L'Oroscopo del giorno 3 dicembre annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro in vista del terzo giorno del mese. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, sono solo due, con buona pace di altri due simboli astrali costretti in questo caso ad aspettare tempi migliori.

Partiamo subito con le analisi di rito, comunque non prima di aver svelato i segni più fortunati del momento. A gongolare senz'altro saranno i Pesci insieme al Capricorno, tutti splendidamente valutati in giornata fortunata. Al contrario, si preannuncia poco performante il periodo in analisi per i nati in Bilancia e Sagittario, entrambi preventivati in giornata da "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a giudicare le previsioni zodiacali di giovedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 dicembre

Pronti a scoprire quante stelle sono state assegnate dall'Astrologia quotidiana al segno presente nel vostro Tema Natale? Bene, la classifica stelline interessante la giornata di giovedì 3 dicembre, mostra al primo posto il segno dei Pesci, come anticipato sostenuti da astri sicuramente molto favorevoli. In seconda posizione invece troviamo il Capricorno, mentre a metà classifica, valutati con quattro stelle i segni di Scorpione e Acquario. Al momento declassati all'ultimo posto della scaletta, Bilancia e Sagittario, entrambi in periodo "sottotono".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia, Sagittario;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 3 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di giovedì 3 dicembre indica che in questa giornata la comunicazione sarà piuttosto importante. Qualsiasi sia il mezzo da voi scelto per farlo andrà bene. L'importante sarà riuscire a farsi comprendere e raggiungere l'obiettivo senza ostacoli. Vi separa davvero una parola dalla vostra meta, quindi significa che le vostre ambizioni sono giustificate.

Se qualche difficoltà di concentrazione o semplice stanchezza mentale dovesse sopravvenire, state calmi e non prendetevela troppo: a giorni, tornerete sicuri e creativi. Seguire intanto il vostro buon istinto: ultimamente non è stata una buona scelta, ma per questa volta dovreste fare uno strappo alla regola. Nel lavoro, non abbiate fretta di chiudere un affare ma portate pazienza per qualche altro giorno. Tra non molto arriveranno sicuramente tempi migliori di adesso. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. In crescita esponenziale l'irruenza: troppa. Frenando l’impulsività che spesso vi ha indotto in errore, senza dover rinunciare ai vostri sogni, farete passi avanti sulla strada del successo.

Con il partner, provate a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito: fatevi venire un’idea piccante... Dal momento che con le parole sembra non ci sia modo d’intendervi, provate strade più stuzzicanti e soprattutto di sicuro successo. Sappiate intanto che tenerezza e passionalità possono essere una combinazione eccellente, sia per rinverdire un rapporto di vecchia data, sia per aprire un nuovo capitolo. Nel lavoro, invece, questa di prossimo arrivo potrebbe essere una giornata molto impegnativa e faticosa. Le attività da portare a termine sembreranno interminabili, pertanto non fatevi prendere dall'angoscia e rallentate semplicemente il ritmo. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★.

L'oroscopo del 3 dicembre al Sagittario indica in generale che vi sentirete intrappolati da nuovi impegni, alcuni anche inderogabili che non vi garberanno affatto. Delegate ad altri, accettando l’idea che siete utili, ma non indispensabili. È sbagliato tenersi tutto dentro: parlate dei problemi, senza paura di mostrare le vostre debolezze. Rimandate per il momento eventuali incombenze, magari quelle più noiose e, se fosse il caso, dribblate pure eventuali impegni famigliari, ovviamente con diplomazia. Insomma, cercate di godervi questa giornata in piena libertà sforzandovi di cogliere al volo opportunità e momenti irripetibili. Osate di più in ambito sentimentale: "la fortuna aiuta gli audaci!".

Nel lavoro, la strada di fronte a molti di voi Leone sarà in salita, ma il coraggio e la determinazione per affrontarla non mancheranno di sicuro. Altresì, non si escludono fastidi temporanei, magari dovuti ad imprevisti che richiederanno tanta pazienza. Voto 7.

Oroscopo di giovedì 3 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì 3 dicembre, predice ai più una splendida giornata, da vivere in tutta spensieratezza. L’intuito funzionerà a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate o intuizioni geniali. Fantasia e creatività poi, potrebbero concretizzarsi in espressioni artistiche di pregevole fattura: se non ve la doveste sentire di prendere iniziative "festose", passate il timone alla persona amata; in seguito però evitate qualunque critica.

Sorprese piacevoli in ambito famigliare con progetti da portare avanti con determinazione, anche a dispetto di chi non vorrà agevolarvi in quanto non approva il vostro modus operandi. Giornata spensierata per alcune coppie: tenerezza, passionalità e una calda complicità; in pratica, tutto quello che di meglio poteste desiderare dalla vita... Nel lavoro infine, i vostri argomenti toccheranno i tasti giusti: sarà il momento di raddoppiare i vostri sforzi per terminare con successo ciò che avete precedentemente messo in cantiere. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di giovedì invitano a fare leva sulla buona ragionevolezza, se non altro per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata dalla Luna in Cancro.

Sbalzi d’umore, imprevisti, ostacoli, che alla luce del vostro pessimismo vi appaiono insormontabili: calmatevi un attimo e ragionate: visto il periodo buono, se dovessero arrivare eventuali momenti nebulosi potrete sempre fare affidamento sul partner, sulla famiglia o su una persona fidata. I sentimenti registreranno qualche alto e basso, ma è normale: andrete a spot, un po' come sulle montagne russe, combattuti tra il desiderio di libertà totale e la voglia di casa o di serenità. Un appunto per qualcuno di voi nativi: l’insofferenza per la routine potrebbe farvi cadere nella trappola di un’avventura che, a conti fatti, vi darà più grattacapi che altro. Nel lavoro invece, riuscirete a realizzare al meglio le direttive che vi saranno state imposte in precedenza.

Una volta tanto potrete dare un calcio a tutto e dedicarvi a ciò che vi interessa veramente. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 3 dicembre, preannuncia splendide novità in arrivo per molti nativi. La Luna in Cancro favorirà i simboli astrali di Acqua, come il vostro: i rapporti sentimentali sotto gli impulsi positivi dell'Astro d'Argento, saranno investiti da un vento di allegra e stimoli di trasformazione. In tanti avvertirete un impellente desiderio di fare qualcosa per cambiare le cose che non vanno, in qualsiasi ambito. Spunti interessanti arriveranno dall’ambiente circostante, grazie all’apporto innovativo di alcune nuove (molto stimolanti) amicizie.

Se doveste sciogliere qualche nodo, dovuto a malintesi che si potrebbero creare in caso di comunicazione non perfetta, sappiate che l’esperienza sarà la vostra maggiore risorsa. Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli. Voto 10.