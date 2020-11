È arrivato l'ultimo weekend del mese per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 28 novembre con l'Oroscopo per quel che riguarda l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questo fine settimana i nati sotto questo particolare segno zodiacale vivranno un momento di serenità in amore. Riceverete infatti delle buone notizie. Non manca energia in campo lavorativo.

Toro: a livello sentimentale bisognerà affrontare la giornata con molta cautela. Potreste infatti sentirvi particolarmente agitati. In campo professionale non sottovalutate degli incontri, alcune situazioni possono essere promettenti.

Gemelli: è il momento di ritrovare la calma. Nel lavoro le nuove attività sono favorite. Con la luna favorevole, potrete vivere maggiori emozioni a livello sentimentale.

Cancro: avete bisogno di tranquillità in questo periodo. Nel lavoro qualcuno potrà pensare di cambiare alcune situazioni. Per quel che riguarda il settore sentimentale queste giornate del weekend saranno promettenti.

Leone: in amore è necessario che vi rapportiate al partner con maggiori attenzioni, se ci sono delle questioni in sospeso sarà meglio sistemarle. Nel lavoro non mancano le idee, non siate però precipitosi e gestite le situazioni con calma.

Vergine: a livello sentimentale in questa giornata di sabato 28 novembre non mancheranno delle belle emozioni, anche se qualcuno potrebbe rimanere insoddisfatto.

Nel lavoro sarà possibile fare dei passi avanti.

Astrologia per i segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata potranno vivere dei bei momenti con il partner. Qualcuno potrebbe vivere però delle situazioni stancanti e questo è possibile che vi faccia innervosire.

Nel lavoro sarà importante valutare delle nuove proposte.

Scorpione: in amore con luna in opposizione bisogna essere prudenti. A livello lavorativo, è importante non lasciarsi sopraffare dalle emozioni, il periodo giusto per ritrovare un equilibrio.

Sagittario: in arrivo buone notizie a livello professionale.

Per quel che riguarda l'amore, le stelle sono dalla vostra parte, ma cercate di non gettarvi in complicazioni inutili.

Capricorno: nel lavoro è possibile che arrivino dei buoni contatti, che sarà importante sfruttare. Si recupera anche a livello sentimentale, le relazioni nate di recente possono acquistare nuova forza.

Acquario: bisognerà essere prudenti in campo lavorativo, soprattutto nel pomeriggio. A livello sentimentale vi sentite stanchi, è possibile che sorgano delle complicazioni.

Pesci: in campo amoroso luna e Venere favorevoli garantiscono un weekend ricco di emozioni. In campo professionale ci sarà la possibilità di portare avanti dei progetti interessanti.