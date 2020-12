Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di mercoledì 30 dicembre? Luna ancora in Cancro accentua le emozioni e la capacità riflessiva. Saranno 24 ore perfette per stilare la lista dei buoni propositi per l’anno che verrà e per prepararsi alla tradizionale vigilia di Capodanno. C’è chi dovrà uscire per sbrigare delle commissioni importanti e chi invece pulirà l’abitazione sbarazzandosi definitivamente del vecchiume. Amore, lavoro, soldi, fortuna, famiglia, scopriamo le previsioni dell’astrologia e relativa classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche: i quattro segni meno fortunati

Toro (12° posto) - Non pretendete troppo da voi stessi e da chi vi sta attorno.

Prendete questa giornata così come viene e lasciate fare al destino che sembra avere in serbo per voi delle cose interessanti. L’aspetto finanziario vi incupisce un po’, forse perché vi ritrovate a corto di denaro o forse perché non siete sicuri dell’attuale andazzo economico. Sentite odore di crisi, ma pensare al peggio apre le porte a scenari catastrofici.

Vergine (11° in classifica) - Periodo così così, siete molto confusi e tristi. I più giovani vorrebbero festeggiare l’anno nuovo in pompa magna, ma la situazione attuale non lo consente affatto. Non pretendete troppo e cercate di maturare un po’. Arriva un punto nella vita in cui bisogna avere una buona dose di spirito di sacrificio e di creatività. Dunque, anziché starvene a piangervi addosso, datevi una mossa e organizzate un Capodanno tranquillo ma emozionante.

Capricorno (10° posto) - Il cielo vi giocherà uno strano scherzo, quindi attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Potreste ritrovarvi a vivere una situazione disagevole, ma dovrete prendere tutto come una sfida e non tirarvi indietro. In casa ci sarà un po’ di traffico, qualcuno dovrà uscire per fare la spesa della vigilia di capodanno, altri invece ne approfitteranno per sistemarsi il look.

Insomma, si registrerà del movimento.

Scorpione (9° in classifica) - A volte, mentre lavorate o studiate, la vostra mente vaga con i pensieri e vi invita a interrompere l’attività facendo tutt’altro. Avete sicuramente bisogno di cambiare stile di vita, riordinate la vostra quotidianità aiutandovi con un’agenda. Attualmente siete incasinati e questo caos non vi porterà da nessuna parte.

Qualcuno uscirà di casa, in tal caso occhio a dove metterete il piede.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Mercoledì di preparativi per l’ultimo dell’anno. Avrete un po’ di cose da fare prima di lasciarvi alle spalle questo 2020. Via libera ai nuovi propositi per l’anno che verrà e all’amore, che risulterà importante in queste 24 ore. La Luna in Cancro spinge a cercare delle soluzioni più creative, quindi mettetevi in gioco senza alcun timore.

Leone (7° in classifica) - Le coppie che stanno insieme da diversi anni, sono in una fase di crisi profonda dato che dei dubbi sono entrati in scena. Magari vorreste un po’ di romanticismo o forse vi secca che le cose siano molto diverse rispetto alle prime volte. Vi manca il corteggiamento e la magia dei primi appuntamenti, ma superato un certo periodo si capisce se è vero amore o no.

Gemelli (6° posto) - L’oroscopo vi vedrà uscire per svolgere delle commissioni importantissime, ma quest’anno siete usciti talmente poche volte che ormai vi sembra di aver messo le radici dentro la vostra casa. Chi lavora fuori dalle proprie mura domestiche, ha un po’ di spazio in più su cui muoversi. Amate con più forza e libertà, occorre essere rispettosi e fiduciosi all'interno della relazione. Il cielo sembra riservarvi delle novità, quindi state in guardia.

Sagittario (5° in classifica) - Buon mercoledì, l’oroscopo vi sorride e parla di ripresa mentale e fisica. In questo periodo vi siete sentiti poco bene, ma a partire da questa giornata vi rimetterete in sesto. Non dovete sottovalutare i segnali che il vostro corpo vi manda. State chiaramente sottoponendovi a troppo stress!

Avete un gran bisogno di un cambiamento positivo e di buone notizie, il 2021 sarà l’anno della ripartenza.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati dello zodiaco

Bilancia (4° posto) - In queste 24 ore stilerete la lista dei buoni propositi del 2021 e sarete sorprendentemente determinanti. Mettete nero su bianco tutti gli obiettivi che vorreste centrare nell’arco dei prossimi mesi, dopodiché scremate il tutto puntando solamente gli obiettivi più stimolanti. Prima di accogliere l’anno nuovo, fate una bella pulizia generale e sbarazzatevi delle cose che non usate più. Voglia di cambiare look.

Acquario (3° in classifica) - Sarete un po’ di corsa in questa giornata che si presenta molto valida. Via libera ai buoni propositi per il 2021, ma non fate come l’anno scorso che avete puntato un sacco di obiettivi e non ne avete portati a termine nessuno.

È meglio fare poco ma farlo bene, piuttosto che perdersi tra mille attività e non concludere niente. L’amore sarà tra i temi caldi del prossimo anno, quindi non demoralizzatevi.

Pesci (2° posto) - Preparatevi a dire addio a questo difficilissimo 2020 che vi ha messo con le spalle al muro. Il 2021 sta per entrare nella vostra vita invitandovi al cambiamento. Dunque, sfruttate queste 24 ore per riflettere su quelli che sono i vostri desideri. Se durante i mesi scorsi avete lasciato a metà qualcosa, adesso potrete riprenderla e portarla a conclusione. Meglio compiere un passo lento alla volta piuttosto che starsene seduti e fermi al punto di partenza. Un cambiamento di mentalità e di atteggiamento sarà provvidenziale.

Cancro (1° in classifica) - La Luna nel vostro segno vi renderà sensibili, profondi e affascinanti.

Sarete capaci di fare conquiste anche con un solo sguardo (peccato che non ci saranno molte occasioni di uscire)! Questo importante cielo astrale, con Sole in Capricorno e Luna in Cancro, vi aiuterà a fare un po’ di chiarezza introspettiva facendovi finalmente capire quali sono i vostri intenti per l’anno nuovo e valutando ogni pro e contro. Non vedete l’ora di lasciarvi alle spalle il 2020 e di ricominciare a vivere, anche se forse dovrete ripartire da zero.