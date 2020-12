L'Oroscopo di domani 9 dicembre porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la giornata di mercoledì vista con l'occhio critico dell'Astrologia? Bene, iniziamo con il mettere la spunta sull'indice di positività/negatività alla giornata in analisi. Bene, prima di passare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sui sei simboli sotto analisi in questa sede che, come sappiamo, sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso, le effemeridi del giorno premiano senz'altro il Toro con il Leone, entrambi super-fortunati proprio in questo terzo giorno della settimana, nel complesso entrambi valutati a cinque stelle.

Invece, sempre parlando in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ad avere a che fare con un periodo abbastanza ostico saranno coloro appartenenti al segno del Cancro e dell'Ariete. In questo caso l'Astrologia quotidiana indica ai nativi del segno di Acqua un periodo valutato con le tre stelline del "sottotono", mentre all'altro una giornata indicata dal "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 9 dicembre

L'astrologia è pronta a distribuire speranze ma anche a dare qualche delusione in merito alla giornata del prossimo mercoledì. Vediamo di mettere in chiaro subito quali e quanti segni potranno contare sul positivo apporto degli astri e chi invece sarà costretto a fare spallucce in attesa di tempi migliori.

In effetti a tale scopo è pronta, già servita su un piatto d'argento, la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 9 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Previsioni astrologiche del 9 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo del 9 dicembre al segno dell'Ariete predice che partirà e proseguirà abbastanza al rallentatore questo mercoledì di metà settimana, probabilmente sottoposto ad antipatici quanto stressanti alti e bassi, difficili da livellare.

In amore, avrete qualche piccola contrarietà, dovuta sicuramente ad alcuni astri dispettosi. Non mancheranno incomprensioni nella vita di coppia, ma dipenderà solamente da voi evitare crisi e litigi, tenendo un atteggiamento conciliante e controllato. Lo stress potrebbe aumentare nel corso della giornata: studiate opportune strategie per defilarvi e lasciar passare la tempesta. Single, la Luna sarà storta e vi sentirete leggermente tesi: le buone energie in questo mercoledì sembreranno mancare all'improvviso, mentre l'umore potrebbe risultare decisamente basso. Scegliete svaghi piacevoli o un'attività in grado di rilassarvi, vi sentirete subito meglio! Nel lavoro, vi aspetta una giornata stancante, forse più incisiva sul tardo pomeriggio. In qualche caso arriveranno quelle risposte che molti aspettavano da tempo: un nativo su quattro constaterà che ogni sacrificio fatto in passato sarà ampiamente ripagato.

Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano la presenza di una giornata molto efficace, in alcuni casi addirittura costellata da momenti fortunati. Diciamo che la giornata di centro settimana, viste le cinque stelline regalate dagli astri, farà valere tutta la sua positività. In ambito sentimentale, vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento che renderà la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Avrete una potenza affettiva che avvincerà il partner a voi, creando un'atmosfera di intima complicità. Single, le nuove amicizie incontrate per caso saranno più interessanti del previsto e chissà che non ci sia fra quelle persone, anche qualcuno che farà per voi.

Regalatevi, se possibile, dei momenti molto piacevoli, anche a costo di rinunciare a qualcosa... Nel lavoro intanto, avrete le idee chiarissime su qualsiasi argomento o situazione. Non solo saprete perfettamente cosa fare ma anche quando realizzare qualunque progetto, in modo da raggiungere specifici traguardi. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo presume possa essere una giornata buona, al limite della normalissima sufficienza. Indubbiamente valutata dall'Astrologia come di routine, la parte centrale o finale della giornata non mancheranno di regalare piccole soddisfazioni, logicamente da saper individuare e poi cogliere. Probabilmente a più di qualcuno di voi nativi il campo visivo si allargherà, così da avere la possibilità di fare più cose in contemporanea.

