L'oroscopo di martedì 29 dicembre prevede un inizio di settimana splendido per i nativi sotto il segno del Cancro, che potranno contare su una bella Luna in congiunzione che li renderà irresistibili, mentre l'ultima settimana dell'anno per i nativi Vergine permetterà loro di godere di un affiatamento di coppia più soddisfacente. Mercurio nel segno del Capricorno darà una mano al lavoro ai nativi del segno, che non accetterà nessun compromesso e vorrà solamente il meglio dalle proprie mansioni, mentre qualche intuizione potrebbe rivelarsi importante o addirittura geniale per i nativi Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 29 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni martedì 29 dicembre segno per segno

Ariete: giornata forse un po’ sottotono per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo, a causa della Luna che sarà in quadratura dal segno del Cancro. In amore non vi mancherà il romanticismo, merito di Venere favorevole, ciò nonostante potreste non riuscire ad esprimerlo al meglio. Se foste single la comunicazione potrebbe non essere il vostro forte in questa giornata. Nel lavoro i vostri progetti a lungo termine potrebbero rallentare un po’, forse per via di un blocco temporaneo. In quanto a salute godrete di tante energie grazie a Marte in congiunzione. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di martedì positivo per voi nativi del segno, grazie a pianeti favorevoli come Mercurio e la Luna. Dal punto di vista sentimentale se avrete un problema da risolvere con il partner, questo sarà il momento più adatto.

Se foste single un atteggiamento allegro e spiritoso nei confronti della persona che vi piace potrebbe essere efficace. In ambito lavorativo saprete trasmettere il vostro entusiasmo e la vostra passione in quel che fate, soprattutto se foste nati nella prima decade. In quanto a salute se necessario, vi prenderete del tempo per voi. Voto - 8+

Gemelli: previsioni zodiacali del 29 dicembre nuovamente in calo per voi nativi del segno.

La Luna smette di aiutarvi, lasciando spazio a Venere opposta. Il partner forse avrà scoperto qualcosa su di voi, e dovrete dare spiegazioni accurate per non scatenare litigi. Con il giusto atteggiamento potreste uscirne fuori. Se foste single preferirete rimandare alcune decisioni al momento. In ambito lavorativo con un po’ di sfrontatezza potreste riuscire a farvi strada con i vostri progetti.

Salute ottimale. Voto - 7-

Cancro: una giornata splendida per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad una bella Luna in congiunzione al vostro cielo. In amore sarete particolarmente romantici, e troverete del tempo solamente per voi e per la persona che amate. I single avranno voglia di coccole, o di sentimenti forti e unici, e forse potrebbero ottenerli. Per quanto riguarda il lavoro scoprirete che sarà facile lavorare quando l'atmosfera è piacevole. In quanto a salute non sopravalutate le vostre energie. Marte è ancora negativo. Voto - 8,5

Leone: settore professionale che prevede qualche soddisfazione in più in questa giornata. Potreste avere delle intuizioni geniali e delle idee da mettere subito su carta. In amore sceglierete di prendervi cura del partner in maniera diversa dal solito, e con Venere favorevole potrebbe rivelarsi piuttosto romantico questo vostro modo di fare.

Se foste single potrebbe esserci ancora una sorpresa che non avete ricevuto per Natale. Ottima la salute con Marte favorevole che vi darà le energie necessarie per fare ciò che volete. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che vi permetterà di chiudere l'anno in maniera piuttosto convincente secondo l'oroscopo. In amore per voi single questa giornata potrebbe essere segnata da un nuovo inizio. Se avete una relazione stabile la Luna in sestile vi garantirà un buon affiatamento di coppia, soprattutto se foste nati nella terza decade. Non dimenticate però che Venere è ancora negativa, dunque fate attenzione. In ambito lavorativo Mercurio è favorevole, e potreste decidere di intraprendere un nuovo percorso. Voto - 7,5

Bilancia: giornata non delle migliori per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura potrebbe mettervi a disagio in amore. Magari c'è qualcosa che vorreste dire al partner ma non ne avete il coraggio. Se foste single i sentimenti che provate sono veri, ma non sarà di certo questo il momento adatto per farsi avanti. In ambito lavorativo le energie non saranno molte, ma cercherete comunque di darvi da fare con le vostre mansioni. In fin dei conti, Giove si trova in una buona posizione e vi darà una mano. Voto - 7-

Scorpione: oroscopo di martedì che prevede la Luna in posizione favorevole, ideale per recuperare terreno dal punto di vista sentimentale. Voi single se state cercando di trasmettere un messaggio, fatelo nel modo più chiaro, ma anche più romantico. Se invece avete una relazione stabile queste ultime giornate dell'anno potrebbero rivelarsi sorprendenti, e sarete irresistibili agli occhi del partner.

Nel lavoro la situazione non sarà rosa e fiori, considerato che Giove è contrario e le energie non saranno molte. Fate però affidamento a Mercurio, e ai vostri colleghi e datevi una mano a vicenda. Voto - 7,5

Sagittario: trovare il giusto equilibrio nella vostra relazione di coppia sarà facile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 29 dicembre. La posizione favorevole di Venere vi metterà a vostro agio con il partner, e non vi tirerete indietro a dolci effusioni e tanto romanticismo. Se foste single prevarrà il bisogno di parlare e stare in compagnia di qualcuno di cui vi fidate. Nel lavoro invece potreste non sentirvi molto determinati, svolgendo le vostre mansioni con lentezza. Voto - 7,5

Capricorno: cielo non proprio stupendo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

La Luna si troverà in opposizione rispetto al segno zodiacale del Cancro, dunque attenti a non provocare incomprensioni di coppia. Se foste single un atteggiamento razionale potrebbe non essere quello più adatto per conquistare la persona che vi piace. In ambito lavorativo invece la giornata si rivelerà positiva, grazie a Mercurio nel vostro cielo, che vi aiuterà ad ottenere solamente il meglio dalle vostre mansioni. Voto - 7-

Acquario: previsioni zodiacali del 29 dicembre ottime per voi nativi del segno. In ambito professionale il sostegno di Giove si rivelerà efficace in determinante mansioni, arrivando a volte ad essere un vero e proprio esempio per i vostri colleghi. In amore non avrete certo modo di annoiarvi quando state con la vostra anima gemella, soprattutto i nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single questo sarà un momento positivo per voi grazie all'enorme entusiasmo e voglia di vivere che avete. Voto - 8,5

Pesci: sarà una giornata in risalita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna sarà favorevole e questo potrebbe essere il momento più adatto per recuperare il vostro rapporto di coppia. Se foste single sono previsti incontri piuttosto simpatici e forse anche interessanti. In ambito lavorativo preferirete rimandare alcune decisioni importanti al momento, per rifletterci bene sopra e riuscire a fare una scelta ben oculata. In quanto a salute, le energie non vi mancheranno affatto in questa giornata. Voto - 7