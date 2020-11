Mercoledì 4 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna sostare sui gradi dei Gemelli, nel frattempo Venere con Mercurio stazioneranno nel segno della Bilancia. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Infine, il Sole rimarrà nel segno dello Scorpione come Nettuno permarrà sui gradi dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno conciliante per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: intuitivi. La sesta casa sarà illuminata questo mercoledì dal trigono Mercurio-Luna e i nati Bilancia ne godranno presumibilmente a piene mani, specialmente nel settore lavorativo dove qualche ottima intuizione giungerà inaspettata.

2° posto Gemelli: loquaci. Con Mercurio nel loro Elemento che riprende il moto diretto, la giornata che si appresteranno a trascorrere i nati del segno sarà, con ogni probabilità, condita da buone doti comunicative, che risulteranno oltremodo utili nel menàge amoroso.

3° posto Leone: lavoro top. Mercoledì in cui il secondo segno di Fuoco avrà buone chance di trovare, con estrema naturalezza, delle soluzioni per i contrattempi professionali che lo hanno colto alla sprovvista nei giorni precedenti. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Acquario: spensierati. Con Venere e Mercurio congiunti in Bilancia assieme alla Luna in Gemelli, i nati sotto il segno dell'Acquario potranno vivere una giornata all'insegna della spensieratezza, nemmeno il collega più invidioso riuscirà a metterli di cattivo umore.

5° posto Scorpione: affabili. Nel rapporto di coppia di questo mercoledì i nati Scorpione potrebbero mettere in campo, grazie al trigono che il Luminare diurno formerà con Nettuno d'Acqua, un atteggiamento conciliante ed affabile, che lascerà piacevolmente sorpresa la mezza mela.

6° posto Cancro: voglia di nuovo.

I nati Cancro in questa giornata avvertiranno, c'è da scommetterci, il bisogno di sistemare diversamente l'ambiente domestico, come una collocazione diversa dei mobili e/o una tinteggiatura delle pareti. Sarà bene, però, organizzarsi senza mettere mani al portafogli, perché coi pianeti generazionali in opposizione sarà facile spendere più del dovuto.

7° posto Vergine: stress. Tra amore e famiglia la giornata dei nati Vergine potrebbe essere pregna di incombenze da portare a termine che, se non rinviate a data da destinarsi, faranno si che lo stress prenda il sopravvento.

8° posto Toro: taciturni. Coi Luminari posizionati poco agevolmente, i nati Toro assumeranno probabilmente un mood taciturno nelle faccende di cuore, malgrado l'opposizione Marte-Venere gli farà inevitabilmente notare le manchevolezze dell'amato bene.

9° posto Pesci: letargici. Giornata che, con tutta probabilità, si rivelerà ideale in casa Pesci per chiudere il mondo fuori dall'uscio di casa ed entrare in un giorno letargico in cui dedicare la totalità del tempo esclusivamente a loro stessi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale dei nativi sarà probabilmente sotto i tacchi questo mercoledì e la ragione sarà da ricercarsi sia nell'opposizione lunare che nell'insoddisfazione professionale che aleggia nelle loro menti già da qualche mese.

11° posto Ariete: amore flop. Giornata da prendere con le pinze sotto il profilo sentimentale in casa Ariete, coi nativi che scatteranno come molle alla minima provocazione, anche benevola, della dolce metà. Effemeridi più concilianti, invece, per quanto riguarda il lavoro dove qualche piccola soddisfazione potrebbero togliersela.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Per quanto impegno, energie e dedizione possano mettere i nati Capricorno nel luogo professionale questo mercoledì, dovranno presumibilmente scontrarsi con dei risultati e guadagni ben al di sotto delle loro aspettative.