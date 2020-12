L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre 2020 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi l'Astrologia applicata alla settimana con Natale e Santo Stefano, dunque l'ultima piena prima di entrare nel nuovo anno. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i sei segni dello zodiaco facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere quali saranno i segni ad avere il massimo supporto dalle stelle? In questo caso a fare ottima impressione, secondo quanto messo in luce dai nostri ultimi studi astrologici, un segno su tutti: il Capricorno (voto 10).

Buon periodo anche per altri tre segni, ossia Bilancia (voto 7), Scorpione (voto 7) e Acquario (voto 7) che a differenza di Pesci (voto 6) avranno una marcia in più sia in amore che nel lavoro. Poco da sperare invece avranno gli amici del Sagittario (voto 5): in questo caso c'è da dire che, anche se considerati come l'ultima ruota del carro, i nativi nel predetto segno di Fuoco potranno contare su uno splendido Natale valutato a cinque stelle.

Vediamo a questo punto di dare maggior spessore al periodo andando a mettere in evidenza le previsioni da lunedì 21 a domenica 27 dicembre segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza positiva su molti fronti.

Inizialmente avrete a disposizione una splendida giornata, poi una fase alternata prenderà piede concludendosi comunque in bellezza. Nota dolente, purtroppo, le giornate relative al Natale e alla Vigilia: giovedì 24 è previsto "sottotono" mentre venerdì 25 dicembre è segnato con due stelle. Pronti a scoprire il resto delle giornate?

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 26 dicembre;

sabato 26 dicembre; ★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, domenica 27;

★★★★ martedì 22 dicembre;

★★★ giovedì 24 dicembre;

★★ venerdì 25 dicembre 2020 (Natale molto impegnativo: fate solo il necessario).

♏ Scorpione: voto 7.

Per tantissimi nativi del segno il periodo valutato non sarà, come si suol dire, proprio da buttare. Infatti, ad attendere tutti tre splendide giornate, una al 'top' relativa a mercoledì 23 dicembre e le altre due al top con cinque stelle. A seguire le altre abbastanza positive: guardiamo il bicchiere mezzo pieno, anche perché c'è chi sta peggio. Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni?

La classifica:

Top del giorno mercoledì 23 dicembre;

mercoledì 23 dicembre; ★★★★★ martedì 22, giovedì 24;

★★★★ lunedì 21, venerdì 25 (Natale normale amministrazione);

★★★ sabato 26 dicembre;

★★ domenica 27 dicembre 2020.

♐ Sagittario: voto 5. Prenderanno o no la giusta direzione i prossimi sette giorni in imminente arrivo? Diciamo che soprattutto a Natale voi del segno "andrete forte". Scopriamo insieme cosa riserverà il periodo andando a mettere la spunta della positività al fianco dei giorni valutati buoni. Invece da segnare con il pennarello rosso quelle giornate preventivate in negativo. Iniziamo pertanto a scoprire come sarà la prossima settimana svelando la giornata migliore: venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, gli astri saranno molto positivi per voi nativi. Un po' di attenzione invece a martedì, mercoledì e domenica, le uniche giornate "no".

Il resoconto finale espresso dalle stelle quotidiane:

★★★★★ venerdì 25 dicembre (Natale "alla grande" per voi nativi);

★★★★ lunedì 21, giovedì 24 sabato 26;

★★★ martedì 22, domenica 27;

★★ mercoledì 23 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Davvero entusiasmante quasi tutto il frangente sotto analisi. A dare enfasi alle vostre previsioni della settimana l'ingresso del Sole nel segno, previsto per il giorno 21 dicembre: pronti a gongolare in amore? In primo piano anche le giornate di martedì 22, mercoledì 23, venerdì 25 dicembre, tutte considerate con cinque stelle. Bene, vediamo di dare una valutazione completa a tutto il periodo.

La scaletta giornaliera:

Top del giorno lunedì 21 dicembre - Sole nel segno;

lunedì 21 dicembre - Sole nel segno; ★★★★★ martedì 22, mercoledì 23, venerdì 25 (Natale splendido, forse porterà qualcosa di straordinario);

★★★★ giovedì 24, sabato 26, domenica 27.

♒ Acquario: voto 7.

Il periodo in imminente arrivo si presume possa portare una certa positività generale anche se, ovviamente, non mancheranno alcune giornate molto impegnative verso le quali porsi con una certa concentrazione. Ad esempio? Tanto per dirne una, tipo quella di lunedì 21 dicembre (sottotono) o peggio quella relativa a martedì 22 (ko). In generale diciamo che sarà abbastanza vivibile il frangente sotto analisi: dubbi o perplessità? Tranquilli, andiamo a tastare il polso alla scaletta per renderci meglio conto di come state messi in quanto a positività/negatività.

Il responso completo:

★★★★★ giovedì 24, sabato 26, domenica 27;

★★★★ mercoledì 23, venerdì 25 (Natale come tanti, sicuramente non negativo);

★★★ lunedì 21 dicembre;

★★ martedì 22 dicembre.

♓ Pesci: voto 6.

Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza magra della sufficienza. L'Astrologia settimanale ha valutato il periodo di vostra competenza con il classico "voto sei". Diciamo che nel frangente temporale sotto analisi, gli astri vedono abbastanza lineare e tranquilla sia l'avvio che la parte finale a scapito del periodo centrale. Le giornate migliori su cui fare affidamento, lunedì e sabato; quelle invece meno inclini alla positività, mercoledì e giovedì: in questo caso, regolatevi di conseguenza.

Le stelline giornaliere al completo:

★★★★★ lunedì 21, sabato 26;

★★★★ martedì 22, venerdì 25 (Natale da vivere nella solita positiva routine), domenica 27;

★★★ mercoledì 23 dicembre;

★★ giovedì 24 dicembre.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo appuntamento in anteprima assoluta con la classifica della settimana con Natale e Santo Stefano, in esclusiva per tutti voi lettori appassionati di Astrologia.

La scaletta con i voti in questo contesto è impostata sui prossimi sette giorni compresi da lunedì 21 fino a domenica 27 dicembre, come sempre valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" sarà il Capricorno, meritatamente inserito al primo posto. Invece a questo giro ad occupare l'ultima posizione sarà il Sagittario.

A voi scoprire il resto della scaletta:

1° Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Toro, voto 9;

3° Ariete e Gemelli, voto 8;

4° Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario, voto 7;

5° Cancro, Vergine e Pesci, voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

Il responso astrologico rilasciato dall'oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre 2020, nel contesto impostato settimana di Natale, chiude qui.