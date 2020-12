L'Oroscopo del giorno 9 dicembre svela il passaggio della Luna in Bilancia. In uscita dal comparto della Vergine, l'Astro d'Argento senz'altro sarà in grado di influenzare in modo positivo la giornata. In primo piano pertanto risulta essere l'Astrologia applicata alla giornata di mercoledì, qui posta in relazione agli ultimi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere chi avrà il pieno appoggio delle stelle a metà settimana? Ebbene, il terzo giorno prossimo a venire andrà a favore degli amici nativi della Bilancia, grazie al transito lunare svelato in apertura. In tutto saranno tre i segni super-fortunati messi in conto al periodo.

Oltre all'appena citato segno di Aria, ad avere un ottimo supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno Sagittario e Capricorno, entrambi valutati in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a visionare le previsioni zodiacali di mercoledì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 9 dicembre

Un nuovo giorno sta per prender piede: ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che si, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 9 dicembre. Ebbene, in questo frangente ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento solamente Bilancia, Sagittario e Capricorno visti poc'anzi in anteprima.

A questo punto inutile perdersi in quisquilie inutili, molto meglio andare subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 9 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

La giornata di centro settimana sarà stupenda soprattutto perché supportata alla grande da una meravigliosa Venere in Scorpione nonché dall'ottimo sestile in atto verso la coppia Giove-Saturno. Riguardo l'amore in generale, diciamo che sono in arrivo belle notizie a qualche inaspettata novità. In pratica sarà una giornata molto favorevole ai ricongiungimenti, alle riconciliazioni e al perdonarsi a vicenda.

Single, la situazione affettiva tornerà di nuovo a vostro favore. In molti trascorrerete una giornata piena di opportunità, magari vivendo emozioni travolgenti insieme alla persona che interessa. In taluni casi potreste sentirvi molto attratti da un amico/a, a voi molto caro/a: le previsioni del giorno invitano a farsi avanti senza pensarci due volte. Nel lavoro, vi sentirete soddisfatti dal fatto di potervi mostrare sicuri delle vostre competenze professionali, raggiungendo obbiettivi senza impegnarvi più di tanto. Le finanze saranno in crescita, ma le uscite continueranno a pesare sul bilancio. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni di mercoledì si annunciano abbastanza vivibili, seppur immerse nella più totale della normalità.

Gli astri mettono in primo piano domani la presenza di Nettuno, Saturno e Giove in ottimo aspetto verso Venere, vostro pianeta di settore. In merito a quanto specificato vi esortiamo a fare uno sforzo in più per cercare di migliorare sia l'immagine che il vostro ruolo in ogni ambito della vita. In amore, gli astri invitano ad una certa concentrazione in ambito sentimentale: rimanere semplicemente '’dietro le quinte'’ sarà la scelta più idonea per voi Ariete da fare, questo per evitate di prendere eventuali iniziative rischiose specialmente a livello di coppia. Single, avrete la conferma che la strada che avete preso è sicuramente quella che prossimamente vi renderà felici. Nel lavoro, la giornata vi offrirà qualche piccola opportunità di successo.

Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 9 dicembre al Sagittario indica una giornata altamente favorita da Marte. Alcuni tra i vostri orizzonti si apriranno all’improvviso a dismisura e vi lasceranno intravedere ogni sorta di splendide opportunità di realizzazione personale. Intanto, potrebbero arrivare notizie finalmente positive a tutti coloro che sono in attesa di risposte importanti o in ansia per un esame già sostenuto. In amore, specialmente per voi che state attraversando una fase abbastanza positiva, il periodo regalerà momenti di gioia e serenità nel rapporto. In coppia, quasi tutto andrà a gonfie vele soprattutto nei riguardi dell'affiatamento verso il partner.

Single, le stelle del periodo creeranno momenti molto dolci e in gran parte sereni. Potrete dedicarvi ai divertimenti, agli svaghi o a quello che più vi piace, attirando l’attenzione su di voi senza troppi sforzi. Più di qualcuno riuscirà sicuramente a far innamorare la persona desiderata. Nel lavoro, si preannuncia un giorno altamente produttivo. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili: riuscirete quasi sempre a trasformare in opportunità anche situazioni non positive. Voto 9.

Oroscopo di mercoledì 9 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata del 9 dicembre preannuncia l'arrivo di un giorno fantastico: all'orizzonte si staglia per voi nativi davvero un bel mercoledì grazie all'ottimo supporto del pianeta Nettuno.

In particolare, grazie anche ad una bella Venere, oltre che al già citato Nettuno, amici entrambi del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In molti casi, quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa interpersonale. Ottimi i rapporti con gli amici di sempre. In amore, la giornata potrebbe aprirsi in modo positivo, per qualche altro invece, in primis coloro sotto ascendente Ariete, Cancro o Acquario, forse prenderà una piega non proprio come nelle attese. Single, l'armonia e la comunione di sentimenti con la persona che interessa rafforzerà l’intesa spingendo entrambi a considerare l’eventualità di fare un grande passo: forse l'inizio di qualcosa di grande? Nel lavoro, approfittate per concludere con successo ciò che avevate lasciato in sospeso.

Novità e belle notizie se con attività in proprio: le stelle tiferanno per voi, regalando nuovi slanci ed una frizzante vitalità. Datevi da fare per vivere nuove esperienze lavorative. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo preventivato sottotono. Diciamo anche che, in più di qualche momento, potrebbero esserci dei fuori onda abbastanza spiacevoli. Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure, tanto prima o poi passa. In amore, Sole e Marte speculari negativi vi metteranno decisamente alle corde, in primis nei rapporti di coppia. Vi sentirete in una fase di revisione ed in qualche caso vogliosi di ristrutturare parte della sfera sentimentale.

Se davvero tenete al rapporto, cercate di ricreare le buone atmosfere di un tempo. Single, sarete notevolmente stressati e non avrete voglia di vedere nessuno: tenete duro ancora un po', arriverà presto qualcosa di buono anche per voi. Nel lavoro invece, tutto procederà un po’ a rilento rispetto alla vostra voglia di arrivare al più presto a conclusione. Mettetevi il cuore in pace: diciamo che dopo le preoccupazioni del periodo precedente, inizierà un frangente abbastanza positivo a partire già da questa prossima settimana. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 9 dicembre predice una giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni. In generale percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.

In amore calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle turbolenze che renderanno meno scontati, ma anche più problematici eventuali rapporti affettivi. Non è da escludere un persistente malcontento da e verso il partner, sappiatelo. Se single invece, sappiate che tutto ciò che procede lentamente arriva molto lontano, quindi inutile cercare di forzare i tempi! Iniziate pure la giornata stando un po' in armonia con voi stessi: potrebbe essere il momento perfetto per fare mente locale ed ordine nel vostro cuore per poi lasciare spazio all'amore. Nel lavoro, trascorrerete tutta la giornata a pensare se sia giusto o meno intraprendere una certa attività, senza riflettere tuttavia che, con il passare del tempo, perderete l’occasione di vedere realizzato un vostro progetto.

Un consiglio: prendete coraggio e agite! Voto 8.