L'Oroscopo dal 16 al 22 settembre apre le porte ad una settimana piena di significativi risvolti. A partire da lunedì la situazione si capovolgerà completamente e molti segni avranno a che fare con delle novità, dei cambiamenti e dei miglioramenti. Nonostante manchino ancora delle settimane, qualcuno partirà con gli acquisti natalizi e sarà una scelta saggia anche se si rischierà comunque di incappare in ritardi! Approfondiamo e scopriamo le previsioni degli astri della settimana prossima.

L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete - La parte più complessa della settimana sarà proprio quella centrale che non si presenta tanto facile.

Avrete ancora alcuni nodi da sciogliere e delle decisioni da prendere. Un miglioramento si intravedrà a partire dal pomeriggio di sabato, quando potrete mettere in stand-by il lavoro/studio e occuparvi d'altro. Sarà bene cercare di fare attenzione agli sbalzi di temperatura, di questi tempi è buona premura non ammalarsi. In famiglia o all'interno di una relazione, occorrerà maggiore chiarezza e reciproco aiuto.

Toro - L'oroscopo dal 16 al 22 novembre vi mette in guardia dai problemi di famiglia e di coppia. Dopo un'interminabile e tormentosa prima parte del mese, non sarete ben predisposti nei confronti degli altri. L'unica cosa che avrete voglia di fare sarà poltrire e concedervi una bella maratona di quella serie tv che state guardando in questo periodo.

Via libera alle nuove conoscenze, soprattutto virtuali. Anche se sono tempi precari, è possibile ingegnarsi per divertirsi, non dovete fare altro che dare sfogo alla creatività.

Gemelli - Siete un segno curioso e socievole, quindi vi prestate volentieri al gioco. Ultimamente la vostra vita sociale si è ridotta al lumicino e siete diventati guardinghi e diffidenti.

Non permettete alla maleducazione e all'indifferenza di prendere il pieno controllo della vostra vita. Nella prima parte della settimana avrete modo di dedicarvi al vostro benessere e alla cura del giardino/terrazzo.

Cancro - I primi quindici giorni di novembre sono stati sfortunati e pieni di problemi.

Forse siete stati male o avete affrontato una situazione instabile e demoralizzante. A partire da questo lunedì 16 novembre si cambia musica dato che il post novilunio metterà fine alla gran parte delle vostre preoccupazioni. Vi riapproprierete della vostra serenità mentale e sarete nuovamente carichi di energie. Aspettatevi una bella settimana. Tornerete a pensare più positivamente al domani e vedrete il bicchiere mezzo pieno. Il weekend sarà strepitoso.

Leone - Ci saranno delle situazioni da archiviare dato che questa sarà una settimana un pochino ingarbugliata. Sarete in gran ritardo, forse con gli acquisti di Natale o con delle consegne. Dovrete correre e inventarvi qualcosa di originale pur di riuscire a finire le cose in tempo.

Il cuore della settimana regalerà momenti piacevoli e soprattutto fortunati. Le coppie innamorate viaggeranno sullo stesso binario, la sintonia sarà maggiore e la passione esplosiva. Nel weekend avrete più tempo per dedicarvi al vostro benessere, chi potrà si recherà dal parrucchiere o dall'estetista.

Vergine - Lunedì vi sentirete un po' rallentati e assonnati a causa delle ore piccole effettuate nel weekend. Dovrete far fronte ai soliti impegni e vi sentirete 'in ritardo'. Dovrete essere ben abili a non lasciarvi confondere le idee, ma le cose cominceranno a raddrizzarsi verso il pomeriggio di mercoledì. Le stelle parlano di un'inversione della tendenza periodica, quindi qualcosa di interessante succederà.

Nel weekend ritroverete l'ottimismo di un tempo e tutti i nodi verranno al pettine. Con la persona amata o con un familiare, non mancheranno disguidi e incomprensioni.

Previsioni astrali al 22 novembre per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia - Settimana discreta, senza gloria e senza infamia. Tutto procederà serenamente e ne sarete contenti, perché da un po' di tempo la vostra vita è come una vertiginosa una montagna russa. Da tempo siete in attesa che le acque si calmino e che arrivino delle buone notizie, ebbene questa potrebbe essere la settimana giusta. Trascorrerete il weekend tra le braccia della persona del cuore o assieme ai figli. Anche chi vive da solo o con i genitori riuscirà a togliersi delle soddisfazioni grazie al fai-da-te e alla creatività.

Aspettatevi una telefonata o un'e-mail importante.

Scorpione - Le stelle dicono che avrete delle ottime giornate, da trascorrere all'insegna del lavoro/studio e della tranquillità domestica. Chi non avrà impegni riuscirà a trascorrere del tempo gradevole e di qualità, magari assieme alle persone care o in compagnia dei propri hobby. Avrete modo di fare shopping, anche online: le offerte saranno golosissime! Una persona vi penserà, perciò potreste sentire un certo fischio nella testa. Chi ha vissuto una dolorosa separazione o una rottura, dovrà fare i conti con il proprio cuore e accettare quanto accaduto. Presto sarà possibile andare avanti.

Sagittario - Sarà una settimana che riserverà qualche sorpresina.

Si verificheranno movimenti di denaro, sia in entrata che in uscita. Qualcuno si sentirà perso e questo aprirà la strada alle più intime confidenze. Lo shopping vi saprà rincuorare, ma fate attenzione a non comprare roba inutile.

Capricorno - Avrete a che fare con un'emozionante settimana. Nel lavoro otterrete le prime soddisfazioni, del resto era da tempo che non ne vedevate. Anche la vostra forma fisica risulterà al top. Sabato e domenica sera avrete modo di rilassarvi come più vi piace ed anche la persona amata farà la sua parte. Se siete soli, avventuratevi nelle conoscenze via chat.

Acquario - Sarete alla ricerca di regali, addobbi e vestiti in vista del mese di dicembre. La vostra relazione non presenterà problemi, mentre, chi è single vorrà fare qualche nuova e avventurosa conoscenza.

Dovrete prendere le giornate così come vengono senza farvi troppi problemi.

Pesci - L'amore s'infiammerà, le coppie trionferanno, soprattutto quelle che sono pronte ad allargare la famiglia. Qualche nativo sta per effettuare un acquisto grosso e decisivo, entro il weekend tutto si manifesterà.