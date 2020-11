L'Oroscopo di domani 4 novembre, è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il giro di boa di metà settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente, come espresso già nel titolo, Ariete e Toro, ambedue valutati con le cinque stelle della buona fortuna. A godere invece di ancora più positività rispetto ai due segni appena citati, il Cancro, super-favorito dall'arrivo della Luna nel segno. Invece, le previsioni zodiacali di mercoledì non vedono troppo positivo il frangente per i nativi del Leone.

In questo caso il simbolo astrale di Fuoco dovrà scontrarsi con una giornata ritenuta, almeno secondo le effemeridi, da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 4 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 4 novembre

Un nuovo mercoledì è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. All'orizzonte si intravvede il tanto atteso inizio weekend, meta agognata di chi lavora ma anche di chi attende con trepidazione l'occasione per staccare un po' la spina dalla solita e sempre uguale routine. In questo caso a fare da anello della bilancia tra periodi negativi e positivi, senz'altro la nostra classifica stelline quotidiana, al momento impostata sulla giornata del 4 novembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A voi il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: NESSUNO;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 4 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 4 novembre al segno dell'Ariete indica questa parte della settimana abbastanza routinaria, con piccoli frangenti non proprio apprezzabili, tuttavia ben gestibili. Insomma, senz'altro il periodo poteva regalare qualcosa in più, certamente sì, come poteva risultare peggio, non trovate?

Quindi cercate di accontentarvi guardando "il bicchiere mezzo pieno". In amore, la giornata si presenterà abbastanza tranquilla. La vita di sempre godrà del sostegno di chi vi ama, senza tanti grossi sconvolgimenti, quindi vivete pure in tranquillità la serata con il partner, senza pensare ai problemi del momento. Single, avrete il modo di approfondire una conoscenza che ha suscitato la vostra curiosità sin dal primo incontro. Il cielo sarà vivace e intensamente sensuale e per i più fortunati potrebbe esserci un incontro con una persona da un grande fascino. Nel lavoro, con la Luna a favore, avrete la sensazione che qualcuno stia per darvi delle notizie molto interessanti. Se vi state occupando di alcune attività che erano rimaste in sospeso un po' di tempo fa: dedicatevi prima a quelle, per poi avere tempo per pensare a qualcosa di nuovo Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì preannunciano che sarà una giornata normale, solo tranquilla routine da dedicare alle cosiddette "cose di casa". Per qualche nativo, piccoli affarucci da cogliere al volo, magari su internet, oppure messa a punto di brevi programmi per la prossima settimana. Un ottimo Marte vi assicura una forma vivace e un sostanziale equilibrio di tutte le funzioni del vostro organismo. Eccellenti i vostri riflessi sia muscolari che mentali, da utilizzare nello sport come nello studio e nel lavoro. In amore, nella vita di coppia saprete smussare gli angoli, far forza sui punti in comune: immergetevi anima e corpo nel rapporto, rivitalizzandolo.

Single, in questo 4 novembre sarete particolarmente ottimisti, vivrete la giornata in maniera fiduciosa con la convinzione che presto tutto andrà meglio. Riuscirete quindi ad appianare ciò che non va nella vostra vita ed a chiarire le situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro, sarà una giornata monotona, senza particolari colpi di scena. Nonostante ciò, il cielo odierno sembra ben disposto verso di voi: approfittane per sistemare le questioni in sospeso, ma anche per cogliere eventuali opportunità Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo mercoledì svela cinque splendide stelline a corredo del segno. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendo a gestire nel modo giusto gran parte delle situazioni.

In amore, ci sarà un cielo blu sopra di voi, dal momento che la magica Venere si schiererà a vostro favore, rendendo particolarmente intrigante questa giornata, ovviamente da dividere con il partner. Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore (quel benessere prezioso, spesso inseguito ma quasi mai raggiunto). Single, qualche novità potrebbe allietare la giornata. Se così fosse, abbandonatevi all'ipotesi di un cambiamento di prospettiva, senza dubbi e senza remore. Le stelle, vi prenderanno per mano e vi doneranno dosi massicce di entusiasmo, allegria e voglia di divertirvi. Nel lavoro, avrete felici intuizioni che vi permetteranno di riscuotere consensi e di conquistare la stima delle persone che più vi interessano.

