L'oroscopo di mercoledì 2 dicembre regala una Vergine più energica e decisa rispetto alle giornate precedenti, ora che la Luna si trova nel segno zodiacale del Cancro, il quale avrà una grande voglia di provare grandi emozioni nella propria relazione di coppia o con una nuova fiamma se single. Oroscopo di mercoledì che potrebbe vedere una situazione leggermente tesa per i nativi Toro, a causa di Venere nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio si sposterà nel segno del Sagittario, promettendo ai segni di fuoco delle soddisfazioni in più dal punto di vista lavorativo. Di seguito nel dettaglio le previsioni zodiacali della giornata di mercoledì 2 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni mercoledì 2 dicembre segno per segno

Ariete: una giornata solamente discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Se da una parte avrete Mercurio nuovamente favorevole dal segno del Sagittario, che per quanto riguarda il lavoro vi permetterà di potervi gestire meglio con i vostri incarichi, dall'altra parte la Luna in quadratura metterà un po’ di tensione nella vostra relazione di coppia. Potreste infatti essere un po’ più rigidi nei confronti del partner, e non sarà piacevole essere sempre polemici. Se foste single vorreste maggiore attenzione da parte degli altri. Voto - 7

Toro: Venere in opposizione dal segno dello Scorpione continua a rendere nervosa la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo.

La Luna in sestile dal segno del Cancro aiuterà un po’, ma non così tanto. Meglio evitare quelle agitazioni di troppo che possono solamente far male al vostro rapporto. Se foste single gli scherzi di cattivo gusto non piacciono a nessuno, sicuramente neanche a voi. Sul fronte lavorativo Mercurio passa in una posizione più favorevole, lasciando spazio a Giove in trigono dal segno del Capricorno.

Le vostre capacità creative dunque verranno a galla e saranno particolarmente apprezzate, soprattutto se foste nati nella seconda decade. Voto - 6,5

Gemelli: situazione sentimentale stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì 2 dicembre. La comunicazione sarà una parte fondamentale della vostra relazione di coppia, e in questo periodo riuscirete a mantenerla viva.

Se foste single energie e buon umore non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio si troverà in opposizione a partire da questa giornata, dunque meglio essere pazienti e attendere l'occasione più adatta. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che prevede la Luna entrare in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale se foste single la gente rimarrà incantata del vostro modo di fare. Se invece avete una relazione stabile avrete modo di provare forti emozioni in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se foste nati nella seconda decade. Nel lavoro ora che Mercurio non si troverà più in posizione favorevole non sarà semplice affrontare tutti i vostri impegni e portarli a termine, ma ci riuscirete.

Voto - 8-

Leone: ancora un po’ d'agitazione nell'aria per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. Venere sarà in quadratura ancora per un po’, dunque attenzione al vostro modo di fare. Cercate se possibile di tenere un'atmosfera almeno accogliente. Per quanto riguarda i single immaginare il vostro futuro è sempre bello e appagante, ma trovare un modo per concretizzare tale sogno è anche meglio. Nel lavoro Mercurio torna a sostenervi dal segno del Sagittario, dunque potreste sperare in una rimonta con le vostre mansioni. Voto - 7+

Vergine: giornata in cui sfodererete il vostro lato energico secondo l'oroscopo, grazie soprattutto ad astri come Giove e la Luna. Dal punto di vista professionale le cose procederanno bene, anche se dovrete guardarvi da questo Mercurio ora negativo.

In amore la Luna in sestile farà sommergere di abbracci la vostra relazione di coppia, portando un po’ di affetto nella vostra dimora. Se foste single le amicizie e le relazioni avranno una forte energia. Voto - 7,5

Bilancia: previsioni zodiacali di mercoledì che vedranno una fastidiosa Luna in quadratura. In ambito sentimentale potrebbe non essere facile assecondare il partner o gestire alcune problematiche in famiglia. Ricordatevi che un consiglio potrebbe sempre rivelarsi utile. Se foste single questo cielo v'invita ad essere ben organizzati in vista delle prossime giornate che potrebbero rivelarsi intense. Nel lavoro Mercurio si troverà in una posizione migliore. Ampliare le vostre conoscenze per avere qualcuno su cui fare affidamento potrebbe essere una buona idea.

Voto - 7-

Scorpione: giornata libera dalle tensioni per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro. Sentitevi liberi di amare il partner nel modo che ritenete più adeguato, purché sia romantico. Se foste single sarete abbastanza affettuosi oltre che intraprendenti. Nel lavoro Mercurio lascia il vostro cielo, ma continuerete ad avere abbastanza creatività e lucidità mentale da ottenere buoni risultati dalle vostre mansioni. Voto - 8

Sagittario: cambio di assetto astrale nella vostra volta celeste secondo l'oroscopo. Mercurio si sposterà nel vostro cielo per un bel po’ di tempo, e dal punto di vista professionale ci saranno cambiamenti in meglio per voi nativi del segno, di cui presto ne vedrete i benefici.

In amore la situazione sarà stabile, dunque, amate il partner, ma non siate troppo estroversi e non causate malintesi. I cuori solitari potrebbero vedere sotto una luce particolare una nuova conoscenza. Voto - 8

Capricorno: Luna opposta che gela un po’ l'atmosfera in questa giornata secondo l'oroscopo. Probabilmente l'umore non sarà il massimo e tra voi e il partner potrebbe mancare la comunicazione. Se foste single potreste ritrovarvi in preda a sentimenti di nostalgia e compassione. Per quanto riguarda il lavoro riprendere a lavorare su alcuni progetti importanti, anche se riguardo ad alcuni ci vorrà un po’ di tempo prima di portarli a conclusione. Voto - 7-

Acquario: Mercurio passa in una posizione più favorevole a partire da questa giornata secondo l'oroscopo di mercoledì 2 dicembre.

Anche se vi ritroverete davanti degli ostacoli, non vi darete per vinti e cercherete di dare il meglio di voi. In amore i vostri rapporti personali non stanno andando per il meglio in questo periodo, soprattutto con la vostra anima gemella. Venere è ancora negativa, ma urgono dei chiarimenti tra voi e il partner. Se foste single nella maggior parte dei casi deciderete di andare dritti al punto. Voto - 6,5

Pesci: la Luna in Cancro vi rende più affettuosi del solito nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Giocherete con il partner in modo affettuoso e sensuale e con Venere favorevole l'intesa di coppia non potrà che beneficiarne. I single un atteggiamento nuovo e più semplice potrebbe aiutarvi ad essere di compagnia.

Nel lavoro Mercurio passa in posizione sfavorevole. Certo le energie non mancheranno ma la creatività forse sì, soprattutto se foste nati nella seconda decade. Voto - 7+