Quella che intercorrerà fra le giornate del 16 e del 22 novembre sarà una settimana astrologica piena di risvolti interessanti per il segno dello Scorpione, baciato dalla buona sorte grazie a Venere ma anche da risvolti amorosi eccellenti. Qualche piccola caduta in amore si riscontrerà per il segno del Cancro, ma recuperabile. Marte aiuterà il segno del Toro con una carica energetica eccellente, così come per gli altri segni di terra. Il Capricorno infatti farà una rimonta eccezionale su tutti i fronti, con una maturità sorprendente grazie a Saturno e a Giove nella propria costellazione. A seguire, l'Oroscopo segno per segno della settimana prossima.

Toro determinato

Ariete: se nel corso delle prime giornate potreste riscontrare delle avversità, sappiate che demoralizzarvi sarà inutile, perché avrete una capacità di risoluzione straordinaria che potrebbe cambiare non solo le vostre sorti finanziarie. Per questo però saranno determinanti le giornate centrali della settimana.

Toro: la determinazione sarà il vostro carburante per far procedere al meglio questa settimana sul suolo professionale. Siate meno competitivi, perché potreste ricevere qualche offerta di collaborazione niente male. Anche in amore ci saranno delle intese erotiche che potrebbero portare ad una affinità di coppia maggiore.

Gemelli: avrete un calo drastico dell'entusiasmo lavorativo, e potreste attraversare una settimana del tutto priva di progetti e di affari.

Però avrete i guadagni per cui avete tanto faticato nelle settimane precedenti. Fortunatamente ci sarà la famiglia che vi sosterrà anche moralmente in questo periodo leggermente difficile.

Cancro: avrete qualche difficoltà in amore, potreste incappare in argomenti in cui potreste non essere pienamente compresi.

Per fortuna questa situazione verrà lasciata alle spalle in men che non si dica, anche grazie all'amore che supererà molti ostacoli. Il lavoro stabile sarà intervallato da qualche piccola avversità.

Leone grintoso

Leone: la vostra capacità di affrontare le avversità lavorative vi metterà addosso un profondo senso di orgoglio e di autostima, tanto da voler pensare di mettervi in proprio o di fare un progetto che parta esclusivamente dalla vostra mente.

Nel privato potreste trovarvi davanti qualche piccola scaramuccia, ma di poco conto.

Vergine: forse il lavoro in squadra sarà quello che dovreste evitare, ma sarà un consiglio che non varrà per tutti. Un affare molto sostanzioso vi darà da pensare ad eventuali fregature, e fate bene. La prudenza ora non sarà mai troppa, quindi fate attenzione anche se vorreste fare un investimento più importante del solito.

Bilancia: con il partner vivrete una settimana molto tesa, ma per questioni che non avranno un peso rilevante sulla vostra relazione. In famiglia invece potreste apparire molto più docili e comprensivi, finendo con l'aiutare qualcuno. Il lavoro vi metterà molto stress addosso, ma cercate di passarci sopra.

Scorpione: fra i favoriti della settimana, avrete molta fortuna che vi offrirà delle opportunità molto soddisfacenti sul lavoro, ma anche l'amore potrebbe regalarvi dei momenti indimenticabili. Per i single potrebbe aprirsi la stagione degli amori, ma arriverà da chi conoscono da tanto tempo, forse una vecchia fiamma che ritorna.

Acquario gioioso

Sagittario: vi sentirete molto a vostro agio con il partner, avrete voglia di fare progetti insieme e di fare qualcosa per cui valga la pena proseguire una storia d'amore già molto soddisfacente. Ci saranno idee strabilianti da mettere sul tavolo lavorativo, troverete certamente chi vorrà aiutarvi a tutti i costi.

Capricorno: dopo qualche giorno di perplessità in amore, sicuramente ci sarà un evento che innescherà un affiatamento di coppia fra i migliori del mese.

Le opportunità di trascorrere del tempo con la vostra dolce metà si faranno sempre più frequenti, ma anche la famiglia sarà focalizzata su di voi.

Acquario: coglierete le piccole gioie della vita con una consapevolezza nuova, che discosterà molto dalla situazione di forte stress emotivo di pochi giorni fa. Vi sembrerà di essere più in forma fisicamente e più in pace con la vostra mente. Se continuerete su questa linea, vi sarà più facile affrontare i problemi quotidiani.

Pesci: focalizzare l'attenzione sul partner per poterne carpire le intenzioni sarà molto utile per poter dar voce alle vostre decisioni. Se ci saranno delle situazioni per voi insopportabili, sarà meglio troncare. Dedicarsi al lavoro vi darà vantaggi più esaurienti rispetto alle settimane precedenti, ma anche più guadagni.