Voto 9.

L'oroscopo di mercoledì 4 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì prevede faville in questo periodo in quasi ogni settore della vita. L'Astrologia ne è pienamente convinta, anche perché dalla vostra parte avrete una splendida Luna in Cancro, altamente positiva e ben disposta a dare in molti casi aiuto pieno. In amore, verrete coccolati e vezzeggiati da molti pianeti. In un certo senso questa giornata costituirà il preludio o meglio l’annuncio di una serata speciale, tutta progettata per voi e per il partner. Organizzate pure qualcosa di suggestivo, di certo farà scattare una magica scintilla al cuore della persona amata.

Single, la vostra allegria e la simpatia potranno fare dei veri miracoli, infatti con la Luna amica del segno, è molto probabile la realizzazione di qualcosa di veramente importante. La sfera sentimentale sarà pervasa da influssi magici e potranno nascere legami che avranno tutte le possibilità di durare a lungo. Nel lavoro, tutto tornerà a funzionare come sempre. Quanti progetti avete nella mente, quindi se avete voglia di cambiare, di rivoluzionare il quotidiano, di smuovere qualcosa per nuove esperienze, questo sarà il momento giusto per farlo. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata non troppo positiva, prevista dalla carta del cielo (leggasi pure effemeridi) come "sottotono".

In generale il periodo è stato valutato con tre stelle nelle predizioni di mercoledì, dunque frangente piatto e privo di stimoli. Spenderete del tempo a riflettere su quale sia la mossa giusta da fare per ritrovare l'equilibrio perso, senza tuttavia (purtroppo!) sbrogliare la matassa. In amore, la giornata inizierà con la marcia sbagliata. Colpa della Luna in posizione speculare negativa, il che vi renderà instabili, nervosi e poco affidabili. Avrete lo stato d'animo inadatto a gestire le situazioni impegnative, sia in casa che fuori. Nella vita di coppia la situazione sarebbe buona, se non fosse che vedete problemi anche dove non ce ne sono; cercate un chiarimento col partner e rilassatevi.

Single, se contate su una giornata brillante, mettetevi fin d'ora il cuore in pace: sarà già bello se riuscirete a cavarvela senza burrasche. La Luna vi vorrà impegnati in faccende che non vi competono ma che, per il quieto vivere, deciderete a malincuore di svolgere. Nel lavoro, sarà una giornata alla ricerca della sicurezza, sia emotiva che finanziaria. Credete maggiormente in voi stessi e nelle vostre capacità, sforzandovi di proporre progetti convincenti con delle buone basi: sapete bene cosa fare, allora mettetevi pronti senza lamentarvi! Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 4 novembre, preannuncia una giornata decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali.

A dominare nel corso del periodo un senso di passione abbastanza difficile da tenere a freno, ovviamente indirizzato alla persona che si ama al mondo. Speriamo caldamente possa essere il partner abituale... In campo sentimentale quindi, nessun problema. A chi avesse dubbi diciamo che amare non significa annullare la propria personalità e le proprie aspirazioni ma abbracciare anche quelle di un’altra persona. Significa condividere e trovare un progetto di vita comune: voi quindi ritenetevi fortunati perché avete tutto questo grazie al vostro partner, che vi ama con tutto/a se stesso/a. Single, Venere vi renderà più sensuali e seducenti: sarà l’occasione giusta per farsi avanti con una persona che ha catturato la vostra attenzione.

Sfoderate il migliore dei vostri sorrisi e non dimenticate che l'amore è più vicino di quanto potreste pensare. Nel lavoro, per chiudere, vi sentirete felici per come stanno andando le cose. I vostri sogni nel cassetto stanno prendendo forma concreta e questo vi fa sentire veramente soddisfatti del risultato fin qui raggiunto. Voto 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.