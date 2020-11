L'Oroscopo dell'11 novembre è pronto a mettere in evidenza il possibile andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di mercoledì. In primo piano l'immancabile classifica con le stelline attribuite ai segni della seconda tranche zodiacale e relative predizioni. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? Vediamo di scoprirlo insieme, non prima però di aver dato una piccola anticipazione in merito ai segni sotto analisi. Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale sarà il simbolo astrale della Bilancia ad avere la meglio tra i sei segni sotto la lente. Il generoso segno di Aria avrà dalla sua l'ottima presenza della Luna: l'Astro d'Argento si prepara a lasciare la Vergine per entrare in Bilancia precisamente dalle ore 17:10 di questo mercoledì.

Alla pari (quasi) del migliore, Scorpione e Capricorno, entrambi sottoscritti con cinque stelle indicanti un periodo più che positivo. Per quello che concerne il lato negativo della giornata, a dover lottare contro astri abbastanza avversi, gli amici nativi dei Pesci, a questo giro considerati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali del giorno 11 su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 novembre

La settimana è arrivata al giro di boa, da adesso in poi si inizia a intravedere la fine del periodo con in prima lista il prossimo weekend. Allora, cosa c'è di meglio se non dare una spulciata alla nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 11 novembre?

Novità nell'aria già si respirano, anche grazie al transito lunare accennato in apertura, tutta a favore dei nati in Bilancia. Subito in coda al segno di Aria, quattro simboli valutati positivamente: curiosi di sapere quali sono? Ebbene, la risposta la si può trovare nella scaletta sottostante.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali dell'11 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): .

'top del giorno'. L'oroscopo di mercoledì 11 novembre predice una giornata considerare senza problemi irrisolvibili, favorita da una meravigliosa Luna nel segno. In questo caso gli astri preannunciano tanta buona fortuna da sfruttare in amore: avrete l'indice di autostima al massimo! Dunque, in questo periodo convincetevi nel fare un passo indietro su una decisione riguardante l'ambito di coppia. Diciamo che sarete in vena di dare e ricevere più coccole e attenzioni del solito. Single, voialtri invece dovreste impegnarvi un pochino di più: le stelle saranno si dalla vostra parte, pronte ad aiutarvi, ma dovrete essere voi in primis a smuovere per primi le acque dei sentimenti. Le previsioni sul segno consigliano più uscite con gli amici.

Nel lavoro, state viaggiando speditamente verso la piena realizzazione dell’obiettivo che vi eravate prefissati: cercate però di non allentare la presa. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano una giornata incentrata sulla buona positività, già a partire dalla primissima mattinata. Tenete presente comunque che in certi frangenti potrebbe essere necessario un occhio in più di attenzione in alcune situazioni abbastanza importanti. In amore tutto scorrerà liscio e tranquillo, senza intoppi particolari. Insomma, nella sfera sentimentale tutto o quasi potrebbe splendere: momenti di un certo spessore e tanta serenità saranno lì, pronti ad aspettarvi.

Single, come sempre l’amore sarà in cima ai vostri pensieri e sarete persino essere molto più dolci del solito. Sappiate che potete contare su una giornata incoraggiante in cui gli incontri non mancheranno. Nel lavoro, potete allentare un po’ la presa. Diciamo che raccoglierete ciò che avete seminato in passato, nel bene e nel male. Intanto non lasciatevi influenzare da chi vorrebbe convincervi a cambiare: ragionate, gli astri sono pronti a dare una mano. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 11 novembre al Sagittario indica che quasi tutta la giornata di metà settimana sarà alternata tra alti e bassi. Comunque assolutamente positiva: basterà solo essere un pochino più convinti di se stessi, magari evitando facilonerie e/o distrazioni varie.

In amore, le previsioni invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti. Sappiate far tesoro dei consigli disinteressati di un amico che ha a cuore il vostro bene. Fate attenzione alle persone che sceglierete in questo periodo per parlare delle vostre cose private: potrebbe essere poco sincera o invidiosa nei vostri confronti. Single, giornata positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella. Domani o dopo domani le stelle vi indirizzeranno su una persona che ha i vostri stessi interessi: fateci un pensierino, ok? Nel lavoro invece, se siete in cerca di una prima occupazione, inviate il curriculum o bussate personalmente a qualche porta, senza timore: potreste trovare ciò che fa per voi...

Voto 8.

Oroscopo mercoledì 11 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata dell'11 novembre indica l'arrivo di un mercoledì giudicato "perfetto", sotto molti punti di vista. La giornata, giro di boa di metà settimana, senz'altro sarà bella e pregna di soddisfazioni specialmente nel comparto legato ai sentimenti. In amore infatti, sarete pieni di fascino e sensualità: queste vostre doti saranno protagoniste di momenti davvero indimenticabili. L'entusiasmo della persona che avete nel cuore ricambierà i vostri sentimenti facendovi (ri)vivere momenti davvero appassionati. Potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti...

Single, buone notizie per chi fosse in cerca dell'anima gemella: forse, farete un'incontro molto fortunato che vi cambierà la vita. Intanto fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo. Se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avete possibilità. Nel lavoro infine, una interessante occasione si presenterà tra mercoledì e giovedì: mantenete comunque la calma cercando di non farvi prendere dall'agitazione. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di questo mercoledì annunciano a gran voce un giorno positivo, seppur discreto. Certamente più che accettabile se saprete tenere una condotta pacata e ragionevole: alla fine della giornata potreste avere qualche buna soddisfazione.

In amore, migliora la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che vi erano contrarie. Il consiglio del giorno: evitate di isolarvi come al solito, posate telefonini, tablet e computer e cercate di stare un po' più a stretto contatto con il partner. Single, potrete spendere diverse ore di questa giornata dedicandole al piacere di incontrare gente nuova: approfittatene se ne avrete facoltà, oppure pazientate un altro po'. Intanto, il lavoro è giunto ad una svolta: in questo periodo dovete impegnarvi seriamente soprattutto concentrarvi sulle spese furi budget. Solo dando il massimo riuscirete a venir fuori da eventuali situazioni negative.

Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno 11 novembre annuncia un periodo probabilmente improntato quasi completamente al "sottotono". Le stelle pertanto, in molti casi, prevedono abbastanza instabilità: alcune circostanze imporranno una sincera autoanalisi, domande alle quali logicamente dovrete dare delle risposte. In amore invece, parlando in generale, non converrà agire d'impulso. La vita di coppia, non solo questo mercoledì ma soprattutto nel prossimo futuro, potrebbe andare molto meglio di quanto sperato. Per una volta sarebbe opportuno che vi lasciaste alle spalle certe questioni del passato, molte delle quali già risolte o superate. Single, sognate "grandi conquiste" ma alla prova dei fatti non combinate un granché.

Non rifugiatevi nei vostri soliti mutismi, piuttosto uscite e distraetevi, ok? Sappiate vi attende una giornata molto altalenante e faticosa. Nel lavoro, a volte, portare avanti tutti gli impegni è dura: non accampate scuse. Provate invece ad organizzarvi e arriverete alla meta. Voto 7.