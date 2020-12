L'Oroscopo del giorno 22 dicembre è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, in questo contesto applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Trattasi pertanto, solo per essere precisi, di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere tra questi appena citati quali saranno i segni più fortunati del giorno? Diciamo subito che questo martedì della settimana appena iniziata vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Scorpione e Capricorno, valutati nel frangente con le cinque stelle della buona sorte.

A seguire a ruota, Bilancia e Pesci, questo martedì sottoscritti con le quattro stelline della normale routine. Invece, ad avere non poche difficoltà a cui porre rimedio, secondo quanto scritto nelle previsioni zodiacali di martedì, coloro nativi del Sagittario e dell'Acquario: il generoso segno di Fuoco avrà il Pianeta Marte in posizione speculare negativa al 85% mentre il simbolo di Aria dovrà vedersela con la poca predisposizione restituita da Urano in Toro. Allora, come rimediare? A seguire, ovviamente dopo aver svelato la nuova scaletta con le stelle quotidiane, i consigli e le dritte da investire nelle situazioni sentimentali e lavorative.

Classifica stelline 22 dicembre

Un nuovo martedì interessante la parte iniziale di questa settimana è alle porte.

Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto. A rispondere come al solito è la nostra classifica stelline quotidiana, in questo caso interessante la giornata di martedì 22 dicembre. E' prassi che l'intera scaletta faccia riferimento ai soli simboli astrali oggetto delle presenti previsioni, presi in considerazione in base ai rispettivi cieli astrali.

Abbiamo già svelato in apertura i simboli astrali migliori e peggiori in assoluto, adesso non resta altro da fare se non passare direttamente alla scaletta riassuntiva segno per segno.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 22 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

In arrivo un martedì 22 dicembre abbastanza discreto sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In amore pertanto, sarete animati da una forte passione, certamente in grado di dare una bella spinta all'attuale rapporto sentimentale. Diciamo che, in linea di massima, vi sentirete leggermente euforici e in qualche caso pronti a prodigarvi per rendere vivibile al meglio il periodo. Per voi single intanto, soprattutto in merito a quelli che odiano gli imprevisti, diciamo che in giornata potrebbe avvenire un incontro fortuito con una persona speciale: forse dovrete ricredervi su certe vostre paure o atteggiamenti mentali. Nel lavoro intanto, discorso leggermente differente. Alcune cose si metteranno come da voi atteso e potrete contare su una rinnovata voglia di fare.

Diciamo che con tanta pazienza e una necessaria dose si buona volontà, forse, potreste anche concludere ottimi affari e/o contratti importanti. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Il prossimo martedì si prospetta particolarmente interessante in campo sentimentale, ben disposto a dare un'impronta positiva a quasi tutta giornata. In amore, le stelle esalteranno il livello di comunicazione ed intesa con la persona amata e vi faranno vivere momenti da mille e una notte. Pertanto, anche se i problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e agli astri favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai. Single, vi attende una giornata esuberante! In molti vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti.

Nel lavoro intanto, anche in questo settore non dovreste avere difficoltà o problemi irrisolvibili. Un consiglio mirato: accettate pure quell’attività che sapete, di certo vi aiuterà a conoscere tanta gente nuova o vi permetterà di scoprire luoghi affascinanti.. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del 22 dicembre al Sagittario indica una giornata valutata purtroppo con il segno di spunta poco piacevole del sottotono. Mantenete la calma: perché fasciarsi la testa prima di averla rotta? In amore non sarà proprio tutto nero, è bene che lo sapeste. Intanto non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner potrebbe sembrare riluttante: potreste riuscire a convincerlo con qualcosa di "interessante", quindi provateci!

Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare le vostre mire. Diciamo che gli astri non vi aiuteranno a comunicare e potreste rovinare tutto. Nel lavoro, per finire, vista l'attuale posizione astrologica di competenza del segno, bisognerà che facciate un ulteriore tentativo per migliorare. Cambiate approccio imparando a "guardare lontano". Voto 7.

Oroscopo martedì 22 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. Martedì giornata super-positiva per le situazioni sentimentali: avrete un'apertura mentale tale da permettervi di conquistare obiettivi che sembravano impossibili fino a ieri. Insomma, in preventivo un periodo in cui anche i più piccoli gesti potrebbero fare la differenza, oggi più che mai.

In amore, finalmente potrete avere un po' più di intimità con il partner e concedervi qualche momento romantico: era da tempo che questo non accadeva, quindi cogliete al volo questa opportunità e divertitevi, ok? Single, se siete davvero innamorati (soprattutto se a saperlo siete solo voi) questo è il vostro momento! Fatevi coraggio e avanti tutta, ovviamente con serenità e convinzione: dai, siete del Capricorno, dunque avete fascino e doti fuori dal comune, quindi perché titubare? Forza, alla fine tutto andrà bene sicuramente. Nel lavoro invece, intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di incontrare persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★.

Giornata pessima, valutata nelle predizioni attuali con le due stelle negative relative ai periodi da "ko". Le informazioni ricavate dalla carta del cielo, purtroppo per voi, propendono per tale infausta ipotesi, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro. In amore, volete sempre avere l'ultima parola e questo comporta spesso delle discussioni che si protraggono più a lungo di quanto dovrebbero: calma! Per vivere serenamente questa giornata provate semplicemente a dare un taglio a tutto questo, senza prendersi o addossare colpe. Single, sarà una giornata abbastanza monotona nella quale non sarete in grado di realizzare granché. A dominare il periodo una sottile malinconia pronta ad impadronirsi di voi impedendovi di concretizzare intenti o nuovi incontri.

Nel lavoro invece, si prevedono splendide opportunità di successo da cogliere al volo, in particolare se lavorate nel privato: non abbiate timori, fidatevi del vostro istinto. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di martedì 22 dicembre presume possa essere certamente positiva la partenza della giornata. E poi, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare in parte il destino, ok. In amore tanta riflessione e attitudine alla decisione. Parlando in merito ai rapporti di coppia, sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva nel rapporto stesso: giocando bene i vostri assi, riuscirete a renderlo unico come non mai. Single, fate un progetto per quest'estate, ovviamente in buona compagnia e vedrete che tornerà il buonumore.

Molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza. Nel lavoro, parlando specificatamente della vostra attività principale, le stelle segnalano una giornata discretamente favorevole. Se saprete gestire alcune situazioni di certo sarete più che soddisfatti dei risultati. Diciamo che saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto. Voto 8.