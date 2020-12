L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 dicembre 2020 è pronto a comporre il delicato puzzle inerente le previsioni sui prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo? Bene, partiamo subito col ricordare che a essere messi sotto analisi in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo subito a dare qualche piccola info in merito alle pagelle in generale, con un occhio di riguardo verso la giornata di Natale del 25 dicembre.

Tagliamo subito la cosiddetta testa al toro andando a svelare in anteprima i simboli più fortunati e quelli meno.

A prevalere su tutti, come anticipato già dal titolo iniziale, il segno del Toro (voto 9), inserito meritatamente al vertice della scaletta provvisoria. Grazie all'ingresso nel settore della Luna, il sensuale simbolo di Terra non avrà problemi in amore. A non avere quasi nessun intoppo intanto, anche gli amici nativi dell'Ariete (voto 9) e dei Gemelli (voto 9), sottoposti anch'essi al benevolo supporto della Luna nei rispettivi segni.

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 dicembre puntano il dito verso coloro appartenenti a Cancro (voto 6) e Vergine (voto 6), entrambi considerati in periodo sufficientemente normale.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a dare conto sulle previsioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 21 a domenica 27 dicembre, ci preme mettere in risalto i nuovi transiti lunari di prossimo arrivo.

In tutto saranno tre le tappe messe in agenda dalla Luna per questa settimana. A dare avvio ai transiti sarà la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 22 dicembre alle ore 23:32. La dolce "musa dei poeti" farà una nuova pausa giovedì 24 dicembre alle ore 11:55 formando la Luna in Toro. La settimana infine potrà ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Gemelli prevista per domenica 27 dicembre.

Da segnalare anche l'arrivo del Sole in Capricorno proprio ad inizio settimana.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Per tantissimi di voi nativi sotto a questo prestante segno di Fuoco, la settimana di prossimo arrivo si profila senz'altro più che positiva. Il finale (sabato 26) non si preannuncia di certo frizzante, poi però, in considerazione delle altre giornate il periodo diverrà certamente fortunato.

Il 22 dicembre è stato valutato con la top del giorno. Altresì, a risultare ottime anche quelle di lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24: tutte porteranno in dono cinque splendide stelline. Peccato per la giornata di Natale: il periodo è stato valutato con le tre stelle relative al sottotono.

A seguire il responso degli astri:

Top del giorno martedì 22 dicembre - Luna nel segno;

martedì 22 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24;

★★★★ domenica 27 dicembre;

★★★ venerdì 25 dicembre;

★★ sabato 26 dicembre.

♉ Toro: voto 9. Si prevede per tanti di voi nativi un generoso periodo. Il momento clou arriverà giovedì 24, con l'ingresso della Luna nel segno. A fare da cornice allo splendido transito lunare saranno le giornate di mercoledì 23 e venerdì 25 giorno di Natale che insieme a domenica 27 dicembre porteranno in dono le cinque stelle della bona fortuna.

Il responso condensato nella scaletta seguente:

Top del giorno giovedì 24 dicembre - Luna nel segno;

giovedì 24 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ martedì 22 e sabato 26;

★★★ lunedì 21 dicembre.

♊ Gemelli: voto 8. Si prepara un periodo più che buono. Potrete contare per lo più su una splendida settimana, positiva cinque giorni su sette. Il periodo di certo porterà più di qualche novità, anche se a essere privilegiato sarà il campo sentimentale. Escludendo le sole giornate interessanti mercoledì e giovedì, quest'ultima purtroppo negativa per via di Astri dissonanti, le restanti di certo potranno essere spese per fare qualcosa di importante. Convinti? Vediamo di fare un esaustivo sunto della scaletta che vi riguarda, vista con l'occhio competente dell'Astrologia.

Le stelline giornaliere interessante i prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 27 dicembre - Luna nel segno;

domenica 27 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 21, martedì 22 e sabato 26;

★★★★ venerdì 25 dicembre;

★★★ mercoledì 23 dicembre;

★★ giovedì 24 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede un periodo alquanto strano per voi del segno. Inizialmente infatti la settimana porterà momenti buoni alternati ad altri decisamente molto promettenti. A destare un po' di perplessità invece la parte finale, con un venerdì di Natale poco positivo e un Santo Stefano ancora peggiore. Il solito consiglio: non lasciatevi trasportare dalla voglia di strafare, specialmente in quelle giornate valutate sotto la media.

La scaletta da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 22 e giovedì 24;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e domenica 27;

★★★ venerdì 25 dicembre;

★★ sabato 26 dicembre.

♌ Leone: voto 7. Periodo non difficile da portare avanti per voi nativi. L'Astrologia prevede in questo caso un intoppo nelle due giornate di martedì e mercoledì: la prima sarà sotto scacco da tre stelline sottotono mentre a seguire, il 23 dicembre, farà segnare il "ko" con solo due stelline in classifica: tranquilli il 25 di dicembre festeggerete un Natale in grande stile. Poi sabato vi rifarete alla grande con una giornata valutata ai massimi livelli, insieme a sabato e domenica valutate a cinque stelle. Buone abbastanza viste le quattro stelline a corredo, lunedì e giovedì, non da buttare assolutamente.

Vediamo il resto della scaletta:

Top del giorno venerdì 25 dicembre;

venerdì 25 dicembre; ★★★★★ sabato 26 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ martedì 22 dicembre;

★★ mercoledì 23 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. Per tantissimi di voi nati sotto la buona stella della Vergine, l'attuale settimana prenderà quasi subito una buona piega. L'oroscopo dal 21 al 27 dicembre pertanto indica in lunedì e mercoledì le vostre giornate migliori. Invece, il fondo lo toccherete domenica 27 dicembre, quando arriverà la vostra giornata no, con solo due stelline in programma: preoccupati? Non stressatevi inutilmente, anche perché questi sono brevi periodi di transizione che presto lasceranno il posto ad altri sicuramente più fortunati, ok?

Vediamo la classifica dei giorni buoni e meno buoni:

★★★★★ lunedì 21 e mercoledì 23;

★★★★ martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★ sabato 26 dicembre;

★★ domenica 27 dicembre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.