Nel mese di dicembre si apriranno nuove prospettive amorose per i segni di acqua, in modo più che positivo per il segno dello Scorpione. Mercurio sarà favorevole per il segno del Toro grazie al trigono, e dunque anche agli altri segni di terra.

Il pianeta Giove regalerà fortuna ai segni di aria, con Gemelli in testa al “gruppo”, dando delle opportunità ai segni di fuoco soltanto nell'ultima parte del mese. A seguire, le previsioni del mese di dicembre segno per segno.

Gemelli fortunato

Ariete: l'aspetto amoroso conoscerà un vero e proprio esordio nella seconda metà del mese, ovvero quando Venere sarà favorevole a darvi una buona intesa di coppia dopo qualche tempo di freddezza.

Sul campo lavorativo entrerà in scena Mercurio fin da subito, rendendovi predisposti ad affrontare anche gli affari più difficili da gestire. Le energie ottime vi daranno un nuovo slancio fisico.

Toro: purtroppo i miglioramenti in amore saranno piuttosto lenti e ricchi di incomprensioni, ma alla fine del mese arriverete ad avere un'atmosfera serena e romantica. Dovrete prestare attenzione alle faccende lavorative perché Mercurio prevede un calo seppure leggero delle prospettive affaristiche e finanziarie. Evitate di fare troppo sport o affaticarvi troppo per il lavoro.

Gemelli: questo mese fortunato sarà non solo ottimo per le faccende professionali, ma anche per quelle novità che attendevate da molto tempo e che ora si riverseranno su molti campi.

Dovrete però fare attenzione all'amore e agli sviluppi che potrebbero prendere determinate gelosie. Marte sarà utile per il lavoro e per mantenere le energie ottimali nonostante le difficoltà.

Cancro: l'amore in calo vi farà presupporre un periodo sottotono e molto più difficile di quello che sarà. Sul lavoro le collaborazioni potrebbero portare a situazioni abbastanza turbolente, ma le festività vi permetteranno di fare un po' di giorni di riposo.

Lo stress sarà in aumento, ma la fortuna in rialzo vi darà qualche piccola “boccata d'aria”.

Vergine incerta

Leone: l'ambito sentimentale vivrà un periodo di stallo che darà poche certezze, ma l'atmosfera natalizia saprà come sistemare le cose. Sul campo professionale sarete illuminati dall'ottimismo e dall'intraprendenza.

Cercate di costruire la vostra fortuna con le vostre mani e con le energie che Marte metterà a vostra disposizione.

Vergine: le incertezze in amore purtroppo potrebbero far capolino proprio nei momenti meno opportuni, in cui vorreste stringere di più con il vostro partner ma una sensazione vi impedisce di farlo. Le occasioni saranno poche ma molto promettenti sul lavoro, ma vi sentirete costantemente stanchi e privi di energie, con cime di stress decisamente alte.

Bilancia: questo mese sarà l'ideale per rendere la vostra relazione sentimentale ancora più salda, promettente per eventuali passi in avanti. Preparatevi il terreno lavorativo nelle prime due settimane del mese, perché nel periodo natalizio potreste rallentare sensibilmente.

Fate del vostro meglio per ritagliarvi dei momenti di riposo e di svago.

Scorpione: vivrete un rapporto sentimentale decisamente più maturo, ma non per questo privo di romanticismo e di passione. La situazione sul lavoro invece dovrà essere preparata nella prima parte del mese, perché dopo ci saranno delle complicazioni che potrebbero influire sui guadagni. Approfittate delle festività natalizie per riposarvi e rilassare il più possibile la mente.

Riappacificazioni per il Capricorno

Sagittario: l'impegno per il lavoro sicuramente darà i risultati sperati, anche dal punto di vista della carriera. In amore respirerete una serenità che vi permetterà anche di essere più aperti al dialogo con il partner.

La fortuna non farà che aumentare con l'incedere delle giornate, mentre la salute potrà essere salvaguardata solo da tanto riposo ristoratore.

Capricorno: se avete bisogno di fare pace con la persona amata dovrete affrettarvi nelle prime giornate del mese, perché il desiderio così come l'intesa di coppia potrebbero sensibilmente calare. Il settore lavorativo sarà quello costellato da soddisfazioni, specialmente se fatte in collaborazione con altri colleghi. La fortuna sarà piena di tante belle novità, ma dovrete necessariamente dare un'occhiata di riguardo alla salute.

Acquario: se avete avuto discussioni con il partner, sappiate che l'amore migliorerà con l'incedere delle settimane dicembrine.

La creatività sarà la vostra compagna di viaggio nelle imprese lavorative, ma dovrete estrapolare quanto più possibile sia dalla vostra intraprendenza che dalle vostre energie.

Pesci: cercate di andare d'accordo con il partner e di trovare un accordo su una cosa in particolare, altrimenti dovrete prendere una decisione che vi cambierà l'anno nuovo. Sul lavoro potreste non dare il massimo, ma dovrete comunque cercare di fare una tabella di marcia consona al vostro ritmo. Sarete inclini al riposo e alla pigrizia, specialmente nel periodo natalizio.