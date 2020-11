L'oroscopo di martedì 10 novembre sarà caratterizzato da sentimenti altalenanti. Ci saranno alcuni segni zodiacali entusiasti per i propri successi, mentre altri dovranno fare i conti con le loro paure più grandi. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Nettuno, la Luna in trigono a Urano, Mercurio in quadratura a Saturno e, infine, Venere in opposizione a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, gli elementi principali dell'Oroscopo di domani 10 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di martedì 10 novembre: relax per Toro, Cancro preciso

Ariete: ci saranno dei grandi cambiamenti in famiglia. Gli equilibri, stabili da diverso tempo, subiranno un grande scossone che potrebbe mettere in dubbio alcune colonne portanti. Non sarà facile, per voi, cambiare punto di vista, ma l'adattamento vi consentirà di ritrovare la serenità. L'oroscopo di domani consiglia di non correre a conclusioni affrettate. Potrebbero esserci degli avvenimenti che vi lasceranno molto sorpresi e che comporteranno uno sviluppo positivo delle circostanze.

Toro: nonostante la settimana sia iniziata solo da due giorni, avrete bisogno di un momento per riprendere fiato. I numerosi impegni, infatti, eserciteranno una pressione troppo intensa su di voi e vi spingeranno a trovare delle strategie alternative.

Sarete efficienti sul lavoro, ma vi renderete conto di dover calibrare meglio le vostre energie. L'oroscopo suggerisce di elaborare uno schema che vi consenta di ottenere i risultati voluti con la metà delle energie. Ciò corrisponderebbe a una svolta davvero significativa.

Gemelli: gli amici rappresenteranno delle figure fondamentali con voi.

Avrete voglia di trascorrere del tempo con loro e di parlare degli ultimi avvenimenti. Non sarà facile aprirgli totalmente il vostro cuore, ma determinate confidenze potrebbero avere un peso importante su di voi. Ricevere consigli sinceri e carichi di buone intenzioni, infatti, vi farà sentire amati e apprezzati.

Riscoprirete il valore della gentilezza e cercherete di ricambiare con tutti voi stessi. Attenzione, però, a non peccare di ingenuità.

Cancro: cercherete di svolgere tutte le attività secondo i vostri criteri. Non sopporterete che qualcuno si intrometta nelle vostre abitudini e che mossa modificare qualcosa. Per questo motivo, sul posto di lavoro, farete fatica ad andare d'accordo con i colleghi. La vostra eccessiva precisione potrebbe rendere difficile l'interazione con gli altri. L'oroscopo di domani consiglia di provare a essere un po' più tolleranti. Delegare qualcosa ad altre figure vi farà sentire più leggeri e sereni.

Previsioni zodiacali di domani 10 novembre: Leone energico, novità per Vergine

Leone: verrete travolti da una forza d'animo non indifferente. Vi renderete conto di avere molte più energie rispetto al previsto. Inizierete con il piede giusto questo 10 novembre e rimarrete ottimisti per tutto il giorno. Forse, non riuscirete a portare a termine tutti gli impegni prefissati, però, a fine serata, sarete soddisfatti del vostro operato. Il rapporto di coppia occuperà solo un piccolo spazio perché sarete più concentrati sul lavoro. Il partner potrebbe reclamare le vostre attenzioni.

Vergine: finalmente, avrete modo di sperimentare nuovi percorsi lavorativi. Vi si apriranno delle porte interessanti da oltrepassare e cercherete di trarre il meglio dalle occasioni che vi verranno offerte.

Non riuscirete ad allontanare la paura di non essere all'altezza, ma questo non vi fermerà dal fare un passo in avanti verso la felicità. Il partner sarà essere molto affettuoso nei vostri confronti. Comprenderà i sentimenti che vi turbano e cercherà di tranquillizzarvi con parole dolci e gentili.

Bilancia: verrete invasi da uno spirito d'iniziativa del tutto nuovo. Sentirete il bisogno di aprirvi a nuove cose e di coinvolgere gli amici nei vostre progetti. L'oroscopo di domani consiglia di mettere da parte la timidezza. Per raggiungere il vostro scopo, infatti, dovrete mostrare uno spirito energico e pronto al cambiamento. Qualcuno potrebbe iniziare a vedervi come leader, ma voi vi sentirete solo delle persone con un sogno da realizzare.

Attenzione a non essere eccessivamente misteriosi.

Scorpione: temerete di non riuscire a realizzare i vostri desideri. Avrete tanti desideri in mente, ma vi mancherà un po' d'autostima. L'oroscopo suggerisce di trovare qualche nuovo stimolo che possa aiutarvi a sentirvi più forti. Rimanere da soli non vi sarà utile perché peggiorerà, ulteriormente, il vostro stato d'animo. Riponete fiducia negli amici e nel partner: qualcosa di importante potrebbe cambiare. La situazione in famiglia sarà serena e facile da tenere sotto controllo: il confronto sarà sano e produttivo

Astrologia del 10 novembre: Sagittario innamorato, Acquario vivace

Sagittario: vi sentirete molto vicini alla persona amata. Il suo cuore non avrà segreti per voi e cercherete di interagire nel meglio delle vostre possibilità.

Non vorrete ancora parlargli dei vostre progetti per il futuro, ma inizierete a pensarci con insistenza. Purtroppo, questa gioia verrà un po' smussata dalle disavventure lavorative. Dovrete stringere i denti per arrivare alla fine di questa giornata e cercare di mantenere la pazienza durante le vostre mansioni. Non ascoltate le polemiche dei colleghi brontoloni.

Capricorno: vi sentirete invasi da un'energia intensa e travolgente. Deciderete di sfruttare questa forza per migliorare il vostro corpo e per donare una valvola di sfogo alla vostra mente. Lo sport, in questa giornata, avrà un peso fondamentale. Vi divertirete a passare da una disciplina all'altra e a sfidare i vostri limiti. L'oroscopo di domani consiglia di svolgere attività in linea con il vostro allenamento fisico.

Il partner, forse, si mostrerà restio davanti alla vostra scelta. Avrà poca voglia di unirsi a voi e preferirà sfruttare il suo tempo in un altro modo.

Acquario: il vostro spirito da esploratore avrà la meglio sugli impegni da portare a termine. Vi guarderete attorno, curiosi come dei bambini, con lo scopo di scoprire cose nuove. Potrebbe essere il momento giusto per iscrivervi a un nuovo corso di studio, soprattutto se improntato sulle materie artistiche. L'oroscopo consiglia di non frenare questo entusiasmo perché potrebbe avere delle ripercussioni positive. Sul posto di lavoro, sia i colleghi che i superiori noteranno tutto questo entusiasmo.

Pesci: avrete la sensazione che tra voi e il partner ci sia un muro invalicabile.

La sua bocca si muoverà senza produrre nessun suono a voi comprensibile. Cercherete di raggiungere un compromesso, però, a un certo punto, per non rovinarvi la giornata, preferirete lasciar perdere. Darete più importanza al rapporto con gli amici e con la famiglia. Cercherete l'energia sul posto di lavoro e non vi farete spaventare dalle responsabilità sempre più incombenti. L'oroscopo suggerisce di mantenere la calma in ogni situazione.