La settimana dal 10 al 16 marzo 2025 presenterà un Oroscopo davvero sorprendente per i single, soprattutto per i segni di aria, in primis l'Acquario e i Gemelli. L'Ariete avrà occasioni di incontro davvero molto speciali. Per l'Acquario, in modo particolare, è prevista una settimana seducente.

L'oroscopo 10-16 marzo, per tutti i segni dello zodiaco: Leone in rialzo

1° Gemelli: favorire la nascita di nuovi amori sarà il principale compito della fortuna per i Gemelli. Il tempo da trascorrere con il partner si farà sempre più interessante dal punto di vista passionale, arrivando anche a progettare qualcosa che andrà al di là della semplice compagnia reciproca.

2° Acquario: le stelle avranno in serbo per voi una bella settimana seducente, fatta di conquiste ma anche di tenerezza e di voglia di esplorare. Accoglierete a braccia aperte ogni responsabilità di carattere familiare.

3° Ariete: incontri stimolanti per i single. Arriverà qualcuno in grado di far battere il vostro cuore, anche se di recente lo avete tenuto chiuso a molte persone. Secondo l'oroscopo, la settimana dal 10 al 16 marzo 2025 sarà ricca di nuove conoscenze ma anche di colpi di scena anche a livello di amicizie.

4° Leone: le aspettative su cui avete riposto le speranze ora conosceranno una concretizzazione stabile. È tempo di arrivare al matrimonio o alla convivenza, non senza una bella dose di follia e di armonia.

Le questioni familiari finalmente troveranno un epilogo sereno.

Sagittario sereno

5° Sagittario: l'oroscopo segnala un momento di serenità nella coppia, ma anche nuovi compromessi accettabili nel rapporto fra genitori e figli. Per i single arriveranno nuovi incontri interessanti che potrebbero fare breccia nel vostro cuore, in un modo molto più semplice di quello che pensate.

6° Bilancia: proiettare i vostri sentimenti verso qualcuno sarà una mossa interessante, ma farlo con moderazione e con calma è un consiglio che dovrete prendere in considerazione. Avere tanti amici in questo momento è estremamente facile.

7° Vergine: non avrete conflitti particolari all'interno della coppia, ma avrete bisogno di avere i vostri spazi.

Se avete voglia di guardarvi attorno e siete single, fate attenzione alle illusioni che potrebbero presentarsi quando meno ve lo aspettate.

8° Toro: evitate di essere impulsivi in amore. Non dovreste cominciare una storia d'amore senza aver prima ponderato i vantaggi e gli svantaggi, allo stesso tempo non abbandonate una relazione per situazioni conflittuali di poco conto. Cercate il dialogo, ma senza forzare la mano, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

Malumore per Capricorno

9° Capricorno: relegare i sentimenti in un angolo a causa di storie d'amore passate vi restituisce un po' di malumore e malinconia, a dispetto della vostra indole piuttosto forte. Avrete bisogno di comprendere bene il partner e, allo stesso tempo, essere compresi il più possibile.

Riflettete prima di prendere una decisione importante.

10° Pesci: non ci penserete due volte prima di fare alcuni passi indietro nella vostra relazione. Chiedetevi cosa c'è che non va nella vostra vita di coppia e agite di conseguenza. Per i single non sarà un momento particolarmente favorevole per gli incontri, d'altro canto non sarete disposti a regalare la vostra fiducia.

11° Cancro: non è un caso se vivete un periodo turbolento in amore. Le delusioni, purtroppo, saranno dietro l'angolo e se siete single, queste saranno le prime a bloccarvi se siete in procinto di buttarvi a capofitto in una relazione amorosa. Nelle altre tipologie di rapporto, avrete degli appoggi freddi, nulla a che vedere con ciò che state cercando.

12° Scorpione: la molta, persino troppa diffidenza che provate nei confronti delle persone si riverserà anche nei rapporti interpersonali, soprattutto quelli di carattere amoroso. In famiglia non andrete d'accordo con tutti, anzi, spesso avrete delle divergenze di intenti.