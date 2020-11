Inizia il fine settimana per i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore per la giornata di sabato 14 novembre dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni del 14 novembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete: a livello sentimentale la situazione potrebbe essere complessa, se una situazione non vi convince sarà meglio lasciarla alle spalle. Per quel che riguarda il campo professionale in questo periodo qualcosa potrebbe non quadrare.

Toro: cercate di non agitarvi troppo in amore in questa giornata, sarà possibile discutere per questioni banali. Nel lavoro otterrete dei riconoscimenti, cercate di non farvi prendere dallo stress.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da emozioni, cercate di saper gestire le problematiche. Nel lavoro siate cauti, evitate di innervosirvi.

Cancro: a livello lavorativo questo momento è importante per portare avanti delle scelte. In amore è un buon momento per le relazioni che nascono in questo periodo, non siate polemici.

Leone: in campo sentimentale in questa giornata con Mercurio contrario potrebbero esserci dei disagi. Nel lavoro sarà possibile pensare a qualcosa di importante.

Vergine: vi sentite particolarmente forti in questo inizio weekend, nel lavoro potreste però cedere al nervosismo. Per quel che riguarda l'amore non sottovalutate gli incontri.

Astrologia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso Venere vi favorisce, sfruttate questa giornata ricca di energia per sfruttare le occasioni che si presentano. Nel lavoro è possibile che dobbiate affrontare delle difficoltà, piccoli rallentamenti.

Scorpione: in campo professionale sarà possibile presto trovare delle soluzioni a problematiche nate negli ultimi tempi.

In amore sentite l'esigenza di un riposo, è possibile che qualcuno decida di prendersi delle pause a seguito di una preoccupazione.

Sagittario: i nati sotto questo segno in questa giornata di sabato 14 novembre potranno vivere delle belle emozioni. Nel lavoro dopo delle difficoltà, i progetti possono ripartire.

Capricorno: sarà una bella giornata per gestire le proposte, ma anche fare degli accordi. In amore luna in buon aspetto, ma cercate di riflettere prima di agire.

Acquario: possibili agitazioni per il segno, questo potrebbe creare dei fastidi. In amore con la luna dissonante potreste essere particolarmente polemici con il partner. A livello professionale aspettate e riflettete prima di agire.

Pesci: in questo fine settimana potrete vivere dei bei momenti in campo emotivo con le stelle e la luna dalla vostra parte. Nel lavoro è possibile che giungano delle novità.