L'oroscopo di lunedì 21 dicembre prevede astri favorevoli come la Luna per il segno del Toro, che gli farà vivere una giornata positiva senza troppi problemi. Mentre Leone sarà pieno d'idee, ma faticherà a metterle in pratica. Non dubitando di sé stessi, i nativi Sagittario riusciranno a ottenere piacevoli risultati a lavoro, mentre Vergine userà le proprie energie per fare qualcosa di creativo e utile. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 21 dicembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 21 dicembre segno per segno

Ariete: settimana che inizia bene per voi nativi del segno.

Potrete contare su Venere in trigono dal Sagittario, che per quanto riguarda la sfera sentimentale renderà di buon umore voi e il partner, oltre che più sensibili. Se siete single forse sarete un po’ gelosi per una situazione che non vi piacerà affatto, ma meglio non essere precipitosi. In ambito lavorativo Giove vi renderà produttivi e indaffarati, ma Mercurio diventerà negativo, dunque occhio agli imprevisti. Voto - 7,5

Toro: una bella Luna in sestile dal segno dei Pesci vi metterà allegria in questa giornata. Le previsioni zodiacali del 21 dicembre, infatti, suggeriscono una relazione molto tranquilla con pochi problemi da affrontare. Giornata perfetta per concentrarsi sulla propria anima gemella. Per quanto riguarda i single, il periodo che state passando vi renderà più consapevoli delle vostre azioni.

Nel lavoro potreste avvertire un po’ di tensione per via di Giove, ma Mercurio in trigono dal segno del Capricorno porterà affiatamento tra colleghi, facendovi collaborare quando ce ne sarà bisogno. Voto - 8-

Gemelli: sarete alla ricerca di soluzioni dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Questo cielo al momento non vi sostiene, ciò non toglie però che non siate in grado di trovare una soluzione ai vostri problemi di coppia.

Se siete single balbettare quando dite qualcosa d'importante non è produttivo. Per quanto riguarda il lavoro Giove è favorevole, mentre Mercurio non è più opposto. Si prospetta un buon momento per essere produttivi. Voto - 6,5

Cancro: previsioni astrali di lunedì davvero valide per voi nativi del segno. La Luna si troverà in trigono dai Pesci e dal punto di vista sentimentale garantirà stabilità nella vostra relazione di coppia.

Se siete single riuscirete a esercitare un'empatia nuova e fresca. In ambito lavorativo Mercurio diventa opposto, laddove Giove non lo sarà più, dunque potrete avere un po’ di fortuna con i vostri progetti, ma per il momento meglio non proporre iniziative di gruppo. Voto - 8

Leone: oroscopo di lunedì che prevede una giornata molto romantica per voi nativi del segno. Venere continua ad aiutarvi nella vostra relazione di coppia con proposte molto interessanti da fare al partner, oltre che piacevoli serate romantiche. Se siete single apprezzerete molto la compagnia e la simpatia delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Giove e Mercurio non saranno in una buona posizione: le idee per procedere ci saranno, ma non le risorse.

Voto - 7+

Vergine: settore professionale in risalto in questa giornata secondo l'oroscopo. Mercurio in trigono dal segno del Capricorno vi aiuterà a svolgere bene le vostre mansioni, grazie anche a un approccio più aperto e creativo. In amore potrebbe esserci un po’ di tensione tra voi e il partner, dunque occhio a come vi muoverete. I single dovranno raggiungere un buon equilibrio nel "dare e avere", prima di cimentarsi in relazioni che potrebbero rivelarsi fallimentari già sul nascere, soprattutto se gestite nella maniera sbagliata. Voto - 7-

Bilancia: settore professionale ricco di opportunità per voi nativi del segno. Sarete particolarmente bravi con le parole e la comunicazione, merito del pianeta Giove in trigono dall'Acquario. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere è favorevole, ma la Luna in opposizione crea qualche malinteso tra voi e il partner: nulla di grave se riuscirete a spiegarvi al meglio.

Per quanto riguarda i single, vi lancerete in nuove conoscenze senza preoccuparvi troppo del risultato. Voto - 7,5

Scorpione: arriveranno dei momenti faticosi in ambito professionale, ora che Giove si trova in posizione sfavorevole. Mercurio vi darà una mano, ma in ogni caso sarà necessario prepararsi al meglio. In amore la vostra relazione è piuttosto stabile grazie alla Luna favorevole, sentimenti e passione nei confronti del partner saranno forti e convincenti. Per voi single basterà a volte un piccolo gesto per rallegrarvi la giornata. Voto - 7,5

Sagittario: forse potreste non essere pienamente convinti delle vostre capacità professionali in questa giornata, a causa di mansioni nuove o fuori dalla vostra portata. Ebbene, anche se Mercurio non sarà più in congiunzione, Giove vi sostiene e con un po’ di fiducia in più potreste farcela.

In amore Venere è ancora dalla vostra parte, dunque fate di tutto per regalare alla vostra anima gemella magnifici momenti da vivere insieme. Single, dimostrerete di essere degli amici leali e sinceri, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Capricorno: voi single scambierete occhiate romantiche verso la persona che vi piace, ciò nonostante potreste rimanere stupiti. Se avete una relazione stabile la posizione favorevole della Luna e la compagnia del vostro partner vi permetterà di condividere insieme sogni e speranze, ma anche dubbi e disagi. In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione accende l'entusiasmo verso nuove iniziative, che cercherete di svolgere con una cura quasi maniacale. Voto - 8

Acquario: oroscopo di lunedì 21 dicembre positivo per voi nativi del segno.

La comunicazione con la vostra dolce metà sarà stimolante, soprattutto quando si arriveranno a toccare argomenti davvero interessanti. Se siete single un incontro con una persona che non vedevate da tempo potrebbe anche farvi piacere. In ambito lavorativo Giove è nel vostro cielo e vi aiuterà a porre attenzione sugli obiettivi che davvero contano. Voto - 8,5

Pesci: vita familiare piuttosto discreta secondo l'oroscopo. L'ambito sentimentale, invece, non sarà granché, anche se la Luna si trova nel vostro cielo. Venere quadrata vi spingerà nella direzione sbagliata, cercando di attirare l'attenzione del partner in modo errato: meglio riflettere prima di agire. Se siete single mostrare i vostri sentimenti potrebbe non essere una buona soluzione.

Nel lavoro ci metterete più tempo del solito per le vostre mansioni, probabilmente per via di un po’ di pigrizia e voglia di riposarsi. Voto - 6,5