L'oroscopo di venerdì 13 novembre prevede un periodo un po’ combattuto sul posto di lavoro per i nativi Toro, a causa di Mercurio in opposizione, mentre Leone riuscirà ad avere la massima resa in amore con poco sforzo. Sagittario sarà decisamente più amichevole nei confronti degli altri, scambiando opinioni a volte piuttosto interessanti, mentre Scorpione avrà nuove idee da promuovere ai colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 13 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 13 novembre 2020 segno per segno

Ariete: periodo non particolarmente splendete per voi nativi del segno, a causa di questa Venere e questa Luna in opposizione.

In amore se siete single dovreste lasciar perdere certe malinconie e cercare di combattere, di credere nei vostri ideali. Se avete una relazione stabile o se avete qualche dubbio, forse sarebbe il caso di parlarne apertamente con il partner. In ambito lavorativo Marte mette in risalto tutte le vostre abilità e vi tiene in ottima salute, ma dovrete farvi apprezzare anche per il vostro animo disponibile. Voto - 6,5

Toro: il lavoro sarà una vera e propria sfida per voi nativi del segno in questo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. L'opposizione di Mercurio rende le cose più difficili e potrebbe rendervi a volte combattuti, ma fortunatamente la posizione favorevole di Giove vi mette nelle condizioni di affrontare i problemi e cercare di risolverli, dunque non perdete la speranza.

In amore sappiate che un piccolo regalino al partner e una notevole sincerità potrebbero sciogliere anche il cuore più arrabbiato. Se siete single il vostro umore sarà spesso positivo, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7+

Gemelli: Venere e Luna in ottima posizione secondo l'oroscopo di venerdì 13 novembre.

In amore sarete i protagonisti della vostra relazione di coppia, e sarete in grado di regalare momenti più che soddisfacenti ma soprattutto romantici alla vostra anima gemella. Se siete single potreste trovare interesse in alcune persone, mettendo un po’ di pepe nelle vostre relazioni sociali per stimolarle un po’.

In ambito lavorativo potrebbe essere un periodo di contrattempi, ciò nonostante voi non lamentatevi per ogni cosa. In quanto a salute, in questa giornata prendetevi del tempo solamente per voi stessi, per il vostro benessere. Voto - 8+

Cancro: bisognerà analizzare bene la situazione prima di buttarsi in una fallimentare relazione di coppia qualora siate single secondo l'oroscopo di venerdì. Questa Venere e questa Luna sono in posizione poco favorevole per innamorarsi, e dunque richiedono prudenza. Se avete una relazione stabile, meglio non fare complessi dialoghi per chiedere in dei conti cose molto semplici. Per quanto riguarda il lavoro state preparando il terreno in vista di grandi cambiamenti, che però richiederanno tempo.

Con Mercurio nuovamente dalla vostra parte, sarete particolarmente ambiziosi e audaci. Voto - 7-

Leone: oroscopo di venerdì solamente discreto per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo le cose non vanno per il meglio e qualche spesa imprevista potrebbe costringervi a rivedere i vostri piani. In amore la situazione sarà abbastanza godibile e il partner vi sosterrà nelle vostre imprese. Per quanto riguarda i cuori solitari ci saranno tante belle emozioni tutte da vivere se sarete in grado di mostrare il vostro lato tenero e la vostra sensibilità nel modo più corretto. Voto - 7,5

Vergine: le cose con la vostra dolce metà funzionano alla grande in questo periodo secondo l'oroscopo. Riuscirete a gestire molto bene la vostra relazione sentimentale o la vostra famiglia, risultando a tutti gli effetti dei bravi leader.

Se siete single questa Venere in posizione un po’ stuzzicante vi spinge ad essere più diretti, decisi e romantici del solito. Sul posto di lavoro riuscirete finalmente a prendervi alcune delle vostre rivincite, che seppur piccole, saranno comunque delle soddisfazioni. In quanto a salute sarebbe opportuno se vi prendiate del tempo per voi stessi. Voto - 8+

Bilancia: Luna favorevole ancora per un'altra giornata secondo l'oroscopo di venerdì 13 novembre. Sul fronte amoroso sarete tutto tranne che banali agli occhi del partner, con l'intenzione di dare inizio a nuovi progetti di coppia molto entusiasmanti. Se siete single rompete gli schemi e provate qualcosa di diverso. In ambito lavorativo riuscirete a tenere ogni cosa sotto controllo e sarete ricompensati per gli sforzi che mettete ogni giorno.

Salute più che discreta, anche ogni tanto la stanchezza potrebbe farsi sentire. Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali di venerdì 13 novembre molto valide per voi nativi del segno. A partire dal settore professionale, dove Mercurio in posizione favorevole vi spingerà ad avere delle brillanti idee da condividere con i colleghi e promuovere per ottenere buoni profitti. Sul fronte sentimentale se siete single è il momento di passare all'attacco con qualche post più tattico. Se invece siete già impegnati sarete pieni di ottimismo e fiducia nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9

Sagittario: cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Sul fronte sentimentale se siete single non rifiutate inviti da persone interessanti, potreste rimanere addirittura stupiti. Se avete una relazione stabile e magari avete bisogno di chiarire alcune cose con il partner, questo potrebbe essere il momento adatto. In ambito lavorativo sarete amichevoli, scambiando opinioni utili per portare avanti i vostri progetti di gruppo. Voto - 8-

Capricorno: periodo ancora poco convincente per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerata la posizione di Venere e della Luna. Avvertirete un po’ di stanchezza e fastidio nella vostra relazione di coppia, ma il bisogno di chiarire questa situazione sarà a dir poco impellente. Se siete single siate più decisi quando mostrate il vostro disappunto.

Nel lavoro dedicandovi principalmente alle vostre passioni, i risultati che otterrete saranno sicuramente positivi. Voto - 6,5

Acquario: giornata di venerdì valida per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in posizione favorevole vi spingono da essere più gentili nei confronti del partner, vivendo momenti davvero emozionanti. Se siete single Marte in trigono dal segno dell'Ariete dona buona energia e vi rende piuttosto simpatici e allegri. Nel lavoro attenzione a Mercurio in opposizione che potrebbe crearvi qualche problema di tipo finanziario. Voto - 7,5

Pesci: con il sostegno di Mercurio e del Sole ecco che dal punto di vista professionale farete dei passi in avanti, soprattutto in quei progetti che non richiederanno tanto tempo da parte vostra.

In amore se vi sembra difficile farvi capire dal partner, potreste provare dei metodi alternativi. I cuori solitari potrebbero riavvicinarsi a delle vecchie conoscenze. Salute tutto sommato buona grazie a questo cielo. Voto - 7,5