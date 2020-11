L'oroscopo del fine settimana del 14 e 15 novembre prevede una bella e maestosa Luna calante nel segno zodiacale dello Scorpione, il quale potrà contare su un notevole affiatamento di coppia, mentre invece il Toro potrebbe aver bisogno di qualche momento per riprendere fiato, soprattutto in amore. Il Cancro finalmente riuscirà a provare emozioni un po’ più chiare nei confronti degli altri nonostante Venere sia ancora in posizione negativa, mentre il Sagittario sarà un po’ più fortunato per quanto riguarda il lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend di sabato 14 e domenica 15 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 novembre 2020 segno per segno

Ariete: questo fine settimana non vedrà più la Luna sfavorevole, ma ancora Venere in opposizione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque sarà meglio prendere con cautela nuove iniziative, o se possibile, rimandarle a un secondo momento. Ambito lavorativo sufficiente grazie a Marte in congiunzione. Voto - 6,5

Toro: la Luna torna in posizione negativa secondo l'oroscopo del fine settimana. La vostra relazione di coppia potrebbe dunque essere leggermente in calo, senza quella passione di qualche giorno fa. Fortunatamente sarà solo una situazione passeggera. Sul fronte lavorativo invece, con Giove favorevole, non avrete timore di fronteggiare cambiamenti e novità. Voto - 7-

Gemelli: ambito lavorativo molto soddisfacente secondo l'oroscopo, grazie ad alcune opportunità che dovrete cogliere al volo.

In amore non mancherà un buon affiatamento di coppia, nonché una voglia di fare dei piccoli cambiamenti. Se siete single il fascino sarà la prima cosa ad essere notata di voi. Voto - 8

Cancro: c'è la voglia di sfidare la sorte nel lavoro in questo fine settimana. Ci saranno quindi nuove sfide che vi attendono e che non vedrete l'ora di superare.

Sul fronte sentimentale la Luna sarà favorevole, e vi permetterà di provare emozioni un po’ più chiare nei confronti delle persone che amate. Voto - 7+

Leone: Luna in quadratura per questo weekend secondo l'oroscopo. In amore la vostra relazione è forte, ma forse potrebbe venire fuori qualche incertezza che dovrete riuscire a superare.

Nel lavoro Mercurio inizia un transito conflittuale, dunque attenzione ad accettare un incarico a cuor leggero. Voto - 6,5

Vergine: vi attende un discreto e tranquillo fine settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in posizione favorevole. La vostra gentilezza e disponibilità nei confronti del partner vi permetteranno di godere di un’ottima intesa di coppia. Nel lavoro occorrerà un po’ di pazienza prima che i vostri progetti possano realizzarsi. Voto - 8

Bilancia: sarà weekend fatto di spese anche per motivi di lavoro, esse saranno fatte a fin di bene per cercare di portare avanti i vostri progetti professionali. In amore Venere sarà in congiunzione e godrete di una relazione stabile, fatta non solo di sentimenti, ma anche di crescita emotiva insieme al partner.

Se siete single trovate nuovi metodi per corteggiare la persona che amate. Voto - 8

Scorpione: la configurazione astrale prevede una bella Luna calante nel vostro cielo secondo l'oroscopo del prossimo fine settimana, che preparerà al meglio la vostra relazione sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sfruttate la posizione favorevole di Mercurio per riprendervi e per riportare in alto le vostre ambizioni. Voto - 8

Sagittario: un pizzico di fortuna vi assisterà in questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, con l'occasione di ottenere risultati sopra la media. In amore non rimuginate sugli stessi problemi e cercate di risolverli insieme al partner.

Voto - 7+

Capricorno: Venere ancora sfavorevole per i nativi del segno. In amore dovrete affrontare i problemi di coppia e trovare una soluzione per vivere bene come prima. Sfruttate questa Luna favorevole per fare il primo passo. Nel lavoro Giove vi assiste, e vi permette di svolgere efficacemente le vostre mansioni. Voto - 6,5

Acquario: prendetevi qualche momento per riflettere bene su certe questioni economiche che forse avete trattato con troppa disinvoltura, ora che Mercurio è sfavorevole. In amore, invece, Venere favorevole vi permetterà di prendere la situazione con calma per vivere momenti sempre più sereni con il partner. Voto - 7+

Pesci: controllate bene alcuni aspetti della vostra vita quotidiana per quanto riguarda la sfera sentimentale, affinché non ci siano problemi.

In ambito lavorativo Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione sarà di grande aiuto con gli affari, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7+