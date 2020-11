Procede la settimana dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà, in particolare, la giornata di mercoledì 11 novembre 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle dell'11 novembre

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale non dovrete cedere alle provocazioni,;in questo modo è possibile che possiate recuperare il vostro rapporto. Nel lavoro possibili cambiamenti, dovrete riflettere prima di agire.

Toro: in campo amoroso queste giornate potrebbero essere importanti, possibili progetti per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro potrete fare scelte importanti, ma in serata vi sentirete stanchi.

Gemelli: in questa giornata i nati sotto il terzo segno zodiacale vivranno, in campo amoroso, un piccolo momento di stress. Nel lavoro siate cauti, in particolare a livello finanziario.

Cancro: questa giornata, per il segno, inizia con Saturno contrario, nel lavoro cercate di fare attenzione in particolare ai progetti che devono partire in questo periodo. In amore è un momento di agitazione.

Leone: a livello professionale bisognerà saper valutare le opportunità che arriveranno in questo periodo. In amore possibile nervosismo, vi sentirete anche stanchi.

Vergine: non sottovalutate questo momento per fare degli incontri che potrebbero rivelarsi importanti. Le stelle sono dalla vostra parte in campo sentimentale.

Nel lavoro potrete fare dei passi avanti.

Astrologia dei segni zodiacali

Bilancia: in campo amoroso in questa giornata di mercoledì 11 novembre potrete gestire al meglio i vostri sentimenti. Nel lavoro ci sono stati dei rallentamenti, ma in questo momento sarà possibile ripartire.

Scorpione: in campo amoroso è un momento in generale positivo, anche se ci sono delle situazioni da chiarire.

Nel lavoro sarà meglio affrontare le problematiche sorte negli ultimi tempi.

Sagittario: a livello professionale aspettate i prossimi giorni per lanciare nuovi progetti. Per quel che riguarda il campo amoroso, cercate di evitare discussioni, in questo modo vi sentirete più sereni. In serata potreste sentirvi particolarmente stanchi.

Capricorno: la luna è ancora favorevole, in amore prestate molta attenzione alle decisioni da prendere. Nel lavoro affrontate le situazioni che non vi sono chiare, in questo modo potrete portare avanti le vostre mansioni.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario questa giornata in amore sarà favorevole per recuperare dei rapporti incrinati. Con Marte nel segno, bene anche il lavoro: non manca energia.

Pesci: vi sentite agitati, la luna è in opposizione, dovrete portare molta pazienza. Anche nel lavoro è un momento di chiarimenti, cercate di non farvi condizionare.