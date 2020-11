L'oroscopo settimanale 16-22 novembre 2020 è pronto a rivelare quali sorprese e novità hanno in serbo gli astri per ogni segno dello zodiaco. Siete curiosi di sapere che tipo di settimana sarà per il settore dell'amore, del lavoro e della salute? In ottima evidenza, l'astrologia della settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 novembre, e le previsioni delle stelle dedicate alle persone Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo per la settimana 16-22 novembre: da Ariete a Cancro

Ariete - Negli ultimi tempi, molti di voi non hanno vissuto un amore tranquillo, forse per colpa di un terzo incomodo o di problemi legati alla famiglia d'origine.

Non demordete, presto il sole brillerà nel vostro cuore e finalmente potrete rilassarvi e godervi appieno la vita di coppia. In campo lavorativo potreste riconsiderare quelle opportunità che avete sottovalutato o dato per scontate. Approfittate di questa settimana per provare a guardare il mondo sotto una nuova prospettiva e tutto vi sembrerà più facile e piacevole. Cercate di mantenere un buon stile di vita, evitando la sregolatezza in tutte le sue forme.

Toro - Cercate di riportare alla normalità la vostra vita, senza smantellare tutto ciò che avete costruito voi e il vostro partner. Rimediate agli errori commessi fino ad adesso, in questo modo potete andare avanti per la vostra strada, senza qualche scheletro nell'armadio.

Se di recente avete sganciato una bomba, adesso dovete rimediare e fare una serie di valutazioni. Grazie al vostro coraggio troverete presto la direzione da seguire. Per ora, il settore finanziario sembra non avere problemi. Sapete benissimo che i soldi vanno spesi con molta razionalità e non buttati al vento solo per realizzare certi progetti che non hanno futuro.

Se negli ultimi mesi avete trascurato il vostro aspetto fisico, presto ne pagherete le conseguenze.

Gemelli - Se avete vissuto un periodo instabile in amore, questa settimana riportate alla normalità la vostra vita di coppia, senza scomporre più di tanto ciò che avete costruito con il partner. Insomma, avete saputo sopportare tutto e avete rimediato anche ai vostri errori.

Ora potete mandare avanti la vostra relazione e fare nuovi progetti con la persona che amate. In campo lavorativo dovete essere prudenti e non fare mosse pericolose. Massima prudenza anche sul lato economico, evitate spese folli e non perdete di vista il portafoglio. Iniziate a risparmiare qualcosa per un progetto valido, che porta qualcosa in più nelle vostre tasche. Curate di più voi stessi, poiché siete la vostra unica risorsa e non avete un corpo di ricambio.

Cancro - Smussate i lati del vostro carattere più acerbi. Con dolcezza e charme potreste evitare incomprensioni con la persona che vi piace tanto. Fate una sorpresa a chi vi ha rubato il cuore, questo vostro gesto romantico potrebbe farvi guadagnare punti.

Se nelle settimana scorse ci sono stati dubbi e incertezze, adesso è giunto il momento di fare chiarezza. Se avete un'attività autonoma, questo è il momento per osare. Siate cortesi con le persone che lavorano con voi e rassicuratele, vedrete che questo atteggiamento darà i suoi frutti e vi prenderete qualche rivincita. Non lasciatevi condizionare dagli strascichi del passato, il vostro corpo sta reagendo bene alle cure.

Previsioni astrologiche fino al 22 novembre: da Leone a Scorpione

Leone - Dopo un periodo di tensioni e di pensieri negativi, finalmente avete voglia di vivere pienamente l'amore, superando ogni ostacolo. Siate dolci e premurosi con le persone che vi stanno accanto. Anche chi aveva allentato un po' il rapporto a causa del lavoro, adesso penserà di regalare qualcosa di speciale alla persona amata.

Proprio nei momenti di disagio si apprezza chi si ha vicino. Finalmente avete trovato il giusto equilibrio anche nel lavoro, ma tenete sempre la guarda alta. Non siete immuni allo stress, potreste arrivare stanchissimi nel fine settimana e mettere a repentaglio anche la vita sociale.

