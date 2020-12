Sabato 12 e domenica 13 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna in movimento dal segno del Sagittario (dove sosta Mercurio e il Sole) allo Scorpione (dove staziona Venere), mentre Giove, Plutone e Saturno transiteranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà il domicilio in Ariete, così come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci. In ultimo, Urano rimarrà stabile in Toro, mentre il Nodo Lunare resterà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: intuitivi. L'acutezza mentale di cui beneficeranno, con tutta probabilità, i nativi Sagittario in queste due giornate che chiuderanno la settimana, sarà l'arma in più dei nativi che li farà avanzare col vento in poppa nelle vicende lavorative.

2° posto Leone: domenica top. Col terzetto Sole-Luna-Mercurio di Fuoco la giornata di domenica avrà buone chance di risultare particolarmente organizzata in casa Leone, coi nativi che non lasceranno al caso alcuna azione intrapresa, specialmente se liberi professionisti.

3° posto Acquario: lavoro top. Saranno 48 ore in cui il terzo segno d'Aria potrebbe capire alcune falle dei propri progetti lavorativi in essere, apportando le necessarie modifiche agli stessi. In tal modo, ciò che prima avanzava a passo di lumaca, adesso potrà finalmente incedere spedito.

I mezzani

4° posto Ariete: instancabili. Dalle ore mattutine di sabato sino al primo pomeriggio domenicale, i nati sotto il segno dell'Ariete saranno probabilmente dotati di uno stracolmo bottino energetico, che parrà renderli instancabili durante lo svolgimento delle attività pratiche quotidiane.

5° posto Bilancia: concilianti. Malgrado nel menàge amoroso il partner potrebbe assumere un comportamento a tratti provocatorio, i nati Bilancia riusciranno a mettere in campo un mood conciliante che donerà una rinnovata serenità al nido domestico.

6° posto Scorpione: strappi alla regola. Nella giornata di sabato, con la Luna congiunta a Venere, i nati dello Scorpione potrebbero avvertire voglia di gratificazione, che soddisfaranno, a seconda dei casi, concedendosi uno strappo alla dieta o acquistando un oggetto tanto desiderato.

7° posto Vergine: perplessi. Sul fronte professionale questo weekend avrà buone possibilità di risultare alquanto controverso per i nativi, i quali non comprenderanno a fondo il comportamento dei propri superiori, rimanendo attoniti a riguardo.

8° posto Cancro: impazienti. In queste due giornate il primo segno d'acqua avrà probabilmente difficoltà a mettere in campo la giusta pazienza nell'attendere l'evolversi delle faccende quotidiane, provando erroneamente a forzare gli eventi per accelerarne l'avanzamento.

9° posto Pesci: stand-by. Sino al tardo pomeriggio del 13 dicembre, il dodicesimo segno zodiacale avrà presumibilmente bisogno di fare il punto della situazione in vari settori esistenziali, mettendo in stand-by anche alcune relazioni interpersonali. Dalla sera di domenica il quadro complessivo sarà più chiaro, e i nati Pesci sapranno meglio come effettuare le prossime mosse.

Ultime posizioni

10° posto Toro: gelosi. Con Venere in sesta casa in sestile ai pianeti lenti in Capricorno, sino alle prime ore domenicali i nativi potrebbero essere alle prese col fantasma della gelosia, che li renderà particolarmente possessivi con la dolce metà.

11° posto Gemelli: imbronciati. I passaggi planetari del weekend, Luminari compresi, non saranno dei migliori nei confronti dei nati Gemelli, i quali dovranno fare i conti con un tono umorale uggioso.

Sarà bene non sfogare la propria frustrazione in coppia, perché il partner non sopporterebbe altre critiche.

12° posto Capricorno: fuori giri. In un fine settimana come questo è sempre meglio non tirare troppo la corda, sia nei rapporti con gli altri che nelle faccende economiche, perché il rischio che si spezzi definitivamente sarà parecchio alto. Meglio assumere un atteggiamento morigerato senza, però, mai perdere la speranza verso il prossimo futuro.