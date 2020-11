A dicembre troveremo sul piano astrologico tre cambiamenti planetari importanti: il Sole si sposterà dal domicilio del Sagittario al Capricorno, mentre Saturno assieme a Giove viaggeranno dal Capricorno al segno dell'Acquario.

Di seguito approfondiremo l'Oroscopo, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Le vicende sentimentali dei nati Leone durante il mese di dicembre potrebbero non rientrare tra le loro priorità, in quanto maggiormente catapultati verso le questioni pratiche legate al quotidiano. Da una parte, difatti, sino al 20 troveremo i pianeti generazionali che intimeranno ai nativi di essere malleabili come la plastilina nelle relazioni amorose.

Dall'altra parte, invece, Mercurio (nel loro Elemento dal 2 al 20) e Plutone (in Capricorno per l'intero mese) li spingeranno ad assumere un mood austero ed intransigente verso la mezza mela. Questo atteggiamento, se non smussato durante le prime tre settimane, darà adito a discussioni furenti in coppia col subentro del Sole in Capricorno dal 21 dicembre. Poco entusiasmanti anche le previsioni astrologiche per quanto riguarda i sentimenti dei single del segno, specialmente per la prima decade che potrebbe essere pervasa da una gran voglia di starsene per i conti propri.

Lavoro

Le faccende lavorative del secondo segno di Fuoco nel mese che chiuderà l'anno dovranno fare i conti con l'ambivalenza del duetto Giove-Saturno, dapprima neutrale in Capricorno e successivamente in opposizione in Acquario.

Normalmente quando il cosiddetto "Grande Malefico" Saturno transita nel pianeta opposto al Sole di nascita, come succederà dal 20 dicembre, si parla di sfide esistenziali che toccano il settore specifico legato alla casa di nascita del transito. Questa volta, però, tale austero passaggio planetario sarà fortemente smorzato dal Sole e da Venere in Sagittario, rispettivamente sino al 20 il primo e dal 16 del mese il secondo.

Questo binomio solare-venusiano potrebbe trasformare, inoltre, l'opposizione gioviale in pura ambizione per i nati Leone, che si sentiranno particolarmente stimolati a dare il meglio di loro stessi, sopratutto per coloro che svolgono un'attività professionale autonoma. I sogni nel cassetto, con la dovuta morigeratezza, potranno vedere la luce proprio in questo mese, dove sarà bene piantare i primi tasselli della rinascita lavorativa nativa.

Questo nuovo percorso, però, potrà nascere a patto che il secondo segno di Fuoco non si cimenti in investimenti finanziari di alcun tipo, ma basi la totalità delle proprie azioni soltanto con gli strumenti a disposizione. Le giornate centrali, infine, saranno probabilmente le più fruttuose per gli inoccupati del segno, sebbene dovranno accontentarsi di uno stipendio iniziale al di sotto delle loro aspettative. Giorni fortunati: 15,16 e 31.