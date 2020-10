Per la giornata di lunedì 26 ottobre ci saranno delle novità positive, in campo affettivo, per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre chiusi e taciturni risulteranno i nativi dell'Ariete.

Una mattinata di brio, invece, attenderà i nati del segno della Vergine, i quali saranno più estroversi sia con gli altri che nei confronti di loro stessi.

Momenti di noia per il Capricorno, mentre sarà una giornata decisamente negativa per i nati sotto il segno del Sagittario.

Guadagni per Gemelli

Ariete: non sarete molto propensi alla chiacchiera anzi, vi chiuderete in voi stessi, anche se alcune cose a cui tenete saranno oggetto di discussione.

Una serata in casa sarà più plausibile per voi in questo momento, rispetto a una più movimentata.

Toro: purtroppo questa sarà una giornata all'insegna del nervosismo, in cui non ci saranno punti di contatto con le persone che vi stanno più vicino. Sarete troppo presi da qualche progetto più faticoso dei precedenti, ma evitate di essere ulteriormente irritati.

Gemelli: avrete dei guadagni che certamente non vorrete spendere subito per faccende frivole, ma potrebbero farvi balenare una idea abbastanza “succulenta” per le vostre personali necessità quotidiane.

Cancro: questo lunedì farà solamente da input a una settimana densa di passione. Con il partner ci sarà un riavvicinamento, dopo qualche giornata un po' movimentata.

La complicità salirà prepotentemente in serata.

Leone: sicuramente la vostra giornata d'inizio settimana rispecchierà la vostra vitalità e la vostra vena creativa. Questa difatti potrebbe servirvi a proporre le vostre idee in modo convincente e sorprendentemente originale.

Vergine: state pensando ai prossimi acquisti da fare, a dare un nuovo slancio al vostro look e alla vostra vena ironica, la quale spesso e volentieri rimane dentro di voi.

Siate più spigliati e meno inclini a chiudervi in voi stessi.

Sagittario irritato

Bilancia: qualche difficoltà sul lavoro potrebbe seriamente mettervi in crisi, ma disperarvi anche per una minima cosa potrebbe essere decisamente controproducente. Sarà bene prendervi una pausa più lunga, di quelle a cui non siete abituati.

Scorpione: al momento l'aspetto lavorativo ed economico sarà messo in primo piano, rispetto a quello puramente sentimentale e affettivo. Ora più che mai avrete in ballo dei progetti molto sostanziosi, ma sarà bene essere prudenti.

Sagittario: partirete con il piede sbagliato, difatti il vostro umore potrebbe soltanto peggiorare nel corso di questa giornata. Avrete a che fare con un carico di lavoro che vi toglierà non soltanto del tempo prezioso, ma anche le vostre energie.

Capricorno: questa volta il vostro spirito di competizione potrebbe venire meno, perché la noia sul posto di lavoro aumenterà considerevolmente. Datevi del tempo per poter fare qualche piccolo strappo alla regola, sarà un gesto stimolante.

Acquario: avrete delle difficoltà fin dal primo giorno della settimana, ma darsi per vinti sarà l'ultima cosa che vi verrà in mente di fare. Siate più disponibili, anche se avrete già le vostre grane personali a cui prestare attenzione.

Pesci: avrete a disposizione delle occasioni per fare amicizia e per non rimanere “fermi” con qualche conoscenza di vecchia data, con la quale ormai avete perso l'entusiasmo per cause di forza maggiore. Qualche novità in arrivo anche per il settore finanziario.