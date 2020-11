Nella settimana dal 16 al 22 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal Sagittario ai Pesci - dove transita anche Nettuno - mentre Marte stazionerà sui gradi dell'Ariete. Il Sole si sposterà dal segno dello Scorpione al Sagittario, così come Venere cambierà domicilio passando dalla Bilancia allo Scorpione. Infine, Nettuno proseguirà in Pesci come Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Acquario, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: spiragli professionali. Le giornate di inizio e fine settimana avranno buone chance di rivelarsi le più proficue sul versante professionale dei nati Acquario, in quanto i nativi potranno scorgere delle nuove e interessanti opportunità lavorative che riaccenderanno il loro entusiasmo.

2° posto Sagittario: speranzosi. Eccezion fatta per la malinconica giornata domenicale, il terzo segno di Fuoco potrebbe vivere una settimana all'insegna della speranza, soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Per avvertire gli influssi benevoli del Sole sui loro gradi, però, sarà necessario attendere la fine di novembre, quando il quadro professionale sarà più chiaro.

3° posto Leone: attendisti. I nati sotto il segno del Leone vivranno, c'è da scommetterci, una settimana dedita alla ponderazione delle prossime mosse da attuare, sia sentimentalmente che professionalmente, a patto di non lasciarsi scoraggiare dal trigono Mercurio-Nettuno d'Acqua.

I mezzani

4° posto Gemelli: questioni pratiche.

Sino a giovedì i nativi si troveranno, con tutta probabilità, a dover adempiere a delle questioni pratiche rimandate nelle scorse giornate, che farebbero meglio ad ultimare in modo che non gravino sulla mole di lavoro di fine mese. Venerdì e sabato risulteranno, invece, ideali per lasciarsi coccolare dal partner.

5° posto Bilancia: pazienti. Col passaggio di Venere in Scorpione (21 novembre) i nati Bilancia perderanno l'ultimo baluardo astrale in posizione conciliante per questa settimana ma, fortunatamente, avvertiranno molto meno l'opposizione marziale risultando, di conseguenza, più pazienti verso i contrattempo che giungeranno.

6° posto Ariete: energici. Le giornate migliori della settimana risulteranno, c'è da scommetterci, quelle di lunedì e martedì quando, grazie alla Luna di Fuoco accompagnata da Marte nel segno, i nati Ariete godranno di uno stracolmo bottino energetico. Il rovescio della medaglia, però, potrebbe essere rappresentato da come i nativi indirizzeranno tale mole energetica, soprattutto nel weekend.

7° posto Vergine: perplessi. Qualcosa sembrerà non quadrare nel menàge amoroso di casa Vergine dal 20 al 22 novembre, quando i nativi non riusciranno presumibilmente a comprendere le motivazioni di qualche ambiguo comportamento della dolce metà. Ottime, invece, le effemeridi di mercoledì e giovedì per gli inoccupati alle prese con un colloquio di lavoro.

8° posto Scorpione: umore flop. Nella giornata di sabato ci sarà sia lo sbarco di Venere sui loro gradi ma, al contempo, il passaggio del Sole dal loro segno a quello successivo del Sagittario, e tali scombussolamenti planetari potrebbero minare il tono umorale nativo. La Bianca Signora nella loro orbita, difatti, quadrerà sin da subito Saturno in quarta dimora, raccontandoci di uno Scorpione oltremodo critico verso la propria storia sentimentale in essere.

9° posto Pesci: pungenti. Le battute piccate, di cui saranno probabilmente corredati i nati Pesci durante questa settimana, faranno saltare la mosca al naso a diverse persone che, di tutta risposta, li metteranno subito in riga. In soccorso del dodicesimo segno zodiacale, però, ci sarà la Luna sui loro gradi e Venere nel loro Elemento che, domenica 22, saranno due sponsor ottimi per ricucire eventuali strappi relazionali.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pigri. Sette giorni in cui la voglia di mettersi in gioco potrebbe non essere la benvenuta in casa Toro, coi nativi che preferiranno trascorrere del tempo nella propria abitazione, rimandando ogni attività pratica o lavorativa non impellente. Semaforo acceso sul rosso nelle giornate di venerdì e sabato, il nervosismo sgomiterà per prendere il sopravvento.

11° posto Capricorno: spinti al cambiamento. Con Urano ancora retrogrado in Toro e i pianeti lenti, oramai a fine ciclo, sui loro gradi potremmo trovare il terzo segno di Terra alle prese con una settimana dove tanti indizi lo spingeranno verso il cambiamento della propria quotidianità. Per adesso potranno ancora fare muro a queste innovazioni, senza troppe conseguenze, ma farebbero meglio ad adattarsi sin da adesso, in modo da farsi trovare pronti già da metà dicembre.

12° posto Cancro: fuori giri. Ai nati sotto il segno del Cancro potrebbe sembrare di camminare sulle uova durante questa settimana, ogni azione o parola proferita sembrerà suscitare malcontento o perplessità nelle altre persone. La giornata più serena avrà buone chance di rivelarsi quella domenicale, grazie alla luna in Pesci riusciranno a rilassare mente e corpo.