio essere preparati più che potrete.

Cancro: in amore ci sarà una stabilità che vi darà molto serenità, ma d'altro canto vi metterà in condizione di sentirvi annoiati e senza alcuno stimolo positivo.

Potreste organizzare una cena romantica per ravvivare l'atmosfera.

Leone: con il partner ritornerete ad uno stato di quiete che prevede un progressivo miglioramento, sia nell'intesa che nella passionalità. Vi siete riavvicinati, e ciò potrà significare solamente che siete in procinto di progettare qualcosa di divertente.

Vergine: purtroppo l'amore in ribasso vi darà di che pensare sulle recenti discussioni di cui vi siete resi protagonisti. Probabilmente avrete ancora qualche dubbio in merito o una gelosia che non si è mai assopita del tutto.

Scorpione solare

Bilancia: non sempre le amicizie sono ottime, e voi lo scoprirete a vostre spese.

L'espansività fa parte di voi, ma allo stesso tempo non cercate quelle persone che vi hanno arrecato qualche dubbio in merito alla loro personalità o ai loro sentimenti.

Scorpione: questa solarità si espanderà sul vostro lavoro, e anche le difficoltà saranno più leggere. Avrete sicuramente quella marcia in più che vi darà modo di pensare che l'intera giornata volgerà in meglio e a favore delle vostre finanze.

Sagittario: avrete voglia di riprendere in mano il vostro lavoro e cercare di rimediare a qualche negligenza della scorsa settimana. Rifarvi è opportuno e legittimo, ma dovrete evitare questa “fretta” perché non vi permetterà di mettere a fuoco i progetti caso per caso.

Capricorno: lo stress sarà un cattivo consigliere, dovrete cercare di smorzarlo per potervi rilassare adeguatamente.

Anche se ci saranno opportunità per farlo, il lavoro potrebbe farvi permanere in uno stato di ansia ancora per lungo.

Acquario: pretendete troppo da qualche collega o da un determinato membro della famiglia, quindi spesso e volentieri non siete soddisfatti di ciò che vi ritrovate. Il lavoro potrebbe trasformarsi in un momento di svago, anche se in modo inaspettato.

Pesci: un po' di passatempi vi faranno bene, ma dovrete pensare che anche l'amore ha bisogno di essere coltivato. Ultimamente avete omesso di occuparvi degli affetti, e probabilmente dovrete in qualche modo “recuperare”.