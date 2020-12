Nella settimana dal 14 al 20 dicembre troveremo sul piano astrale tre cambi planetari degni di nota: Saturno assieme a Giove viaggeranno dai gradi del Capricorno al segno dell'Acquario, mentre Venere si sposterà dal domicilio dello Scorpione al Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: nuove prospettive. Lo sbarco del duetto Giove-Saturno nel segno donerà, con tutta probabilità, ai nati Acquario una nuova prospettiva sia professionale che sentimentale, rendendoli più entusiasti e speranzosi verso il prossimo futuro.

2° posto Sagittario: lavoro top. I tanto agognati cambiamenti professionali inizieranno presumibilmente a prendere forma dalla seconda parte della settimana in poi, sebbene per adesso andrebbero ponderati a dovere (Mercurio) evitando di attuarli anzitempo (Marte).

3° posto Bilancia: amore top. L'uggiosa posizione venusiana in Scorpione lascerà spazio alla ben più frizzante sosta in Sagittario già da martedì, e ciò restituirà, c'è da scommetterci, la serenità amorosa perduta in casa Bilancia, condita da un weekend all'insegna delle arti amatorie.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. La voglia di divertimento non dovrebbe farsi attendere in casa Gemelli durante questa settimana, coi nativi che si divideranno tra cene intime con l'amato bene e serate scanzonate a casa di amici, dove le risate saranno protagoniste.

5° posto Ariete: concilianti. Insolitamente alla loro indole, i nati del primo segno zodiacale potrebbero mettere in campo un mood conciliante nelle faccende sentimentali, soprattutto le prime due decadi, in particolar modo da martedì a venerdì, non avranno occhi che per il partner.

6° posto Toro: riflessivi. Il cambiamento planetario verso i valori d'Aria, che si farà più pressante a fine gennaio 2021, potrebbe rendere i nati toro inclini alla riflessività, facendo optare alcuni tra loro per un cambio radicale d'atteggiamento nei rapporti interpersonali.

7° posto Vergine: a doppia velocità. Se sino alla scorsa settimana il parterre planetario risultava oltremodo conciliante ai nativi, dalla metà di questa settimana i nati del segno si accorgeranno di dover faticare il doppio per raggiungere i medesimi risultati di prima.

8° posto: Cancro: sospiro di sollievo. Malgrado ancora li aspettino circa 40 giorni di ostacoli e rallentamenti, i nati Cancro potranno ugualmente tirare un sospiro di sollievo per l'uscita dall'opposizione del severo duetto Giove-Saturno.

9° posto Capricorno: a piccoli passi. Col cambio di domicilio di Giove dal loro segno (purché in caduta) verso l'Acquario, i nati Capricorno si renderanno probabilmente conto che bisognerà ricostruire le proprie fondamenta esistenziali. Sarà bene valutare in questi sette giorni cosa rifondare da capo, tra amore, lavoro e famiglia, e mettersi di buona lena ed a piccoli passi verso un nuovo percorso di vita.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop. Martedì 15 la Bianca Signora saluterà il segno dello Scorpione per accasarsi in Sagittario e, come se non bastasse, andrà in sestile a Plutone nella nona dimora. Ciò potrebbe tradursi in un atteggiamento nativo indisponente e poco comunicativo in coppia.

11° posto Pesci: bizzosi. Nelle giornate centrali di questa settimana, i nati Pesci metteranno presumibilmente una rabbia tanto irruenta quanto ingiustificata, che vedrà il suo sfogo soprattutto nella cerchia amicale.

Amore in secondo piano.

12° posto Leone: destabilizzati. Inizierà l'opposizione Giove-Saturno ed i nati Leone si renderanno conto, c'è da scommetterci, di dover gettare il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto nelle vicende professionali, dove grazie al sostegno venusiano non perderanno l'entusiasmo. In questa settimana, però, meglio evitare colpi di testa, sia economici che lavorativi, preferendo avanzare in modalità stealth.