Nel mese di dicembre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari rilevanti: il Sole cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, nel frattempo Saturno assieme a Giove viaggeranno dai gradi del Capricorno al segno dell'Acquario.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Ariete e Sagittario, meno conciliante per Capricorno e Gemelli.

Ariete focosa

Ariete: focosi. Le problematiche che la coppia porta con se dai mesi estivi potrebbero essere accantonate nelle giornate centrali di dicembre, grazie alla ritrovata carica passionale che i nativi metteranno in campo, e che la mezza mela non potrà che gradire.

Toro: amore in stand-by. Sino al 20 dicembre, il primo segno di Terra sarà probabilmente alle prese con diverse incombenze pratiche e professionali, che gli faranno relegare le faccende sentimentali in secondo piano. Col subentro del Sole di Terra, dal 21 del mese, fortunatamente eventuali rancori a riguardo potranno essere appianati, ed il partner ricevere le attenzioni che merita.

Gemelli: in subbuglio. Dicembre sarà, con ogni probabilità, un mese da prendere con le pinze in casa Gemelli, dove i nativi rispolvereranno vecchie angosce primaverili che gli sembreranno nuovamente attuali. A fronte di ciò, chi tra loro vive una storia traballante potrebbe meditare di interromperla, malgrado il parterre planetario sarebbe meglio evitare decisioni affrettate.

Cancro: partenza sprint. Nelle prime due settimane dicembrine i nativi avranno ottime possibilità di stringere nuove ed intriganti conoscenze affettive, alcune delle quali si trasformeranno in focosi flirt invernali. Nella seconda parte del mese, invece, sarà bene cambiare qualche abitudine in coppia, in modo da ravvivare la simbiosi del menàge amoroso.

Passionalità al top a fine mese per lo Scorpione

Leone: irremovibili. Plutone e Mercurio parranno fare a gara per stimolare l'intransigenza leonina in questo mese, specialmente nelle relazioni sentimentali dove non riusciranno ad accettare alcun compromesso proveniente dal partner.

Vergine: revisioni amorose.

Al secondo segno di Terra potrebbe sembrare che qualcosa non quadrerà in coppia e, di conseguenza, mettere in campo la scrupolosità che li contraddistingue, analizzando ogni dettaglio della relazione in essere. Sino a metà mese, però, tirare troppo l corda in tal senso potrebbe innescare qualche litigio domestico.

Bilancia: comunicazione flop. Con Nettuno in moto diretto dai Pesci e Mercurio, che viaggerà da Sagittario a Capricorno, la comunicazione in coppia potrebbe non essere al top nel mese conclusivo del 2020, coi nativi che dovranno misurare ogni singola parola al fine di non urtare la sensibilità altrui.

Scorpione: fine mese top. Dicembre sarà, c'è da scommetterci, come diviso in due tronconi per i nati sotto il segno dello Scorpione, dove ad una prima quindicina dove saranno alla ricerca dell'intesa cerebrale in coppia, seguirà una seconda parte dove la passionalità prenderà il sopravvento.

Nelle giornate conclusive, però, il partner potrebbe risultare tiepido sotto le lenzuola.

Possibili adulteri per il Capricorno

Sagittario: progetti a due. Il 2020 si chiuderà presumibilmente col botto in casa Sagittario, dove le coppie stabili prenderanno in considerazione l'idea di un nuovo erede, mentre le relazioni fresche potrebbero essere legittimate.

Capricorno: possibili adulteri. Dall'estate sino ad ora sono stati molti i nativi che hanno attraversato dei periodi bui, sentimentalmente parlando, e a dicembre si sommerà lo sbarco del binomio Saturno-Giove nel segno successivo. Ciò potrebbe comportare nei nati Capricorno la voglia di virare verso nuovi lidi amorosi, e la scappatella sarà dietro l'angolo.

Acquario: attenzioni verso la dolce metà. Dal 16 dicembre, quando Venere toccherà i gradi dell'amico Sagittario, i nati sotto il segno dell'Acquario avvertiranno probabilmente la voglia di dedicare maggiori attenzioni al partner, provando a rifarsi rispetto ai mesi precedenti.

Pesci: nuove conoscenze. Il mese che chiuderà i battenti di quest'anno potrebbe essere foriero di nuove conoscenze per il dodicesimo segno zodiacale, che potrà contare sul supporto del duetto Mercurio-Nettuno, il quale sarà fondamentale per fare un'ottima prima impressione. Per veder maturare i frutti sentimentali di tali conoscenze, però, bisognerà attendere un po' di tempo.