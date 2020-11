Nel mese di dicembre troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari degni di nota: Il Sole viaggerà dall'orbita del Sagittario verso il Capricorno, mentre Saturno assieme a Giove passeranno dal domicilio del Capricorno all'Acquario.

Oroscopo di dicembre favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: entusiasti. Dicembre segnerà, con ogni probabilità, un periodo di svolta sotto il profilo professionale in casa Acquario, dove i nativi dal 20 del mese potranno rispolverare vecchie passioni e farne un lavoro. Chi tra loro, invece, sarà soddisfatto della propria occupazione lavorativa del momento potrà ricevere gratifiche, sia morali che economiche, che accresceranno il loro entusiasmo verso il prossimo futuro.

Giorni fortunati: 17, 20 e 28.

2° posto Sagittario: nuovi progetti. Dalla primavera il terzo segno di Fuoco ha dovuto fronteggiare svariate avversità lavorative, perlopiù legate ad un team poco competente e a risultati economici al di sotto delle aspettative. Il predominio di Terra, che avrà fine a metà mese, sarà presumibilmente un toccasana per far scorgere ai nativi nuove ed interessanti opportunità lavorative, che saranno da cogliere al volo. Giorni fortunati: 2, 20 e 21.

3° posto Leone: ambiziosi. Malgrado Giove e Saturno in Capricorno risultino neutrali al loro segno, durante questi mesi i nati Leone hanno dovuto fare i conti con la posizione gioviale in caduta (cioè per nulla benevola) e l'austerità di Saturno figlia di un transito poco congeniale.

Adesso, però, i due pianeti andranno nell'opposto Acquario stimolando probabilmente l'ambizione nativa, che riceverà il supporto di Venere di Fuoco dal 16 dicembre in poi. Giorni fortunati: 15,16 e 31.

I mezzani

4° posto Bilancia: in crescendo. Il mese che chiuderà il 2020 avrà buone chance di rivelarsi sempre più interessante col passare dei giorni per i nati sotto il segno della Bilancia, dove potranno giungere a nuovi accordi professionali se in giovane età od optare per un pensionamento anticipato se in età avanzata.

Le finanze, in entrambi i casi, dovrebbero sorridere al secondo segno d'Aria. Giorni fortunati: 10, 19 e 20.

5° posto Gemelli: incontri. L'ultima settimana di dicembre si rivelerà, c'è da scommetterci, oltremodo utile per i nativi che vorranno allargare la cerchia delle proprie conoscenze, e in qualcuno di questi incontri potrebbe nascondersi una persona utile per il loro percorso professionale.

Allo stesso tempo, però, dal 21 del mese Mercurio sarà in Capricorno e Nettuno in Pesci, quindi farebbero meglio a dialogare il meno possibile, visto che il rischio di gaffe sarà alto. Giorni fortunati: 9, 13 e 30.

6° posto Scorpione: inizio mese top. Già il secondo giorno di dicembre i nati Scorpione perderanno il supporto di Mercurio ma, fortunatamente, il transito venusiano sui loro gradi sino al 15 e Nettuno nel loro Elemento renderanno le prime due settimane ugualmente splendide. In questo periodo, difatti, sarebbe bene cimentarsi in eventuali colloqui di lavoro e sistemare le incombenze legali, perché nella seconda parte il trend mensile diverrà più routinario e meno volitivo per il secondo segno d'Acqua.

Giorni fortunati: 5, 10 e 14.

7° posto Vergine: revisioni finanziarie. L'anno chiuderà i battenti con un mese dove i nativi farebbero bene a fare il punto della situazione finanziaria, specialmente le prime due decadi. Con Saturno che il 20 lascerà il Capricorno ed Urano, in posizione retrograda, che si opporrà a Mercurio sarà facile che vi siano spese supplementari o more da estinguere. Giorni fortunati: 1, 7, 13.

8° posto Pesci: a testa bassa. Le effemeridi mensili di casa Pesci evidenziano probabilmente come i nativi non potranno in alcun modo adagiarsi sugli allori in campo professionale, ovvero credere che la loro occupazione stabile duri in eterno. Di stabile, infatti, ci sarà ben poco coi valori che inizieranno a spostarsi dalla Terra all'Aria e con l'opposizione Urano-Mercurio a dargli manforte.

Sarà bene lavorare a testa bassa e, se necessario, più del solito in modo da sottolineare l'importanza della loro figura professionale. Giorni fortunati: 2, 17 e 19.

9° posto Ariete: in risalita. I segni Cardinali, come quello dell'Ariete, gioveranno a piene mani dal doppio spostamento in Acquario di Giove e Saturno ma, ancora sino a metà gennaio, dovranno sorbirsi il Sole di Terra e Marte sui loro gradi che, pian piano, si avvicinerà al segno successivo, perdendo potenza astrologica. Migliori, invece, le effemeridi dal 2 al 15 dicembre, quando Mercurio in Sagittario li aiuterà a dialogare con estrema efficacia nella cerchia amicale e familiare. Giorni fortunati: 3, 13 e 14.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: a denti stretti.

Ci sarà, con tutta probabilità, ancora da stare in guardia, professionalmente parlando, in casa Cancro in questo mese di dicembre, dove i colpi bassi dei parigrado non si faranno attendere. Sebbene Saturno dal 20 smetterà l'opposizione, i nativi dovranno sorbirsi il giorno successivo l'entrata del Sole nell'opposto Capricorno che metterà in risalto ogni loro manchevolezza lavorativa. Giorni fortunati: 1, 30 e 31.

11° posto Capricorno: cambiamenti. L'ultimo mese dell'anno potrebbe risultare oltremodo impegnativo in casa Capricorno, visto che i nativi si troveranno a dover far fronte ad alcuni cambiamenti lavorativi tutt'altro che piacevoli, ma largamente ipotizzabili da qualche mese. Nei casi meno gravi potrebbero mutare alcune figure di riferimento o elementi storici del team, mentre nei casi più gravi l'azienda potrebbe comunicare uno sfoltimento del personale coi nativi che non crederanno alle loro orecchie.

Giorni fortunati: 21, 24 e 27.

12° posto Toro: destabilizzati. In questo mese, specialmente nelle settimane centrali, ai nati Toro parrà di camminare sulle uova, dove ogni loro decisione o discussione intrapresa nell'ambito professionale farà storcere il naso ai vertici aziendali, con loro stupore. Meglio scendere a compromessi, se necessario, preferendo rinviare le idee innovative al più florido gennaio. Giorni fortunati: 23, 26 e 30.