Vergine - Vi aspetta una settimana particolare, soprattutto dal punto di vista relazionale. Non mancano giornate di alti e bassi, ciò che fate in questa settimana potrebbe ripercuotersi nei prossimi mesi. L'oroscopo raccomanda la massima prudenza. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo subito. Qualcuno potrebbe pensare al passato e magari preferire una vecchia storia a quella attuale. Comunque, se qualcosa si è spezzato evitate di guardarvi indietro, nemmeno con la forza di volontà riuscirete a ricucire uno strappo.

Sul versante lavorativo dovete andare dritti per la vostra strada e portare a termine i vostri progetti. Avete molta energia nel corpo, sfruttatela al meglio.

Bilancia - Questa non è la settimana che vi aspettavate. Rassegnatevi, se il vostro partner continua a essere cocciuto su una certa cosa. Attenzione alla possessività e alla gelosia, potreste fare qualcosa di sgradito a chi si fida ciecamente di voi. Fareste bene ad allargare la vostra rete di contatti, questi potrebbero aiutarvi nel vostro lavoro. Un aiuto non bisogna mai rifiutarlo. In un momento di forte confusione potrebbero cedervi le forze. Il vostro fisico ha voglia di cibo sano e nutriente.

Scorpione - Per molti di voi l'amore è una cosa meravigliosa, qualche amicizia potrebbe diventare qualcosa di più.

Le coppie che si amano tanto e che hanno affrontato tanti ostacoli, diventano sempre più forti e intensi. In campo lavorativo, dovete mantenere la calma e cercare di fare meno errori del solito. Prima di rimproverare qualcuno, è opportuno far riposare la mente. Se lavorate da poco, l'Oroscopo consiglia di resistere, chiudere gli occhi di fronte a un'ingiustizia. Anche se avete qualche problema di salute, la vostra la forza d'animo riuscirà a sconfiggere qualsiasi problema.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale: da Sagittario a Pesci

Sagittario - In questa settimana dovete sopportare alcune mancanze del partner. Durante una discussione potreste uscire sconfitti, quindi è meglio non dare retta a chi non vuole ascoltare anche i vostri punti di vista.

Non gridate subito alla crisi, certi momenti arrivano ma poi passano, senza lasciare traccia. Se proprio ne avete bisogno, prendetevi una pausa di riflessione. La quotidianità vi sta stretta, pertanto anche il vostro lavoro non vi sembra più lo stesso di una volta. A tutti capitano momenti di sconforto, ma proprio in questi momenti non dovete scoraggiarvi, anzi dovete cercare qualcosa di alternativo che possa distrarvi. Salvaguardate la vostra salute.

Capricorno - Siete fortunati in questo periodo perché avete accanto una persona che vi ama davvero. Anche se siete caratterialmente diversi, non vuol dire che non siete compatibili. Smettetela di considerare a tavolino le vostre storie. Con i vostri colleghi di lavoro cercate di rispettarvi di più.

Se pretendete di più di quello che avete già, aspettatevi battaglie e falsità. Nei rapporti applicate sempre il buon senso, anche se non è facile. Aumentate le vostre difese immunitarie e abbiate più cura della vostra forma fisica.

Acquario - In amore potreste accorgervi di aver preso la decisone migliore e ciò che è passato è passato. Comunque, siete molto sereni e non potete lamentarvi di ciò che vi accade intorno. Questo periodo vi mette in allerta in campo lavorativo, dovete riconsiderare più volte alcuni progetti prima di giungere a una conclusione soddisfacente. In salute, risentite un poco delle tensioni che si sono create nell'ambiente in cui vivete.

Pesci - Periodo abbastanza splendido dal punto di vista sentimentale.

Molte novità vi attendono, dovete solo lasciare che esse accadono. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, anche se dovessero sembrare troppo forti e intensi. Sul versante lavorativo è vietato farvi schiacciare dalle avversità, dovete ampliare il vostro modo di pensare e di vedere il mondo. La salute sembra dare i primi segni di miglioramento.