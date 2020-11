Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti e 12 i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 13 novembre 2020 con le novità, in amore e nel lavoro, che porteranno stelle e pianeti.

Ariete: in amore sarebbe meglio fare maggiore attenzione perché Venere e Luna sono contrari, per questo potrebbe non andare qualcosa come vorreste. Nel lavoro occorre prestare attenzione con Saturno dissonante. Avrete più pazienza del solito.

Toro: per i sentimenti l'inizio del fine settimana porterà qualche pensiero in più. Per questo motivo sarà importante il modo in cui gestite la relazione. Nel lavoro momento di recupero, ma con Mercurio in opposizione attenzione agli aspetti economici.

Gemelli: a livello amoroso giornata da sfruttare per vivere qualche momento piacevole con la persona amata. Nel lavoro dovete fare le cose con calma, alcuni riferimenti potrebbero cambiare.

Cancro: in amore le coppie che stanno insieme da tempo dovranno affrontare qualche problematica in più. A livello lavorativo qualcuno potrebbe essere contro di voi, per questo motivo meglio farsi scivolare le cose addosso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale il weekend in arrivo potrà vedere qualche conflitto e momenti di agitazione. Nel lavoro c'è più confusione, ma si recupererà già dall'inizio della prossima settimana.

Vergine: per i sentimenti la situazione è positiva e, con l'arrivo del fine settimana, le cose sembrano migliorare.

Nel lavoro momento importante che potrà portare anche qualche sorpresa in più.

Previsioni e oroscopo del 13 dicembre 2020: la giornata

Bilancia: a livello amoroso ci sono Venere e Luna in aspetto positivo. Vivrete qualche bella emozione. Nel lavoro momento favorevole per i nuovi progetti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, con la Luna nel segno, alcuni problemi potranno essere risolti.

Nel lavoro potrebbe cambiare un accordo all'improvviso, se dovete chiudere delle trattative meglio agire ora.

Sagittario: per i sentimenti fine settimana che nasce in modo positivo. Il Sole a breve sarà nel vostro segno. Nel lavoro ci sarà la possibilità di fare qualcosa di nuovo, visto che Saturno è in aspetto positivo.

Capricorno: a livello amoroso meglio tenere lontane alcune complicazioni, nel complesso però la giornata è di recupero. Nel lavoro momento da affrontare con maggiore attenzione.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà interessante fare nuovi incontri in questa giornata. Attenzione solo a un po' di nervosismo in serata. Nel lavoro, nonostante qualcuno sia contro di voi, ora siete in un momento di recupero.

Pesci: in amore dopo una situazione di disagio si ritrova un po' di tranquillità e dal 21 Venere sarà nel segno. Nel lavoro mettete a punto delle nuove iniziative, le vostre idee ora sono sulla strada giusta per il successo.