Riguardo i sentimenti, avrete una piacevole sorpresa che vi tirerà su di morale consentendovi di superare un periodo un po' monotono. Se siete fra quelli che stanno vivendo una storia d'amore un po' travagliata, mettetevi il cuore in pace, poiché il vostro segno sta per entrare in una fase più positiva. Single, in barba ad astri seppur parzialmente contrari, vanterete ottimi supporti da persone che mai aveste sperato: il periodo non vi deluderà. Qualcuno da voi pretenderà molto, contribuendo a confondervi le idee, ma almeno sul fronte della vita sociale vi sentirete vincenti ed appagati. Nel lavoro, approfittate del discreto influsso delle stelle per fare trattative di affari con nuovi soci e collaboratori. Creare nuove alleanze permetterà di aprire orizzonti alternativi.

Voto 8.

Oroscopo 9 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì predice che partirà non troppo bene questa parte della settimana, con un periodo messo "agli atti" come in prevalenza sottotono. In merito alla giornata, ovviamente parlando in generale, qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno abbastanza spigolosi e quasi certamente già pronti per mettervi in difficoltà alla prima occasione. In amore, la Luna vi remerà contro: fate attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero causare incomprensioni con le persone che vi vogliono bene. Non siate permalosi, mantenete il buonumore che ci vuole per avere una vita a due tranquilla.

Se in coppia il senso della baruffa è alto, è bello poi ritrovarsi a fare pace, sotterrando l'ascia di guerra e ritrovare l'intimità senza problemi. Single, mettete in conto una Luna anonima ed un malessere generalizzato capace di rendervi un po' nervosi. Se poi ci aggiungeste le solite dolenzie, concentrate soprattutto nella zona lombare o un filo di mal di pancia, si spiegherà anche il vostro malumore quotidiano. Nel lavoro, la situazione astrale potrebbe impegnarvi con problemi vari, uscite di denaro non preventivate o guasti ai mezzi di trasporto. In questo momento sarà dunque meglio sorvegliare attentamente la resa dei vostri risparmi: controllare i conti, valutare bene gli acquisti e soprattutto, cercare di rinviare le operazioni importanti.

Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede uno splendido mercoledì, oltre ogni più rosea attesa. I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno appoggiati dalla splendida Luna in Bilancia. Le previsioni astrologiche per quanto concerne l'andamento quotidiano in generale, visto il momento a favore invitano ad approfittare per mettere in sicurezza eventuali situazioni dubbie o in stallo. In coppia, vivrete ore di intensa passione e sentimento. La possibilità di concretizzare un'unione, per quelli che ancora non lo avessero fatto, si farà sempre più concreta e questo metterà di ottimo umore. La gioia pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti del partner. Single, affronterete le questioni difficili con ottimi risultati: riuscirete a sistemare quasi tutto, grazie al cielo che si schiererà dalla vostra parte.

Più che rivangare il passato però, questo sarà il momento di provocare il presente e farlo girare a vostro favore, godendovi in santa pace i vostri momenti di libertà. Nel lavoro, grazie alla Luna positiva, possedete i numeri per vincere qualunque sfida si presentasse, a condizione che il traguardo sia raggiungibile! Sarà un'iniezione di fiducia nelle vostre capacità per realizzare i progetti. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 9 dicembre indica che il prossimo giorno in calendario sarà agevole, diciamo pure abbastanza discreto per la maggior parte di voi nativi. In questo caso, gli astri preannunciano una giornata tranquilla, ovviamente da seguire con attenzione soprattutto nella parte mediana, poi tutto come da routine.

L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione delle persone di vostro interesse. In campo sentimentale, sarete più indulgenti con i difetti della persona amata: potrebbe essere il momento giusto per quei progetti amorosi da realizzare che tenevate chiusi nel cassetto della memoria da un po’ di tempo. Single, sarà una giornata intrigante grazie alla posizione di alcuni pianeti. Non mancheranno sorprese o proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi, rendendovi felici e sereni. Nel lavoro, organizzate come meglio potete questa giornata e riuscirete a fare, in maniera egregia, tutto quello che avete programmato. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.