Per la giornata di mercoledì 4 novembre 2020 la collaborazione con il proprio partner sarà appannaggio del segno del Capricorno ma l'Ariete attraverserà un momento di crisi in amore che potrebbe non risolversi in tempi brevi. La fretta, però, è cattiva consigliera anche per i nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto sul fronte lavorativo e professionale. Ecco le previsioni zodiacali per tutti i 12 segni e il relativo oroscopo per la giornata di domani.

Gemelli introverso

Ariete: qualcosa non andrà per il verso giusto in amore. I sentimenti appariranno come un qualcosa da cui rifuggire, almeno per il momento.

Il partner saprà leggervi nel cuore, ma non riuscirete ad evitare la persona amata ancora per molto.

Toro: l'affanno non vi sarà molto utile per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Preferite una giornata in cui risolvere al meglio alcune questioni burocratiche e finanziarie. Al lavoro pratico penserete in un secondo momento.

Gemelli: sarete un po' chiusi, taciturni e determinati a fare di testa vostra e in solitaria sul fronte lavorativo. Per ora non avrete voglia di sviluppare progetti con qualcuno, dovete decidere con chi condividere le vostre idee in modo tranquillo.

Cancro: indolenti. Avrete qualcosa da ridire sulla vostra famiglia, ma per il momento le tensioni dovranno essere ben controllate e rimanere tali.

Qualche momento di svago lo troverete nel pomeriggio.

Leone: sarete lungimiranti e attivi come non mai. Qualche persona che vi è vicina vorrà aiutarvi o collaborare con voi a tutti i costi, ma non sarete molto disponibili da questo punto di vista. Piuttosto, preferirete “insegnare” come fare per proseguire per la vostra strada.

Vergine: sarete sul punto di prendere una decisione sul piano sentimentale, ma avrete ancora molte esitazioni in tal senso. Se c'è troppa titubanza da parte vostra, evitate di prendere delle decisioni affrettate perché queste potrebbero essere controproducenti per la vostra relazione.

Scorpione a proprio agio

Bilancia: sul lavoro non dovreste essere troppo precipitosi e impulsivi, soprattutto in merito a quei progetti e a quegli affari troppo importanti. Cercate di valutare ciò che potete permettervi di fare evitando quello che necessariamente dovrete rimandare.

Scorpione: vi sentirete molto di più a vostro agio lavorando in squadra piuttosto che in solitudine. Purtroppo, però, per la coppia ci sarà sempre meno tempo a disposizione.

Sagittario: siete troppo agitati in questo periodo, dovreste cercare il modo di trovare un compromesso tra la famiglia e il lavoro, mettendo a freno la vostra voglia di “osare” troppo: potreste ritrovarvi con un sovraccarico di lavoro.

Capricorno: anche se avvertirete troppe responsabilità sulle vostre spalle, sappiate che anche il partner sta facendo il possibile per poter ristabilire un certo equilibrio nella coppia, anche dal punto di vista prettamente sentimentale.

Acquario: farete acquisti più del dovuto, anche per poter recuperare il tempo perso. La parola parsimonia, in questo momento, non fa parte del vostro vocabolario, ma riuscirete ad accontentare anche qualche persona che vi è vicina.

Pesci: il relax si ottiene anche attraverso un passatempo diverso, in grado di stimolare innanzitutto la mente e che vi possa trasportare in avventure diverse da quelle consuete. Per esempio, può essere utile la scelta di un buon libro.